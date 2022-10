Wie op zoek gaat naar een smartwatch, komt al snel bij het merk Amazfit uit. Enkele jaren geleden had nog niemand van hen gehoord, maar inmiddels hebben ze een enorm uitgebreid aanbod. Voor deze review gaan we aan de slag met de Amazfit GTR 4. Die valt vooral op door zijn beloofde batterijduur van twee weken en ingebouwde GPS.

Amazfit GTR 4 prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds 1 september

Adviesprijs van 229 euro

De Amazfit GTR 4 werd aangekondigd op 1 september 2022 en is inmiddels in verschillende winkels te vinden. Er is slechts één model beschikbaar met een horlogekast van 46mm. Je kan wel kiezen uit verschillende horlogebandjes, waaronder een zwart siliconen bandje en een chiquer, bruine leren bandje. De adviesprijs bedraagt 229 euro.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

(Image credit: Amazfit)

Amazfit GTR 4 design en display

Kast van 46mm met 1,43-inch AMOLED display

Draaiende kroon en drukknop aan de rechterkant

Zo goed als volledig waterdicht

Als je de Amazfit GTR 4 ziet, dan weet je meteen dat het om een iets duurdere smartwatch gaat. De behuizing is gemaakt van een combinatie van metaal en aluminium met een matte afwerking, terwijl het glazen display na een maand gebruik geen enkel krasje vertoonde. Aan de rechterkant zitten de enige twee knoppen: de kroon waarmee je kan scrollen door eraan te draaien en een drukknop waarmee je een training kan starten.

Er is slechts één maat beschikbaar met een kast van 46mm en display van 1,43 inch. Voor sommige mensen zal de Amazfit GTR 4 dan ook iets te groot zijn. We hadden hem zelf graag liever in een iets kleinere maat gehad, aangezien het horloge ook redelijk dik is. Over het display zelf hebben we niets te klagen. Het AMOLED-scherm is helder, kleurrijk en je kan verschillende wijzerplaten instellen via de app. Zwemmen is tot slot geen enkel probleem want de Amazfit GTR 4 is zo goed als volledig waterdicht.

Design score: 4/5

Display score: 5/5

Amazfit GTR 4 software

Eigen besturingssysteem met bijbehorende app

Redelijk wat bloatware

Verschillende wijzerplaten

Op de Amazfit GTR 4 staan standaard een heleboel apps, iets te veel naar onze mening. Naast hartslag en bloedzuurstofmetingen, vind je ook een wereldklok, Pomodoro-timer, takenlijst en lidkaarten. We hadden graag een duidelijker menu gezien met minder opties of tenminste de mogelijkheid om opties te verbergen. Je kan ook geen extra menu’s toevoegen en moet het doen met de opties die Amazfit je geeft: een stappenteller, hartslagmeter, weeroverzicht, PAI-teller, muziekbediening en een algemeen overzicht. In dat overzicht kan je wel zelf verschillende kaarten toevoegen, waardoor we ons afvragen waarom dat op andere plaatsen niet kan. Als dit je eerste smartwatch is, dan zie je hoogstwaarschijnlijk door de bomen het bos niet meer. De Amazfit GTR 4 laat je in zekere zin aan je lot over, aangezien er geen enkele vorm van rondleiding is.

Software score: 3/5

(Image credit: Amazfit)

Amazfit GTR 4 functies en tracking

Slaaptracking

150+ verschillende sporten

Ingebouwde GPS

De smartwatches van Amazfit werken binnen een eigen app, Zepp. De Amazfit GTR 4 installeren en toevoegen in de app ging erg vlot, maar we misten ook hier een rondleiding. Na de installatie zie je het homescherm van de app met onder andere informatie over je stappen, slaap, hartslag en PAI (een eenheid waarmee Amazfit aangeeft hoe actief je bent geweest). Eens je door dit doolhof bent, kan je wel uitgebreide gegevens terugvinden. Slaaptracking maakt een onderscheid tussen lichte, diepe en REM-slaap, terwijl het ook je ademhaling trackt. We twijfelen alleen hoe accuraat dat laatste, aangezien we hier altijd ongeveer hetzelfde cijfer zagen. Algemene slaaptracking lijkt wel grotendeels te kloppen.

Verder zijn er meer dan 150 verschillende “sporten”. Bemerk de aanhalingstekens want je krijgt bekende opties zoals lopen, fietsen en yoga, maar ook speciale opties zoals esports, schaken en bridgen. Automatische detectie werkt tot slot goed is mogelijk voor simpele activiteiten als hardlopen en fietsen. Achteraf krijg je een duidelijk overzicht van je activiteit in de app. Dankzij de ingebouwde GPS hoef je nu niet langer je smartphone mee te nemen als je exact wil tracken hoe ver je bent gelopen of gefietst. Je kan zelfs muziek op het horloge zetten en bluetooth oortjes verbinden. Een connectie met Spotify is er niet, dus je zit hier vast aan je antieke MP3’s.

Functies score: 4/5

(Image credit: Amazfit)

Amazfit GTR 4 batterij

21 dagen batterij bij licht gebruik

10 dagen bij intensief gebruik

Opladen gaat niet erg snel

Op vlak van batterij hebben we helemaal geen klachten. De Amazfit GTR 4 belooft gemiddeld 14 dagen batterij, maar je kan makkelijk 21 dagen halen als je niet de grootste sporter bent. Gebruik je de GPS dagelijks, dan zit je eerder rond de 10 dagen. Opladen doe je met het meegeleverde dock met een standaard usb-aansluiting, maar draadloos opladen is niet mogelijk. Draag dus zorg voor de oplader en doe hem zeker niet kwijt. Het duurde voor ons ongeveer een uurtje om de Amazfit GTR 4 weer op te laden. Niet supersnel, maar dat is niet erg aangezien je dit niet erg vaak hoeft te doen.

Batterij score: 5/5

Amazfit GTR 4: scorekaart

Categorie Opmerking Score Display Helder, kleurrijk display. Groot genoeg om alles duidelijk af te lezen. 5/5 Design Stevig design, slechts één maat beschikbaar en die is redelijk groot. 4/5 Software Uitgebreide, maar rommelige software op zowel het horloge als in de app. 3/5 Functies Enorm veel work-outs om te tracken. Ingebouwde GPS en muziekspeler zijn handig. 4/5 Batterij Topklasse batterij die zelfs bij intensief gebruik bijna twee weken meegaat. 5/5 Prijs-kwaliteit Een degelijke prijs voor een functierijk horloge. 4/5

Amazfit GTR 4: conclusie

Voor een smartwatch van 229 euro mag je al wat meer verwachten en dat krijg je zeker van de Amazfit GTR 4. De batterijduur kan oplopen tot drie weken en dat is iets waar zowel Apple als Samsung veel van kunnen leren. De ingebouwde GPS en muziekspeler zijn een handige toevoeging voor sporters die niet altijd hun smartphone mee willen nemen, maar dat tweede zou pas echt nuttig zijn met Spotify-integratie. De interface van zowel het horloge zelf als de app zijn helaas erg onduidelijk en kunnen onervaren gebruikers afschrikken. Als je echter beschikt over een ouder Amazfit-horloge dan is de GTR 4 zeker een goede upgrade met heel wat nieuwe features.