Yale Slim Kastslot review

Wie aan een smart lock denkt, denkt gewoonlijk aan deursloten op je voordeur. Slotenexpert Yale gaat verder dan dat en heeft zijn assortiment aan slimme toegangsoplossingen uitgebreid met het Yale Slim Kastslot. Dit kleine slimme slotje zorgt ervoor dat je bijna elke kast op slot kan doen. Ik installeerde het slot in een van onze kasten en dit zijn mijn bevindingen.

Yale Slim Kastslot: Prijs en beschikbaarheid

Het Yale Slim Kastslot is aangekondigd op IFA 2022 in Berlijn. Sinds februari 2023 zou het slot verkrijgbaar moeten zijn, hoewel slechts beperkte retailers een voorraadje lijken te hebben.

De adviesprijs voor het Yale Slim Kastslot bedraag 79,99 euro. Wil je het slot vanop afstand gebruiken of integreren in je smart home systeem, dan heb je een Yale Bridge nodig. Die heeft een adviesprijs van 74,99 euro.

We geven nu alvast aan dat je per Bridge slechts één Slim Kastslot (of ander Yale-slot) kan koppelen. Koop je meerdere sloten die je allemaal met het internet wil verbinden, dan heb je per slot een Bridge nodig. Heb je bijvoorbeeld al een Yale Linus slot aan je voordeur dat aan een Yale Bridge gekoppeld is, dan heb je een tweede Bridge nodig voor het Slim Kastslot.

(Image credit: yale)

Yale Slim Kastslot: Installatie

Voor mij is de installatie van eender welk slim slot een make it or break it verhaal. Ik werd hier meteen aangenaam verrast door de aanpak van Yale. Achterop het Yale Slim Kastslot staat een kleine QR-code. Ik duidde in de Yale Access-app aan dat ik een nieuw product wilde toevoegen, scande de code en de app wist meteen over welk product het ging. Als dit toch niet zou werken, kan je ook handmatig het serienummer ingeven of het slot zoeken in de lijst met producten.

Daarna krijg je een instructiegids van maar liefst 18 afzonderlijke stappen, waarvan de meeste een begeleidende video hebben. Elke stap was meteen duidelijk en na ongeveer een kwartier stond het Yale Slim Kastslot in mijn kast. Een klein verbeterpuntje is het kartonnen sjabloon dat ik moest gebruiken om het Slim Kastslot op de juiste plaats in de kast te plaatsen. Dit karton voelt redelijk fragiel aan en het zou me niet verbazen als iemand dit per ongeluk zou scheuren. Een sjabloon van hard plastic had ik fijner gevonden.

Image 1 of 4 (Image credit: Yale) (Image credit: Yale) (Image credit: Yale) (Image credit: Yale)

Ik kreeg in de installatiegids twee mogelijkheden om het Yale Slim Kastslot vast te maken in de kast. Om hem voor een eerste keer te plaatsen, heb je sowieso de meegeleverde kleefstrips nodig. Nu had ik graag een extra setje kleefstrips gehad, aangezien ik vrij gestresseerd werd van het feit dat ik maar één poging had om het slot juist te plaatsen.

Verder in de installatiegids wordt aangegeven dat je het slot met schroeven kan vastmaken in de kast. Ik had ervoor gekozen om het slot in een van de ingebouwde kasten te gebruiken en aangezien we dit appartement huren, waren schroeven geen optie. Ik heb de kleefstrip één keer losgetrokken om te testen hoe goed hij nog blijft zitten als je hem een tweede keer vast wil plakken. Na het Slim Kastslot goed aan te drukken, bleef de kleefstrip die tweede keer nog relatief goed zitten, maar minder stevig dan de eerste keer.

(Image credit: yale)

Yale Slim Kastslot: App en integratie in smart home

Dit mag dan een klein slotje zijn, maar hij geniet van alle features in de Yale Access-app. Zo kan je hem koppelen met een Yale Bridge om hem te verbinden met het internet. Zoals hierboven aangegeven kan je per Bridge maar één Yale-slot koppelen. Heb je al een Bridge in huis voor je Yale Linus deurslot, dan heb je een nieuwe nodig voor het kastslot.

De Bridge maakt het mogelijk om het slot te integreren in je smart home ecosysteem naar keuze. Al mijn smart home-apparaten bedien ik voornamelijk via Google Home en Google Assistent, maar er is ook integratie met Amazon Alexa en Apple HomeKit mogelijk. De integratie met Google verliep bij mij alleszins vlekkeloos en na een paar tikjes zat het Yale Slim Kastslot in mijn app. Het is mogelijk om hem te openen/sluiten met een spraakcommando aan Google Assistent. In dat geval vraagt Google je eerst om een extra pincode aan te maken om veiligheidsredenen.

Of je nu de Yale Bridge hebt of niet, de algemene functies binnen de Yale Access-app blijven grotendeels hetzelfde. Zo zie je ook zonder Bridge nog de status van het slot als je binnen bluetooth-bereik bent. Door op de rode knop te tikken, gaat het slot open en om ervoor te zorgen dat je niet te vroeg aan de deur trekt, maakt het slot een bevestigd geluidje.

Image 1 of 4 (Image credit: Yale) (Image credit: Yale) (Image credit: Yale) (Image credit: Yale)

Persoonlijk vond ik de standaard instellingen voor het Yale Slim Kastslot eigenlijk prima. Hij gaat vanzelf in het slot zodra de kast goed dicht is en ontgrendelt zichzelf als de batterij bijna leeg is. Je kan het vergrendelen ook op basis van een timer instellen, zodat hij pas op slot gaat na een bepaalde tijdspanne. Het automatisch ontgrendelen bij een bijna lege batterij kan je eveneens uitschakelen.

Je denkt nu misschien: "Maar Bram, wat doe ik dan bij een lege batterij en een gesloten kast?" In dat geval raadt Yale zelf aan om het slot open te forceren door heel hard aan de kast te trekken. Hierbij zal je de pin in het slot kapot trekken (of de kleefstrip los trekken), maar daar is Yale op voorbereid, aangezien er een tweede pin in de doos zit. Ook dit heb ik uitgeprobeerd en mijn conclusie was dat het schap in onze kast blijkbaar niet vast zit, maar gewoon los erin ligt en eruit kan schuiven.

Tot slot is er een activiteitengeschiedenis die tot in detail aangeeft wie het slot geopend heeft en wanneer. Die maakt zelfs het verschil tussen ontgrendelen via de app en via Google Home. Als iemand probeert het slot open te forceren, zal je dit ook zien in het logboek én in een losse melding op je telefoon. Op die manier kan je snel ingrijpen.

(Image credit: yale)

Yale Slim Kastslot: Use cases

Het is duidelijk dat het Yale Slimme Kastslot voor specifieke omstandigheden ontwikkeld is. Naast mezelf en mijn partner loopt er niemand rond in dit appartement die we uit kasten willen houden, dus wij zijn niet het beste doelpubliek. Ik wil ook duidelijk maken dat het Yale Slim Kastslot niet gemaakt is om een kastje om te toveren tot een gewapende kluis. Zoals ik al aangaf, is het gemaakt om open geforceerd te worden als de batterij onverwacht leeg is.

Het is daarentegen wel bedoeld om kinderen (of nieuwsgierige katten) uit bepaalde kasten te houden. Heb je bijvoorbeeld een medicijnenkast en een kleuter die groot genoeg is om aan die kast te kunnen, dan is de Yale Slimme Kastslot een ideale oplossing. Sommige katten hebben dan weer de gewoonte om zelf de kast te openen waar hun snoepjes staan, dus ook hier kan het slot van pas komen.

(Image credit: yale)

Eigenaars van een appartement die het soms voor langere periodes onderverhuren, hebben eveneens baat bij het Yale Slim Kastslot. Zo kan je het slot installeren in je kast met sterkedrank om er zeker van te zijn dat je gasten geen glaasje drinken en denken dat je het vast niet zal merken.

Yale Slim Kastslot: Conclusie

Het Yale Slim Kastslot is de ideale oplossing voor gezinnen met kinderen die niet zomaar in elke kast mogen komen. De uitgebreide installatiegids en eenvoudige app zorgen ervoor dat iedereen het Slim Kastslot kan gebruiken. Geavanceerde gebruikers kunnen het dan weer integreren in hun smart home ecosysteem naar keuze. We hadden wel graag een tweede set kleefstrips in de doos gezien, aangezien we wat stress hadden toen we maar één poging hadden om het slot juist te bevestigen.