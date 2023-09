Xiaomi lanceert de 13T-serie en twee nieuwe horloges

Xiaomi heeft zijn nieuwe generatie smartphones onthuld: de Xiaomi 13T en Xiaomi 13T Pro. Deze toestellen proberen een flagship-ervaring (en flagship-specs) te leveren, zonder het extreem hoge prijskaartje wat daar meestal bij komt kijken.

De standaard Xiaomi 13T is verkrijgbaar voor 649,99 euro en de Xiaomi 13T Pro kost je 899,99 euro.

In Nederland zullen beide toestellen verkrijgbaar zijn in twee kleuren: 'Alpine Blue' en zwart. Bij de 13T Pro zit momenteel ook de Redmi Pad SE inbegrepen voor die prijs van 899,99 euro. In België zijn de prijzen hetzelfde, maar is er maar een kleurvariant: zwart.

Met deze prijzen zijn Xiaomi's nieuwe toestellen dus goedkoper dan bijvoorbeeld de iPhone 15 en Samsung Galaxy S23, terwijl ze toch ook nog redelijk stevige specs hebben, waaronder snelladen, uitgebreide cameramogelijkheden en displays met een hoge refresh rate.

Verder heeft het bedrijf ook nog twee nieuwe horloges aangekondigd: de Xiaomi Watch 2 Pro en de Xiaomi Smart Band 8. Deze apparaten zullen ook binnenkort beschikbaar zijn via onder andere mi.com. De Smart Band 8 is beschikbaar vanaf 49,99 euro en de Watch 2 Pro vanaf 269 euro.

Xiaomi 13T

(Image credit: Xiaomi)

Laten we maar beginnen met de 13T. Deze goedkopere variant zal beschikbaar zijn vanaf 26 september. Dit standaard model zal beschikken over de MediaTek Dimensity 8200 Ultra-chip (een verbetering ten opzichte van de 8100 Ultra in de Xiaomi 12T), 8GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte. Dit model zal in Nederland dus beschikbaar zijn in Alpine Blue en in het zwart en in België alleen in het zwart. Allebei deze kleurvarianten hebben een glazen achterkant, dus dat is een mooie verbetering vergeleken met de plastic achterkant op de 12T.

De Xiaomi 13T heeft dit keer ook een maximale refresh rate van 144Hz en dat is een mooie verbetering ten opzichte van het 120Hz display op de 12T.

Verder is deze Xiaomi 13T-serie ook vooral gefocust op creativiteit en specifiek op het gebied van fotografie. Dat is ook te merken aan drie camera's met Summicron-lenzen die in samenwerking met Leica zijn ontworpen. De 108MP-hoofdcamera van de 12T wordt ingewisseld voor een 50MP-hoofdcamera. Dat lijkt op het eerste gezicht natuurlijk niet echt een verbetering te zijn, maar het gaat dit keer dus wel om een camera die met hulp van Leica is ontwikkeld. Deze camera beschikt over een brandpuntsafstand die equivalent is aan een losse 24 mm lens. Ook heeft de 13T een '7P asferische lens' die is ontworpen om meer licht binnen te laten en het fotograferen met een hoger dynamisch bereik mogelijk te maken.

Er is nu ook een 50MP-telefotocamera met een equivalente brandpuntsafstand van 50 mm. Dat is veel nuttiger dan de 2MP-macrocamera op de 12T. Ook de ultrawide-camera heeft een upgrade gekregen van 8MP naar 12MP en deze heeft nu een equivalente brandpuntsafstand van 15 mm.

Alle camera's uit de 13T-serie hebben dit keer ook een breder kleurbereik en een 100% dekking van de DCI-P3-kleurruimte. De samenwerking met Leica heeft ook een aantal specifieke Leica-fotografische stijlen en -filters opgeleverd. De aangepaste fotografische stijlenfunctie die voor het eerst verscheen op de Xiaomi 13 Ultra, is ook op de 13T-serie aanwezig en geeft je de mogelijkheid om de bepaalde details van een foto van tevoren al aan te passen, zodat er meer details en kleuren worden behouden voor tijdens het bewerken van afbeeldingen. Verder kunnen alle camera's in 4K opnemen en kan je met de Pro-modus in de 'Xiaomi Gallery'-app in detail allerlei elementen individueel bewerken.

Een aantal andere belangrijke specs van de Xiaomi 13T zijn de snellaadfunctie, waarmee de Xiaomi 13T 21% kan opladen in 5 minuten, een 5.000mAh-batterij en een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid.

Xiaomi 13T Pro

(Image credit: Xiaomi)

De Xiaomi 13T Pro beschikt over hetzelfde camerasysteem als de 13T. Dat betekent dat hij de 200MP-hoofdcamera van zijn voorganger, de Xiaomi 12T Pro, verliest. Dit lijkt op papier dus een nog grotere "downgrade" dan bij de Xiaomi 13T, maar eerlijk gezegd was die 200MP-sensor niet heel indrukwekkend en kan een betere (en grotere) 50MP-sensor dus een groot verschil maken. Bij smartphonefotografie hangt de uiteindelijke kwaliteit vaak toch meer af van de (AI-)beeldverwerking.

Dit toestel biedt ook nog wat extra mogelijkheden op het gebied van video-opnames. Je kan namelijk opnemen in 10-bit LOG 4:2:0 H.265. Dit geeft je veel meer controle over kleuren en details. Je kan ook je favoriete LUTs importeren om specifieke stijlen op je beelden toe te passen. Er is er vooraf ook al een geïnstalleerd die je ook kan gebruiken, namelijk de Rec.709 LUT. Verder kan je opnemen in 8K en beschikt de hoofdcamera tegelijkertijd over OIS en EIS voor enorm soepele beelden.

Qua processor hebben we op de 13T Pro te maken met de nieuwe MediaTek Dimensity 9200+-chip die volgens MediaTek moet zorgen voor "vlaggenschipprestaties en uitstekende energie-efficiëntie". Dat lijkt in de eerste instantie niet echt een verbetering te zijn ten opzichte van de Snapdragon 8 Plus Gen 1 die in zijn voorganger zat. We zullen deze chip echter nog uitgebreid moeten testen om te zien of MediaTek ons aangenaam kan verrassen nu er een 4nm-proces wordt gebruikt. Verder beschikt de Xiaomi 13 Pro over 12GB aan RAM en 512GB aan opslagruimte.

Andere belangrijke specs zijn de IP68-certificering en de ondersteuning voor Xiaomi’s 120W 'HyperCharge'-technologie. Daarmee laadt je de telefoon binnen 19 minuten volledig op. Het snelladen zorgt er ook voor dat het toestel binnen 5 minuten alweer op 36% zit. Voor de rest zijn de specs tussen de twee modellen uit de 13T-serie grotendeels hetzelfde, al is de 13T Pro wel iets zwaarder (200 gram vergeleken met de 193 gram van de 13T).

Xiaomi Watch 2 Pro en Xiaomi Smart Band 8

(Image credit: Xiaomi)

Het bedrijf heeft vandaag ook twee nieuwe horloges onthult: een smartwatch en een activity tracker.

De Xiaomi Watch 2 Pro is een smartwatch die draait op Google's Wear OS-besturingssysteem. Hij belooft razendsnelle prestaties en een lange batterijduur te leveren. Hij beschikt over een verbeterd display vergeleken met zijn voorganger en is uitermate geschikt voor het bijhouden van allerlei gezondheids- en fitness- en slaapdata. Dankzij de samenwerking met Google kan je ook genieten van handige applicaties zoals Google Wallet, Google Maps en Google Assistant.

De Watch 2 Pro draait op de Snapdragon W5 + Gen 1-chip en die chip zorgt voor de nodige snelheid en energie-efficiëntie. Als je kiest voor een model met LTE-connectiviteit hoef je ook niet per se je telefoon mee te nemen als je bijvoorbeeld gaat sporten. Op het gebied van sporten kan je overigens genieten van de dual-band GNSS voor nauwkeurige fitness- en workout-tracking en meer dan 150 verschillende sportmodi.

Deze smartwatch heeft een stijlvol ontwerp en een stevige roestvrijstalen behuizing. Je kan hem krijgen met een luxueus leren bandje of met een steviger fluorrubber bandje (en er zijn los ook nog meer bandjes verkrijgbaar). Hij beschikt over een 1,43-inch AMOLED-scherm, een draaibare kroon en een sneltoets voor het navigeren door aangepaste functies.

De Xiaomi Smart Band 8 is de nieuwste activity tracker van het bedrijf. Hij geeft je toegang tot meer dan 150 sportmodi en biedt real-time data en statistieken voor tijdens het sporten. Je kan hem zelfs in 'Pebble Mode' zetten en hem aan je schoen bevestigen voor gedetailleerdere hardloopgegevens. De tracker is geschikt voor SpO2- en hartslagmetingen, slaapmetingen, drukmetingen en het registreren en voorspellen van je menstruatiecyclus.

De Smart Band 8 draait op de nieuwste Apollo 4 Blue Lite-chip en deze zorgt voor een erg soepele gebruikerservaring. Verder heeft hij een verbeterde 190mAh-batterij (die tot 16 dagen aan batterijduur kan leveren bij normaal gebruik en binnen één uur kan worden opgeladen), een waterdichtheid van 5ATM, een 1,62-inch AMOLED-scherm met een Corning GG3-glazen beschermingslaag en een NCVM metalen frame. Hij is beschikbaar in het goud en grafietzwart en met het gemakkelijke 'quick-release' bandontwerp kan je heel gemakkelijk wisselen tussen bandjes van allerlei materialen en ontwerpen voor verschillende gelegenheden.