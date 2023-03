Arlo Pro 5 gelanceerd met verbeterd nachtzicht en vernieuwde app

De nieuwe Arlo Pro 5 beveiligingscamera is zonet officieel aangekondigd. Met een geavanceerde beeldsensor neemt de slimme beveiligingscamera voor thuis 24 uur per dag, 7 dagen per week geavanceerde 2K-kleurvideo op en kan deze camera meer dan 68 miljard kleuren vastleggen. De beveiligingscamera geeft je 24/7 opnamen, waarmee gebruikers het volledige kleurenspectrum kunnen vastleggen, zelfs in het donker. De camera biedt daardoor extra bescherming gedurende de nacht.

De Arlo Pro 5 krijgt een adviesprijs vanaf €249,99 voor een enkele camera of €499,00 voor de kit met 2 camera's. Vanaf vandaag (13 maart) kan je hem kopen op de website van Arlo (opens in new tab) en vanaf 1 april is hij beschikbaar bij de meeste retailers.

Geavanceerd 2K nachtzicht in kleur

De Pro 5 neemt 6x meer kleurdetails op dan zijn voorganger, de Arlo Pro 4. Bovendien is de Arlo Pro 5 100 keer beter dan het menselijk oog in het zien van rijke kleuren en details. Met geavanceerd nachtzicht in kleur stelt de camera gebruikers ook in staat om perfect duidelijke 'mugshots' te maken, waarbij gezichten in detail worden vastgelegd dankzij de schijnwerper. De 12x digitale zoom zorgt voor een grotere kans om indringers te identificeren, terwijl 2k helderheid die de kans op korrelige of wazige video’s elimineert.

(Image credit: Arlo)

Gloednieuwe Arlo Secure-app

De Pro 5 Camera wordt de eerste Arlo-camera met de nieuwe Arlo Secure-app. Aangedreven door One-Tap-technologie, zorgt de nieuwe app voor snellere navigatie die gebruikers de mogelijkheid geeft om hun huizen met één simpele klik te monitoren en te beveiligen. Omdat de behoeften van elke gebruiker anders kunnen zijn, biedt de app bovendien verbeterde gepersonaliseerde instellingen, waardoor je door meer controle hebt over de beveiliging van je huis.

Bewegingswaarschuwingen worden rechtstreeks naar je smartphone gestuurd en met een Arlo Secure-abonnement (afzonderlijk verkrijgbaar) kunnen gebruikers mensen, auto's, huisdieren en pakketten identificeren en prioriteit geven. Voor elke waarschuwing die je ontvangt, wordt een video-opname tot 60 dagen* veilig opgeslagen in de cloud, zodat je nooit bewijs verliest als de lokale opslag van de camera beschadigd of gestolen is.

(Image credit: Arlo)

Verbeterde batterij en dual-band Wi-Fi

De Pro 5 beveiligingscamera heeft een batterijduur die tot 30% langer is dan die van zijn voorgangers, wat minder opladen en meer bescherming betekent. De Arlo Pro 5 introduceert ook de nieuwe 'low power mode’ functie, die, indien geactiveerd, gebruikers tot 50% extra batterijduur kan geven door meldingen en video previews te stroomlijnen. Het is ook de eerste Arlo Pro camera die dual-band Wi-Fi-connectiviteit mogelijk maakt en verbinding maakt met zowel 2,4 GHz als 5 GHz Wi-Fi-frequenties. Dit betekent dat de camera rechtstreeks kan worden aangesloten op elke wifi-router voor 24/7 bescherming.