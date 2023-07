WiZ Indoor beveiligingscamera review

WiZ zet zijn eerste stap in de wereld van de thuisbeveiliging met de WiZ Indoor beveiligingscamera. Hoewel de kwaliteit niet van topklasse is en de bouwkwaliteit goedkoop aanvoelt, geven de opties voor lokale opslag en gratis functies de camera een enorm voordeel ten opzichte van vergelijkbare camera's met quasi verplichte abonnementskosten. Tot slot hadden we graag een draadloze versie gezien, maar WiZ heeft momenteel alleen een bekabelde versie die permanent in het stopcontact moet zitten.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Review in een notendop

De WiZ Indoor beveiligingscamera is de eerste stap van WiZ in dit segment, hoewel je dat niet zou zeggen op sommige vlakken. De bouwkwaliteit voelt weliswaar erg goedkoop en je krijgt geen waanzinnige 4K-resolutie, maar wel gewoon een bekabelde beveiligingscamera die ongewenste bezoekers kan afschrikken. Natuurlijk zijn er enkele handige integraties met de slimme verlichting van WiZ die je nergens anders kan vinden.

Ten eerste moet ik aangeven dat de WiZ Indoor beveiligingscamera alleen werkt op netstroom. Hoewel de kabel in de doos vrij lang is, is dit geen draadloze camera die je eender waar kan installeren. Persoonlijk vind ik draadloze beveiligingscamera's handiger, zeker als je ze subtiel wil verwerken in de kamer zonder onmogelijke constructies te maken met verlengkabels.

De functies zelf werken gelukkig wel goed en betrouwbaar. De WiZ Indoor beveiligingscamera kan je alleen gebruiken met de nieuwe WiZ v2-app. De overstap van de originele WiZ-app naar WiZ v2 verliep bij mij vlekkeloos en ik heb geen enkele bug gehad tijdens de testperiode. Er zijn veel instellingen en met WiZ's eigen SpaceSense-technologie kan je de camera laten werken als lichtsensor om automatisch de lichten in de kamer aan en uit te zetten.

Er is ruimte voor verbetering. Zoals gezegd, is het ontwerp erg basic en voelt hij goedkoop aan. Je zou bijna zeggen dat dit een fake beveiligingscamera van AliExpress is op basis van alleen de bouwkwaliteit. De 1080p-resolutie is wel goed voor de prijs, hoewel het blikveld van 120 graden toch wat beperkt aanvoelt als je kijkt wat de concurrentie kan.

Een belangrijk punt is het WiZ Heads Up-abonnement van 3,99 euro per maand. Net zoals bijna elke andere producent van beveiligingscamera's heb je een abonnement nodig om alle features te gebruiken. In het Heads Up-abonnement zitten onder andere de mogelijkheid om activiteitenzones in te stellen, handmatig opnames te starten en langere cloudopslag. De WiZ Indoor beveiligingscamera geeft je wel gratis en onbeperkte cloudopslag voor opnames, maar die worden na tien dagen automatisch verwijderd. Met het Heads Up-abonnement blijven ze 30 dagen opgeslagen.

Doet hij genoeg om zich bij de beste beveiligingscamera's te voegen? In sommige opzichten wel. Zonder abonnement doet hij meer dan sommige concurrenten en de integratie met WiZ-verlichting is uniek. Het feit dat er geen draadloze versie is en dat je door de 1080p-kwaliteit niet erg ver kan inzoomen zullen voor sommigen afknappers zijn. Ook is er geen enkele vorm van weerbestendigheid, dus hang hem vooral niet buiten (of ergens anders waar hij nat kan worden).

Tot slot zijn de eigenlijke beveiligingsfuncties niet erg uitgebreid (er is bijvoorbeeld geen sirene), maar ik had dan ook niet verwacht dat de WiZ Indoor beveiligingscamera compleet feilloos ging zijn. Hij is het eerste product van WiZ in deze categorie en alle begin is moeilijk. Zijn grootste pluspunt is de integratie met WiZ-verlichting en dat is meteen zijn grootste minpunt. Als je geen WiZ-verlichting hebt en die ook niet gaat kopen, dan zijn er weinig redenen om de WiZ Indoor beveiligingscamera in huis te halen.

(Image credit: Future)

WiZ Indoor beveiligingscamera review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 89,99 euro

Momenteel alleen beschikbaar bij Amazon

Met een adviesprijs van 89,99 euro is de WiZ Indoor beveiligingscamera aan de duurdere kant van de 1080p beveiligingscamera's voor binnen. Op termijn zou hij in de Benelux beschikbaar zijn via onder andere bol.com en MediaMarkt, maar voorlopig vinden we hem alleen bij Amazon.

De camera wordt geleverd met een handleiding, wat schroeven voor montage en een USB-A-naar-microUSB-kabel. De adapter? Die moet je zelf aanschaffen. De camera vraagt gelukkig niet veel stroom, dus ook de goedkoopste oplader van de Action of Kruidvat is geschikt.

De prijs van de WiZ Indoor beveiligingscamera is lastig. Aan de ene kant zijn het ontwerp, de bouwkwaliteit en de hardware niet erg opwindend en als je geen WiZ-verlichting hebt, mis je de belangrijkste functies. Aan de andere kant dwingt WiZ je niet om te betalen voor dure, doorlopende abonnementskosten en zijn de belangrijkste functies in de app gratis.

Grotere namen zoals Amazon, Google en Arlo verpakken bijvoorbeeld veel meer functies in hun abonnementen, waardoor je bijna verplicht om ze aan te schaffen als je hun beveiligingscamera's volledig wil gebruiken. De gratis cloudopslag van de WiZ Indoor beveiligingscamera die opnames voor 10 dagen bewaart (30 dagen met het abonnement) is iets dat je niet snel vindt tegenwoordig. Je kan ook met een microSD-kaart opnames lokaal bewaren zodat je ze altijd kan herbekijken.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

WiZ Indoor camera review: specs

Swipe to scroll horizontally Resolutie 1080p met nachtzicht Afmetingen 11,9 x 3,5 x 6,6cm Blikveld 120° Connectiviteit 2.4GHz Audio Tweerichtingsaudio Smart home-platformen Alexa, Matter, IFTTT, Google, SmartThings (en meer)

(Image credit: Future)

WiZ Indoor beveiligingscamera review: Design

Voelt goedkoop

Toegankelijk microSD-kaartslot

Staat vrij stevig

Met afmetingen van slechts 11,9 x 3,5 x 6,6 cm is de WiZ Indoor beveiligingscamera zo groot als je zou verwachten van dit type beveiligingscamera. De voorkant is voorzien van een ovale zwarte frontplaat met daarin de 1080p camera en een LED-lampje dat aangeeft of hij aan staat (groen) of aan het opnemen is (rood). Als het lampje niet brandt, dan staat de beveiligingscamera uit.

De rest is gemaakt van vrij goedkoop aanvoelend hard plastic. Aan de ene kant zit een microSD-kaartslot om beelden lokaal op te slaan en aan de achterkant zit de microUSB-aansluiting. Een kogelgewricht verbindt de hoofdcamera met de basisplaat en biedt redelijk wat flexibiliteit bij het plaatsen van je camera. De positie aanpassen gaat wel redelijk stroef en het geheel kraakt luid wanneer je dit doet. Pluspunt: de camera zal hierdoor niet snel van positie veranderen.

Het gebrek aan een oplaadblok in de doos blijft voor mij een probleem. Dit is prima bij draadloze beveiligingscamera, maar niet bij een camera die permanent stroom nodig heeft. De kabel zelf is ook niet super lang, waardoor je mogelijk creatief moet omspringen met de plaatsing als er geen stopcontact in de buurt is.

Ontwerp score: 3,5/5

(Image credit: Future)

WiZ Indoor beveiligingscamera review: prestaties

Werkt ook als bewegingssensor

Voldoende features en instellingen, maar abonnement vereist

Degelijke beeldkwaliteit

De set-up van de WiZ Indoor beveiligingscamera verliep erg vlot. Installeer de WiZ v2-app, geef aan dat je een beveiligingscamera wil toevoegen en scan de QR-code op het scherm van je smartphone met de camera. In minder dan vijf minuten stond de camera in de app en begon hij op te nemen.

Nadat je op de gekoppelde camera hebt getikt, kun je de 1080p livestream bekijken en de camera laten instellen op de gewapende modus (hier neemt hij automatisch beweging op), volledig uitschakelen of gewoon aanzetten. Het duurt soms een paar seconden voordat de feed geladen is, maar de kwaliteit is vrij goed. Je hebt vervolgens de optie om de kwaliteit te verlagen als de verbinding te zwak zou zijn. Het nachtzicht is van lagere kwaliteit, maar je kan nog wel gewoon zien wat er gebeurt.

Ook audio is gewoon "degelijk" en je zal elkaar nog kunnen begrijpen. De luidsprekers zijn bovendien luid genoeg om in een andere kamer nog te horen en de microfoon is eveneens gevoelig genoeg om geluiden vanuit andere kamers op te pikken.

Als je op de drie puntjes in de rechterbovenhoek tikt, kun je een heleboel instellingen aanpassen, van opnames en opslag tot de oriëntatie van je camera en de gevoeligheid van het geluid en de bewegingsdetectie. Het beste is dat geen van deze functies achter een betaalmuur zit.

Wat wel in het betaald Heads Up-abonnement (3,99 euro per maand) zit, is de optie om activiteitenzones af te bakenen. Je kan maximaal drie actieve zones instellen en één geblokkeerde zone. De actieve zones zorgen ervoor dat er alleen opnames gestart worden bij beweging in die zones. Let wel: dit geldt niet voor de bewegingssensor. Welke zones je ook instelt, het licht zal aan gaan wanneer iemand beweegt in het hele gebied dat gefilmd wordt. De geblokkeerde zone wordt daarentegen volledig weggewerkt. In opnames zal die zone dan ook niet te zien zijn.

Er zijn nog een aantal andere dingen die in het Heads Up-abonnement van WiZ zitten. Naast de activiteitenzones, krijg je ook 30 dagen cloudopslag (in plaats van 10) en de mogelijkheid om handmatig opnames te starten.

(Image credit: Future)

Bij het overzicht van de beveiligingscamera kun je ook een tijdlijn van gebeurtenissen bekijken en alle gekoppelde WiZ-lampen in de kamer aanzetten. Houd er rekening mee dat slimme stopcontacten hier ook bij horen en eveneens geactiveerd worden.

De SpaceSense-bewegingssensor heeft nog wat werk nodig. Hierboven las je al dat die geen rekening houdt met de activiteitenzones. In mijn geval hield hij zelfs geen rekening met het feit of de camera aan stond of niet. Ik had de camera via de instellingen volledig uitgeschakeld, liep erlangs en plots ging het licht aan. Wellicht kan dit verholpen worden met een software-update. Voorlopig is het voor mij gewoon irritant.

Tot slot moet je weten dat er geen ingebouwde sirene is in deze camera. Je krijgt alleen het "lichtalarm" waarbij alle WiZ-lampen in de kamer beginnen te flikkeren als er beweging wordt gedetecteerd. Dit alarm is ook beperkt tot de lampen die (volgens de app) in dezelfde kamer als de camera staan. Als je alle lampen wil laten flikkeren, zou je in de app één grote kamer moeten aanmaken met alle WiZ-verlichting in het huis.

Prestaties score: 3,5/5

Moet je de WiZ Indoor beveiligingscamera kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs Hij is goedkoop, maar zijn geld niet waard als je geen WiZ-lampen hebt. 4/5 Design Het geheel is stevig, maar voelt vrij goedkoop. De vrij korte kabel en het gebrek aan een adapter zijn niet handig. 3,5/5 Prestaties We hopen dat WiZ nog enkele features toevoegt aan de app, want momenteel werkt alleen de basis goed, maar de geavanceerde features niet. 3,5/5

Koop hem als...

Je al WiZ-lampen hebt SmartSense is handig om je verlichting automatisch te regelen en door het gebrek aan een sirene, moet je vertrouwen op het lichtalarm.

Je geen abonnement wil nemen voor de belangrijkste functies Hoewel het Heads Up-abonnement handig is, krijg je de meest essentiële functies van de beveiligingscamera gratis. Het feit dat je alle beelden kan bewaren als je een SD-kaart gebruikt, is extra handig.

Koop hem niet als...

Je een beveiligingscamera voor buiten (of ver van een stopcontact) nodig hebt Jammer genoeg is de WiZ Indoor beveiligingscamera alleen beschikbaar met kabel. Je kan hem niet draadloos gebruiken, waardoor je hem niet zomaar overal kan neerzetten. Hij is ook niet weerbestendig en niet geschikt voor buitengebruik.

Je inbrekers wil wegjagen Het lichtalarm past natuurlijk bij een bedrijf als WiZ, maar een luide sirene vinden wij toch handiger.

WiZ Indoor beveiligingscamera review: Alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 WiZ Indoor Beveiligingscamera Ring Indoor Cam (Gen 2) Arlo Essential Indoor Camera Prijs 89,99 euro 59,99 euro 119 euro Resolutie 1080p met nachtzicht 1080p HD met nachtzicht in kleur 1080p Afmetingen 11,9 x 3,5 x 6,6cm 4,9 x 4,9 x 9,6cm 5,2 x 4,9 x 11,32cm Kijkhoek 120° diagonaal 143°; diagonaal, 115°; horizontaal, 59°; verticaal 130°; diagonaal Connectiviteit 2.4Ghz 2.4GHz 2.4GHz Audio Audio in twee richtingen Audio in twee richtingen met noise-cancelling Full Duplex Audio in twee richtingen, microfoon met echo en noise-cancelling Smart home Alexa, Matter, IFTTT, Google, SmartThings... Alexa HomeKit, Alexa, Google Assistant, SmartThings, IFTTT Stroomtoevoer Kabel Kabel Kabel

Ring Indoor Cam (Gen 2) Ring is de kampioen op het gebied van videodeurbellen, maar de beveiligingscamera's zitten met een abonnement dat de belangrijkste functies bevat. Met dat abonnement krijg je weliswaar de meest volledige ervaring voor deze prijs. Lees hier de volledige Ring Indoor Cam (Gen 2) review