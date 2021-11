Arlo Ultra 2 review

De Arlo Ultra 2 biedt gedetailleerde beelden, zowel overdag als 's nachts. De slimme beveiligingscamera maakt gebruik van de AI-functies die je kunt bedienen via de Arlo-app. De camera beschikt daarnaast over een ingebouwde spotlight, is weersbestendig en werkt draadloos. Het is de beste beveiligingscamera van het merk, maar daar zal je wel je portemonnee voor moeten trekken. Daarbij moet je ook nog eens een abonnement afsluiten als je van alle functies gebruik wil maken.

Review in een notendop

Ben je op zoek naar een slimme beveiligingscamera, dan kom je naast Google, Eufy of Ring al snel uit bij het aanbod van Arlo. Als je jouw beveiligingsbeelden in 4K wil opnemen, is de Arlo Ultra 2 een logische keuze. Het is de opvolger van de originele Ultra-camera. De verschillen tussen de twee zijn niet enorm. De tweede iteratie kan naast een 2,4GHz ook een 5GHz verbinding leggen. Daarnaast hoeft de camera minder dicht bij de Smart Hub te staan voor een goede connectie.

De slimme camera is - net als de andere beveiligingsopties van Arlo - in staat om notificaties naar je smartphone te sturen op het moment dat er beweging wordt gedetecteerd. Via de Arlo-app kun je instellen op welke tijden je meldingen wil ontvangen. Je kunt de camera ook automatisch activeren als je weg bent van huis.

De Arlo Ultra 2 beschikt over een 4K-resolutie met een 180-graden gezichtsveld. Er is een 12x zoom aanwezig en je kunt activiteitszones instellen. De camera werkt ook in combinatie met Google Assistant, Apple Homekit of Amazon Alexa. Hoewel een Smart Hub noodzakelijk is, zorgt dit doorgaans wel voor een betere netwerkverbinding.

Door de hoge specificaties is de Arlo Ultra 2 een stuk duurder dan de Pro-reeks of Essential-serie van Arlo. Op de beeldkwaliteit na, kun je bij deze camera's gebruikmaken van dezelfde slimme AI-functies van het bedrijf. Je dient bij alle opties zo goed als verplicht een abonnement af te sluiten om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten.

Arlo Ultra 2: prijs en beschikbaarheid

Sinds juli 2020 is de Arlo Ultra 2 beschikbaar als 4K-beveiligingsoptie van het merk met verbeterde wifi-connectiviteit. De hoogwaardige resolutie van de Arlo Ultra 2 kent echter een hoogwaardige prijs.

Voor een set met twee camera's en een SmartHub ben je volgens de adviesprijs 699 euro kwijt. Heb je niet genoeg aan twee slimme beveiligingscamera's dan heb je ook de keuze uit een pakket met drie of zelfs vier camera's. Indien je op een later moment een extra camera wil aanschaffen is de Ultra 2 ook los verkrijgbaar.

Slimme camera's vereisen doorgaans een abonnement om vol gebruik te kunnen maken van de functies die de smart home security biedt. Voor de Arlo Ultra 2 dien je zelfs het duurste Secure Plus-abonnement af te sluiten indien je 4K-video's wil opslaan in de cloud. Hiervoor ben je 14,99 euro per maand kwijt, al geldt dit abonnement wel voor een onbeperkt aantal camera’s.

Er is ook een Secure-abonnement van 9,99 euro per maand beschikbaar voor een onbeperkt aantal camera's (of 2,99 euro per camera). Met deze optie kun je echter geen 4K-beeldmateriaal opslaan, maar ben je beperkt tot een maximum van 2K. Indien je van plan bent voor dit abonnement te gaan, kun je naar ons idee net zo goed voor de Arlo Pro 4 of een camera uit de goedkopere Essential-reeks gaan.

Design

Het beveiligingsassortiment van Arlo heeft een strakke wit-zwarte vormgeving (hoewel er ook volledig zwarte opties zijn). Het komt dan ook niet als een verrassing dat het design van de Arlo Ultra 2 veel wegheeft van de overige slimme camera's van het bedrijf. Het ontwerp is rechttoe, rechtaan, en valt niet al te erg op. Aan de onderkant van de camera zit een knop waarmee je de voorste zwarte plaat kunt afnemen, zodat je de accu eruit kunt halen om deze op te laden.

Dit doe je door middel van de magneetaansluiting die je aan de onderzijde kunt vinden. Het is wel noodzakelijk om de camera tijdens het opladen van de muur te halen - tenzij je apart een oplaadkabel voor buiten aanschaft - aangezien de bijgeleverde kabel waarschijnlijk niet lang genoeg is om de camera vanuit je huiskamer van stroom te voorzien. Door middel van de bijgeleverde magnetische houder is dit echter een peulenschil.

Bovendien is de magneethouder redelijk sterk, waardoor de camera bij een stevige windvlaag niet zomaar van de muur af zal waaien. Als je kiest voor een groter pakket met meer dan twee camera's dan zit er naast magnetische houders ook een houder met schroefdraad verpakt in de doos. Mocht je een voorkeur hebben voor een van de houders, dan zijn deze ook los aan te schaffen in de online winkelomgeving van Arlo.

Net als andere beveiligingscamera's voor buiten is de Arlo Ultra 2 bestendig tegen regendruppels en koud weer. Ook beschikt de Ultra 2 over een spotlight. Indien er beweging wordt gedetecteerd springt deze in het donker aan. Bovendien is het licht redelijk fel. Als dat geen indringers afschrikt, weten wij het ook niet meer.

Prestaties

(Image credit: Arlo)

De slimme camera's van Arlo werken allemaal vrijwel hetzelfde. Het verschil zit hem voornamelijk in de specificaties, waaronder de connectiviteit een beeldresolutie. Wil je beveiligingsbeelden in de best mogelijke resolutie van 4K opnemen, dan is de Arlo Ultra 2 een logische keuze.

Heb je niet per se zo'n hoge beeldkwaliteit nodig, dan zijn de Arlo Pro 4 een betaalbaarder alternatief. Deze beschikt over een 2K-resolutie, wat naar ons idee voor de doorsnee gebruiker meer dan voldoende is. Voor gebruik binnenshuis is er ook nog eens een instapmodel Essential Indoor Camera die 1080p-beelden weergeeft.

Net als bij de originele Ultra zijn de 4K-beelden van de Ultra 2 scherp en helder. Er is HDR aanwezig, wat zorgt voor sterke contrasten. De gezichten van voorbijgangers zijn hierdoor goed zichtbaar en herkenbaar. Handig als je wil weten wie er in de buurt van je huis loopt te gluren. Er is een 12x zoom aanwezig, waardoor details - zoals een kentekenplaat of logo's van kleding - goed af te lezen zijn.

Met de 180-graden kijkhoek kun je een flink deel van de omgeving in de gaten houden. De Arlo Pro 4 beschikt bijvoorbeeld over een gezichtsveld van 160 graden. Als je over een grote tuin beschikt of simpelweg een hoop van de omgeving in de gaten wil houden, is deze grote kijkhoek een groot voordeel.

Voor een beveiligingscamera is het handig wanneer je 's nachts ook het een en ander van je omgeving in de gaten kunt houden. Bij de Arlo Ultra 2 zit dat wel snor. Het nachtzicht kan zelfs kleuren weergeven. Het was hierdoor niet moeilijk om erachter te komen welke buurtkat zo nu en dan een ‘cadeautje’ achterlaat in de buurt van onze achterdeur. De oranje kater van een paar deuren verder blijkt toch de boosdoener te zijn.

Functies

(Image credit: Arlo)

Door middel van de Arlo-app op je smartphone kun je 24/7 live in de gaten houden wat er in je omgeving gebeurt. De Arlo-camera's slaat echter niet continu beeldmateriaal op, maar enkel waargenomen gebeurtenissen. Er worden dus korte fragmenten opgeslagen wanneer er beweging plaatsvindt als de camera actief is. Je kunt via de app instellen hoe lang deze clips moeten zijn.

De Arlo-app stuurt meldingen naar je smartphone op het moment dat er beweging wordt gedetecteerd op de tijdstippen die je van tevoren hebt ingesteld. Dit is mogelijk op basis van gezette tijden of op momenten dat je niet thuis bent. Dit gebeurt op basis van je locatie (en die van gezinsleden). Via de app kun je de meldingen (en dus ook de camera-activiteit) tijdelijk uitschakelen voor enkele uren. Hierdoor kun je zonder zorgen over je privacy genieten van een kampvuur in je tuin, bijvoorbeeld wanneer je van plan bent om gedurende de feestdagen met je gezin marshmallows in de tuin wil roosteren.

Net als bij het overige slimme beveiligingsaanbod van Arlo is er in de Ultra 2 een sirene geïmplementeerd in de behuizing. Via de Arlo-app kun je instellen de sirene te horen is zodra er beweging wordt gedetecteerd (ook op afstand te activeren). De sirene is redelijk luid, waardoor we het zelf niet aandurven om in te schakelen.

Via de ingebouwde microfoon in de camera kun je door middel van de app praten via de Arlo Ultra 2. Deze tweewegcommunicatie maakt het mogelijk om aanwijzingen te geven aan pakketbezorgers of indringers weg te jagen. De camera neemt daarnaast audio op zodra er bewegingsactiviteit wordt waargenomen.

De slimme software van Arlo is in staat om personen, dieren, voertuigen en pakketjes te detecteren en van elkaar te onderscheiden. Zo kun je de pakketbezorger instrueren om het pakket voor de voordeur te plaatsen. De camera stuurt je een melding in het geval het pakket door een voorbijganger wordt toegeëigend.

Natuurlijk wil je niet telkens loze meldingen ontvangen, daarom kun je activiteitszones instellen. Op die manier wordt je alleen op de hoogte gesteld als er activiteit in een bepaald deel van de voor de camera zichtbare omgeving wordt waargenomen.

Als je geen Arlo Secure-abonnement afsluit, kun je geen gebruik maken van de bovenstaande functies. Je kunt alleen live meekijken met de camera en notificaties ontvangen op het moment dat er beweging wordt gedetecteerd. Jammer genoeg wordt er dan geen beeldmateriaal opgeslagen in de cloud, waardoor je niet kunt terughalen wat er op dit moment precies is gebeurd. Dit maakt een Arlo Secure-abonnement onontkomelijk. Om alles uit de Arlo Ultra 2 te halen, inclusief 4K-kwaliteit, heb je geen andere optie dan voor het duurdere Secure Plus-abonnement te kiezen.

Batterijduur

Arlo beweert dat de batterij van de Arlo Ultra 2 zes maanden meegaat. Dat is wat lastig om te testen, met name omdat de batterijduur afhankelijk is van de hoeveel meldingen die je ontvangt en dus van de frequentie waarop de slimme camera wordt gebruikt.

Worden er dagelijkse meerdere malen bewegingen waargenomen en ontvang je daarvoor meldingen, dan zal de batterij een stuk sneller leeglopen. In een standaard situatie loopt het batterijniveau van de Arlo Ultra 2 wekelijk ongeveer drie tot vijf procent naar beneden. Een accuduur van een halfjaar is daardoor zeker mogelijk.

Moet ik de Arlo Ultra 2 Kopen?

Koop het als...

Je 4K-bewakingsbeelden wil

De Arlo Ultra 2 beschikt over een hoge beeldresolutie en geeft uitstekende details weer.

Je een sterke netwerkverbinding nodig hebt

Er is ondersteuning voor 2,4GHz en 5GHz aanwezig, waardoor je de Arlo Ultra 2 verder weg van de Smart Hub kunt plaatsen dan andere camera's van Arlo. Als je een groot terrein hebt, is de Ultra 2 een logische keuze.

Je nachtzicht in kleur zoekt

Dankzij de ingebouwde spotlight kan de Arlo Ultra 2 ook 's nachts beelden in kleur opnemen. De spotlight springt automatisch aan als er in het donker beweging wordt gedetecteerd.

Koop het niet als...

Je een goede prijs-kwaliteitverhouding zoekt

De Arlo Ultra 2 is duur. Heb je niet per se een 4K-resolutie nodig, dan kun je voor de beste prijs-kwaliteitverhouding beter een Arlo Pro 4 (2K-beelden) overwegen of zelfs gaan voor de goedkopere Essential-reeks.

Je al een originele Arlo Ultra of Pro-camera in huis hebt

De Ultra 2 verschilt niet zo veel van de originele Ultra-camera en de 2K-kwaliteit van de Arlo Pro-reeks is in de meeste gevallen meer dan voldoende om je huis goed te beveiligen.