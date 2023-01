Beste beveiligingscamera voor buiten in 2023

Met de beste beveiligingscamera voor buiten kan je kinderen, huisdieren en natuurlijk eigendommen in de gaten houden als je niet thuis bent, of druk bezig bent. Zo kan je deze beveiligingscamera's buiten monteren aan de muur, neerzetten of andere creatieve oplossingen verzinnen. Met de meeste camera's kan je via jouw smartphone of computer een live feed krijgen.



Een beveiligingscamera voor buiten is een goede investering en een gemakkelijke, betaalbare manier om de veiligheid van je woning op te schroeven. Deze camera's zijn veel goedkoper en gemakkelijker te installeren en te onderhouden dan grote camerasystemen. Meestal kunnen ze ook worden geïntegreerd met andere smart home-apparaten.

Veel van de beste wifi beveiligingscamera's kunnen binnen of buiten worden gebruikt, hoewel alleen de meest robuuste en waterdichte modellen bestand zijn tegen regen of extreme kou. Verder zijn er zowel beveiligingscamera's voor buiten met oplaadbare batterij als met kabel. Bedrade modellen zijn iets betrouwbaarder, omdat je hier natuurlijk nooit met een lege batterij kan zitten. Beveiligingscamera's voor buiten bieden veel van de functies van de beste videodeurbellen, die een waarschuwing naar je telefoon sturen wanneer er beweging wordt gedetecteerd in een bepaalde zone, maar met een grotere focus op veiligheid.

De beste beveiligingscamera's voor buiten zijn verkrijgbaar bij verschillende bekende merken, waaronder Google, Ring en Arlo. Met zoveel opties om te overwegen, kan het kiezen van de juiste camera of het juiste systeem voor je huis moeilijk zijn en daarom zijn we hier om te helpen. We hebben alle onderstaande apparaten uitgebreid getest, waarbij we de video- en audiokwaliteit, de bewegingsdetectie en andere functies en de bijbehorende apps hebben getest. Lees verder voor de belangrijkste informatie die je nodig hebt om de juiste keuze voor jouw huis te maken.

Beste beveiligingscamera voor buiten 2023

(Image credit: Future)

1. Anker Eufycam 2 De beste beveiligingscamera voor buiten die je nu kan kopen Specificaties Resolutie: tot 1080p Opslag opnames: Zoveel als er past op het 16GB BaseStation Audio: HD two-way specifications Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Paradigit NL (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Norrod NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Duidelijke video-opname overdag en 's nachts + Geen maandelijks abonnement nodig + 365 dagen batterijduur is de langste op de markt Redenen om te vermijden - Video 's nachts zonder kleur - Resolutie beperkt tot Full HD

In de overvolle wereld van de beveiligingscamera's voor buiten is de Anker EufyCam 2 een sterke optie tegen een betaalbare prijs. Hij neemt de beelden niet in de hoogste resolutie op (voor 2K-video heb je de EufyCam 2 Pro nodig), en de nachtbeelden hebben geen kleur, maar desalniettemin is de EufyCam 2 voor de meeste mensen een goede mix tussen prijs en functies.



De geclaimde 365 dagen batterijduur is de langste van alle beveiligingscamera's die we hebben getest. Het is het dubbele van de batterijduur van de premium camera's van Arlo en Ring, wat handig is gezien de batterij niet verwisselbaar is. Het slaat ook alle beveiligde clips rechtstreeks op het meegeleverde BaseStation op. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken dat iemand ergens anders in de wereld mee kan kijken.

De camera herkent wanneer mensen de camera hebben geactiveerd door hun bewegingen, maar kan geen dieren, voertuigen of andere bronnen identificeren zoals de Arlo's thuisbeveiligingscamera's dat wel kunnen. Het beschikt echter wel over integratie met Amazon Alexa, Google Assistant en Siri.

Conclusie? Als je een systeem wilt dat niets kost om te onderhouden, maar waarmee je toch je huis goed in de gaten kunt houden als je er niet bent, is de Eufycam 2 uitstekend. Het geeft je volledige controle zonder maandelijks terugkerende kosten.

Lees hier onze volledige Anker Eufycam 2 review

(Image credit: Michael Hicks / Future)

2. Wyze Cam v3 Beste beveiligingscamera voor buiten met een lage prijs Specificaties Resolutie: 1080p HD Opslag opnames: Gratis opslag in de cloud Audio: Two-way specifications Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Duidelijke beelden overdag en 's nachts + Geïntegreerde standaard + Gratis cloudservice en MicroSD-slot voor lokale opslag Redenen om te vermijden - Personendetectie vergrendeld achter paywall - Onbetrouwbare geluidsdetectie

Als je op zoek bent naar een goede beveiligingscamera voor buiten, dan wordt het moeilijk om een betere te vinden dan de Wyze Cam v3.



De Full HD-camera neemt duidelijke beelden op (zowel overdag als 's nachts) en komt met gratis cloudopslag tot 14 dagen en een Micro SD-slot voor lokale opslag. Alleen hierdoor is het sterke concurrentie voor veel andere goedkope beveiligingscamera's.



Het is een van de weinige beveiligingscamera's voor buiten met een ingebouwde standaard, dus je hebt meer variatie waar je de camera kan plaatsen. Daarentegen moet deze camera wel aangesloten zijn aan het stroom in plaats van een batterij.



Als je niet bereid bent om voor het maandelijkse abonnement te gaan, dan mis je wel de persoonlijke detectie. Daarnaast is de camera niet al te betrouwbaar als het gaat om onverwachte geluiden en bewegingen.

Lees hier onze volledige Wyze Cam v3 review

(Image credit: Arlo)

4. Arlo Ultra 2 Beste premium beveiligingscamera voor buiten Specificaties Resolutie: Tot 4K (3840x2160) Opslag opnames: 30 dagen met abonnement, lokale opslag beschikbaar Audio : HD two-way specifications HDR HDR Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Kamera-express.nl (opens in new tab) Bekijken bij BCC.nl (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Uiterst gedetailleerde kleurbeelden + Integratie met Alexa, Google Assistant en HomeKit + Slimme functies verminderen valse waarschuwingen Redenen om te vermijden - Duurste beveiligingscamera voor buiten op de markt - Lokaal opgeslagen video kan niet worden bekeken in de app

De Arlo Ultra 2, die video opneemt in 4K, biedt de mogelijkheid om beelden op te nemen waarin de kleinste details nog zichtbaar zijn en dat van een afstandje. De camera werkt ook goed als je die op een hogere plek monteert zodat hij de oprit in de gaten kan houden.



De beelden die de Arlo Ultra 2 opneemt zijn extreem helder en gedetailleerd en in kleur, zowel overdag als 's nachts, dankzij een ingebouwde LED. Het bouwt voort op de Arlo Ultra met ondersteuning voor zowel 2.4GHz als 5GHz Wi-Fi en een groter bereik. Dit zou een einde moeten maken aan connectiviteitsproblemen. Hij is ook compatibel met Alexa, Google Assistant en HomeKit, en heeft een reeks slimme functies die het aantal valse meldingen van de camera helpt verminderen.

De Arlo Ultra 2 is echter behoorlijk duur (er zijn verschillende camera-configuraties). Als je video's wilt opslaan om later te bekijken, moet je je abonneren op Arlo Secure tegen extra maandelijkse kosten als je beelden in 4K blijft bewaren en de verschillende slimme functies wilt gebruiken. Er is de mogelijkheid om beelden lokaal op te slaan op een micro SD-kaart in het basisstation, maar je kunt deze video's niet bekijken via de Arlo-app.

Als dat iets buiten je prijsklasse ligt, overweeg dan de Arlo Pro 3, die ook wordt geleverd met een basisstation voor lokale opslag of de Arlo Pro 4, die rechtstreeks verbinding maakt met je Wi-Fi-thuisnetwerk. Beide Arlo-camera's nemen op in 2K, dus ze bieden nog steeds gedetailleerde beelden, maar zijn betaalbaarder.

Lees hier onze volledige Arlo Ultra 2 review

(Image credit: TechRadar)

5. Ring Floodlight Cam Wired Pro Beste outdoor beveiligingscamera met schijnwerpers Specificaties Resolutie: Tot 1080p Opnames opslag: 30 dagen met abonnement Audio: two-way specifications Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Bekijken bij BCC.nl (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Heldere videokwaliteit + Slimme functies verminderen ongewenste waarschuwingen + 2 x 1.000 lumen spots en sirene Redenen om te vermijden - Geen gratis video-opslag - Vereist bestaande bekabeling

Als je op zoek bent naar de beste beveiligingscamera voor buiten, dan is de Ring Floodlight Cam Wired Pro de beste op de markt. De Full HD-camera, die zowel overdag als 's nachts scherpe beelden opneemt, wordt aangevuld met twee schijnwerpers van 1.000 lumen die kunnen worden ingesteld om de tuin te belichten als er beweging wordt waargenomen. Dit kan indringers afschrikken.

Een ingebouwde laser maakt verschillende handige slimme functies mogelijk, zoals 3D Motion, die je alleen waarschuwt voor beweging wanneer de bron een vooraf ingestelde drempel is gepasseerd. Zo wordt er voorkomen dat je ongewenste waarschuwingen krijgt. Omdat Ring een Amazon-bedrijf is, werkt het ook met Alexa.

De camera is echter niet perfect. Hij vereist bestaande bekabeling voor het sensorlampje, waardoor je wellicht een elektricien nodig hebt om de camera voor je te installeren. Zoals bij alle Ring-camera's is er daarnaast geen gratis video-opslag. Om de beelden later te bekijken, heb je een Ring Protect-abonnement nodig.

Lees hier onze volledige Ring Floodlight Cam Wired Pro review

(Image credit: Eufy)

6. Eufy SoloCam E40 Beste beveiligingscamera voor buiten met lokale opslag Specificaties Resolutie: Tot 2K (2560x1440) Opnames opslag: Lokale opslag Audio: HD two-way specifications Colour Wit Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Veel waar voor je geld + Gedetailleerde beelden zowel overdag als 's nachts + 8GB ingebouwde lokale opslagruimte Redenen om te vermijden - Geen nachtvideo's in kleur - Camera werkt niet als de batterijen worden opgeladen

Veel van de beste beveiligingscamera's voor buiten vragen om doorlopende kosten in de vorm van een abonnement op een cloudopslagdienst. Daar kunnen videoclips worden opgeslagen en later worden bekeken. Als je echter op zoek bent naar een thuisbeveiligingscamera met lokale opslag, dan is de Eufy SoloCam E40 volgens ons de beste op de markt.

Er is 8GB geheugen ingebouwd in de camera zelf, waar de video's worden opgeslagen. Eufy zegt dat dit overeenkomt met ongeveer een maand aan beelden, gebaseerd op 30 detecties per dag, waarbij elke video 10 seconden duurt. De opgenomen video is met een resolutie van 2K erg gedetailleerd. Maar terwijl deze overdag in kleur is, is deze 's nachts alleen in zwart-wit, omdat de camera geen enkele vorm van spot heeft die de video kan verlichten.

De batterijduur is echter niet zo lang als bij de EufyCam 2, hoewel deze met ongeveer vier maanden vergelijkbaar is met camera's van concurrerende merken zoals Arlo en Ring. De batterij is tot slot ingebouwd, dus de camera werkt niet al die opgeladen moet worden.

Lees hier onze volledige Eufy SoloCam E40 review

(Image credit: TechRadar)

7. Blink Outdoor Beste beveiligingscamera voor buiten op batterijen Specificaties Resolutie: Tot 1080p HD Opnames opslag: Gratis lokale opslag of cloudopslag per abonnement Audio: two-way specifications Storage Size 256GB Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Veel langere batterijduur dan normaal + Lokale video-opslag beschikbaar + Goede prijs-kwaliteitverhouding Redenen om te vermijden - Geen nachtvideo in kleur - Geen personendetectie

Dit is een van de beste beveiligingscamera's voor buiten die op batterijen werkt. Het is ook een van de meest compacte, maar de batterijduur is het echte hoogtepunt hier.



De Blink Outdoor is eenvoudig te gebruiken en neemt zowel overdag als 's nachts heldere Full HD-video op. Aangedreven door twee gewone AA-batterijen belooft Blink dat deze tot twee jaar meegaan. Dat is verbluffend langer dan andere betaalbare beveiligingscamera's voor buiten, zoals de Ring Stick Up Cam, die in vergelijking drie tot zes maanden meegaat per oplaadbeurt.



De Full HD-beelden zijn duidelijk, maar de nachtbeelden zijn niet in kleur. In tegenstelling tot veel betaalbare beveiligingscamera's voor buiten, kan hij niet onderscheiden of een persoon of een andere bron de beweging heeft veroorzaakt die een alarm heeft veroorzaakt. Maar voor mensen met een lager budget biedt deze camera veel waar voor zijn geld.

Lees hier onze volledige Blink Outdoor review

(Image credit: TechRadar)

7. Google Nest Cam (batterij) Een goede optie als je zowel een beveilingscamera voor binnen als buiten wilt Specificaties Resolutie: Tot 1080p Opnames opslag: 3 uur gratis, 30 dagen met abonnement Audio: HD two-way Redenen om te kopen + Duidelijke beelden overdag en 's nachts + Gezichtsherkenning + Integratie met Google Assistant Redenen om te vermijden - Geen kleur bij nachtbeelden - Camera werkt niet als de batterijen opgeladen moeten worden

De Google Nest Cam (batterij) is een veelzijdige beveiligingscamera die je dankzij de oplaadbare batterij zowel buiten als binnen kunt gebruiken. De camera profiteert ook van uitstekende gezichtsherkenning, maar in tegenstelling tot de Swann Wire-Free 1080p beveiligingscamera vereist hij een maandelijks abonnement.

Tijdens het gebruik merkten we dat deze beveiligingscamera buiten eenvoudig te gebruiken was en overdag duidelijke beelden in kleur opnam, maar door het ontbreken van een ingebouwde spot waren de nachtvideo's in zwart-wit. De camera wordt logischerwijze geleverd met Google Assistant-integratie en beschikt over drie uur gratis opslag. Als je echter beelden wilt bekijken die de camera daarna heeft vastgelegd, moet je investeren in een Nest Aware-abonnement.

We waren teleurgesteld dat de batterij in de camera is ingebouwd, dus als de batterij opgeladen moet worden, dan werkt de camera niet meer. Toch is het een veelzijdige camera.

Lees hier onze volledige Google Nest Cam (batterij) review

Hoe we beveiligingscamera's voor buiten testen

Om de verschillende beveiligingscamera's voor buiten zo eerlijk mogelijk te testen, hebben we een aantal cruciale kenmerken getest en geanalyseerd, waaronder stijl, prestaties en praktische zaken.

We hebben elke camera beoordeeld op de kwaliteit van de beelden die hij overdag en in het donker opneemt, hoe duidelijk de functies voor communicatie in twee richtingen zijn en de instellingen voor het in- en uitschakelen van de camera. Daarnaast wilden we voor elk model weten hoe eenvoudig de installatie was en hoe efficiënt de camera's waren in het geven van bewegingsmeldingen. Daarnaast hebben we ook de AI-functies getest die zijn ontworpen om te identificeren of de activiteit is veroorzaakt door een persoon, dier, voertuig of een andere bron.

Waar relevant vergeleken we de batterijduur van elk model en voor camera's met lichten en/of sirenes vergeleken we ook de helderheid en luidheid om te zien of die voldoende waren. We hebben elk model ook beoordeeld op duurzaamheid en ontwerp en gekeken of hij wordt geleverd met bevestigingsplaten en de mogelijkheid om de camerahoek aan te passen aan het huis.

Ezviz C6 2K+ Security Camera onderdelen (Image credit: Future)

Hoe kies je de beste beveiligingscamera voor buiten

Waarop letten bij de aankoop van een beveiligingscamera voor buiten? Niet alle beveiligingscamera's voor buiten vermelden dat expliciet in hun beschrijving. Waar camera's voor binnen niet waterbestendig moeten zijn, is dat de belangrijkste vereisten voor beveiligingscamera's voor buiten. Je wil namelijk niet dat je nieuwste investering klaar is voor de vuilnisbak na een regenbui.



Daarnaast moet je goed nadenken over de manier waarop je jouw nieuwe camera wilt laten draaien. Sommige camera's moeten op het bestaande stroomnetwerk worden aangesloten en daar heb je zeer waarschijnlijk een elektricien voor nodig, maar er zijn ook camera's met ingebouwde of verwisselbare batterijen. Het is wel belangrijk om je te realiseren dat niet alle camera's blijven werken als de batterijen opgeladen worden. De videokwaliteit is natuurlijk ook cruciaal. De meeste beveiligingscamera's nemen automatisch op in Full HD, maar er zijn ook camera's die in 2K of 4K opnemen. Full HD is meestal goed genoeg, maar als je van plan bent om de camera hoog te monteren of van een afstandje dan is een hogere resolutie ideaal. De meeste beveiligingscamera's voor buiten nemen overdag op in kleur, maar 's nachts in zwart-wit. Sommige worden geleverd met een LED die licht geeft zodra er beweging wordt gedetecteerd. Zo kan de camera ervoor zorgen dat de beelden die 's nachts worden opgenomen in kleur zijn en eventuele indringers afschrikken. Daarnaast hebben sommige beveiligingscamera's voor buiten ingebouwde alarmen die handmatig worden geactiveerd vanuit de app of automatisch wanneer beweging wordt gedetecteerd om indringers af te schrikken. Veel fabrikanten zijn inmiddels geïntegreerd met Alexa en/of Google Assistant en Apple HomeKit. Ring werkt bijvoorbeeld alleen met Alexa terwijl Arlo werkt met Alexa, Google Assistant en HomeKit. Deze functie is handig als je wilt spreken met degene die op je oprit staat zonder dat je de melding op je telefoon hoeft te selecteren. Het is ook een andere manier om te synchroniseren met andere smart home-apparaten in je ecosysteem. Tot slot is het belangrijk om te overwegen hoe de opgenomen beelden worden opgeslagen. Heb je een abonnement nodig om de video in de cloud op te slaan, zodat je ze achteraf kunt bekijken? Nogmaals, vergeet niet deze kosten mee te rekenen. Sommige camera's bieden lokale opslag, zodat je geen lopende kosten hebt voor de camera, hetzij in de vorm van ingebouwd geheugen in de camera zelf, hetzij de mogelijkheid om een micro SD-kaart toe te voegen aan de camera of het basisstation.

Moet je beveiligingscamera buiten constante stroomtoevoer hebben? Niet alle beveiligingscamera's voor buiten hoeven op het stroom aangesloten worden. Als je geen stopcontact in de buurt hebt, kan je ook gewoon een van de camera aanschaffen die op batterijen draait.



Hoe lang de batterij mee kan gaan tussen twee oplaadbeurten hangt af van hoe vaak de camera beweging detecteert en hoe vaak de app wordt gebruikt om de live feed van de camera te bekijken. Verwacht ergens tussen een maand en een jaar. Sommige camera's hebben verwisselbare batterijen terwijl andere camera's volledig gedemonteerd moeten worden om te worden opgeladen.



Sommige functies van bepaalde camera's werken ook alleen maar als je de camera op het stroomnetwerk aansluit.

Wat zijn beveiligingscamera's voor buiten zonder zonder abonnementen? Omdat veel van de beste beveiligingscamera's voor buiten een abonnement vereisen om toegang te krijgen tot alle functies, moet je ervoor zorgen dat je geen apparaat koopt dat niet werkt zoals je verwacht zonder extra kosten. Veel camera's werken echter goed uit de doos. Het is de moeite waard om erop te wijzen dat bijna alle beveiligingscamera's grotendeels zullen werken zonder een abonnement aan te schaffen. Toch is het belangrijk om je huiswerk te doen als er bepaalde functies zijn die je wilt of nodig hebt. eufy - Voor de cloudopslag van je camera's vraagt eufy een klein bedrag per camera voor de basisdienst of een lager tarief per maand voor maximaal 10 camera's. Je kunt heel wat geld besparen door een heel jaar vooruit te betalen. Lees meer over de abonnementen van eufy (opens in new tab). Arlo - Ook Arlo brengt kosten in rekening voor cloudopslag, extra meldingen, pakketdetectie, de dienst 'bel een vriend' en diefstalvervanging. Je camera zal ook niet in staat zijn om het verschil te zien tussen een persoon, voertuig of dier zonder iets meer te betalen per maand. Lees meer over de abonnementen van Arlo (opens in new tab). Google - Nest Aware is het abonnement van Google, waarmee je continu video-opnames krijgt (in plaats van alleen de bewerkte hoogtepunten), extra slimme waarschuwingen, 30-60 dagen geschiedenis en ondersteuning voor alles van slimme luidsprekers tot deurbellen. Lees meer over de abonnementen van Google (opens in new tab). Ring - Het abonnement van Ring biedt de langste videogeschiedenis: tot 180 dagen voor alle deurbellen en beveiligingscamera's. Je krijgt tevens een uitgebreide garantie, mobiele back-up, persoonswaarschuwingen en toezicht met assistentie. Lees meer over de abonnementen van Ring (opens in new tab).

Werken beveiligingscamera's voor buiten zonder wifi? Beveiligingscamera's voor thuis worden vaak draadloze beveiligingscamera's genoemd. Betekent dit dat ze een internetverbinding nodig hebben om te werken? In de meeste gevallen wel. In tegenstelling tot CCTV, waarvoor kabels rond het huis moeten worden gelegd, hebben draadloze beveiligingscamera's internettoegang nodig zodat ze een melding naar je smartphone kunnen sturen wanneer beweging wordt gedetecteerd, en je een live-feed van de camera kan bekijken, ongeacht waar je bent. Terwijl sommige beveiligingscamera's voor buiten de beelden opnemen op een interne MicroSD-kaart slaan andere deze op een beveiligde plek online op. Dit is niet mogelijk als er geen wifi of bekabelde internetverbinding is. Sommige modellen, waaronder de Google Nest Cam (batterij), slaan de beelden echter voor een korte periode lokaal op als de internetverbinding wegvalt,en zetten de video's over naar de cloudopslagruimte wanneer de wiif weer wordt hersteld.