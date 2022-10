120W opladen is altijd een plus

De Xiaomi 12T mist de 200MP camera van de 12T Pro, maar koppelt krachtige prestaties met de mogelijkheid tot 120W snelladen, een adaptief 120Hz AMOLED scherm en een grote 5.000mAh batterij. Het is een uitstekend alternatief voor gamers met een budget, dankzij de Dimensity 8100 Ultra chipset, en de camera is nog steeds veelbelovend.

De Xiaomi T-serie draait volledig om de kracht van een vlaggenschip te bieden tegen een lagere prijs, en de Xiaomi 12T breekt zeker niet met deze traditie. Met de sterke MediaTek Dimensity 8100 Ultra chip is deze smartphone een uitstekende keuze voor gamers. Een vloeiend 120Hz AMOLED-scherm, een grote 5.000mAh-batterij en 120W opladen maakt het alleen maar een sterkere keuze.

Xiaomi heeft de prijs van de 12T laag gehouden door de cameraspecs terug te schroeven in vergelijking met de Xiaomi 12T Pro , die samen met de 12T is aangekondigd, en beide telefoons hebben een uitgekleed ontwerp naast de Xiaomi 12 Pro. De 12T en 12T Pro hebben allebei een plastic frame en platte schermen, in tegenstelling tot de metalen frame en het gebogen scherm op de Xiaomi 12 en 12 Pro. De andere camera's zijn ook behoorlijk zwak op papier, met lage resoluties en kleine sensoren.

Het ontbreken van deze functies is geen groot probleem als je als gamer op zoek bent naar een krachtige smartphone met een groot en plat scherm.

Xiaomi 12T Pro prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi 12T is op 4 oktober 2022 aangekondigd via een online evenement, samen met de duurdere Xiaomi 12T Pro. De 12T-serie is vanaf 13 oktober te koop in de Benelux. Voor de Xiaomi 12T met 8GB RAM en 128GB opslag betaal je zo'n 599 euro. Dat is ruim 200 euro goedkoper dan de 12T Pro-variant die voor 799 euro over de toonbank gaat.

Xiaomi 12T design

Image 1 of 3 (Image credit: Basil Kronfli ) (Image credit: Basil Kronfli ) (Image credit: Basil Kronfli )

De Xiaomi 12T en de 12T Pro zien er vrijwel identiek uit. Het grootste verschil tussen de twee smartphones is het camera-eiland op de achterkant van de telefoon die iets minder ver uitsteekt bij de 12T, en daarnaast ontbreekt de Harman Kardon-branding op de goedkopere variant. Beide telefoons hebben een eleganter design vergelijken met hun voorgangers met gebogen mat glas rond de achterkant dat subtiel oplicht in direct licht en niet gemakkelijk vingerafdrukken vasthoudt.

De 12T is met zijn 6,7-inch scherm relatief groot, maar met 202 gram niet onredelijk zwaar. Hij weegt meer dan de iPhone 14 met zijn 176 gram, maar is lichter dan zowel de iPhone 14 Pro als de iPhone 14 Pro Max.

Als je de 12T vastpakt, merk je dat het platte scherm en het plastic frame ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat je geen echte premium smartphone in handen hebt. De telefoon is ook niet water- en stofbestendig (dus geen IP68-rating), maar het scherm is wel gemaakt van Gorilla Glass 5 en wordt automatisch voorzien van een screenprotector en hoesje.

Aan de onderkant van de telefoon zit een USB-C poort en een SIM-poort voor twee SIM-kaarten. Alle knoppen zitten aan de rechterkant, en aan de bovenkant zit een IR blaster. De 12T heeft grote speakergaten aan de boven- en onderkant, en rond de achterkant zit een bescheiden camera-eiland.

Xiaomi 12T display

(Image credit: Basil Kronfli)

De Xiaomi 12T heeft een behoorlijk groot 6,7-inch scherm met een punch-hole selfiecamera bovenaan in het midden, en tot dusver oogt het scherm mooi.

Met AMOLED Dot Display-technologie is de display helder en levendig, en dankzij de adaptieve vernieuwingsfrequentie die automatisch schakelt tussen 30Hz, 60Hz, 90Hz en 120Hz is het scherm ook nog energiezuinig. Daarnaast heb je ook een 480Hz touch sampling rate waardoor de 12T ideaal is voor gamers.

Met een maximale helderheid van 500nits bij handmatige instelling en 900nits bij hoge helderheid, blijft de Xiaomi 12T achter bij sommige van de helderste smartphones op de markt, zelfs in de middenklasse.

Xiaomi 12T camera

Terwijl het belangrijkste kenmerk van de Xiaomi 12T Pro zijn 200MP camera is, krijgt de 12T een relatief 'bescheiden' 108MP camerasensor. Met zijn 1/1,67 inch komt de sensorgrootte eigenlijk dicht in de buurt van die van de iPhone 14 Pro, wat niet verschrikkelijk is gezien de prijs van de telefoon.

De telefoon maakt gebruik van de Samsung ISOCELL HM6 sensor, die werd geïntroduceerd in de Realme 9. In tegenstelling tot de Realme 9, die niet een erg goede camera telefoon was, voorziet de Xiaomi 12T zijn camera van OIS (optische beeldstabilisatie). Gekoppeld aan een diafragma van f/1.7 en het samenvoegen van negen pixels naar één pixel (ook bekend als nona-bining) om standaard 12MP foto's te produceren, zijn we benieuwd hoe de Xiaomi 12T het doet in vergelijking met de concurrentie.

Image 1 of 2 (Image credit: Basil Kronfli ) (Image credit: Basil Kronfli )

De overige camera's voegen de andere camera's maar weinig toe. De 8MP groothoekcamera en de 2MP macrocamera dienen vooral als opvulling. Wat selfies betreft, heeft de 12T een veelbelovende 20MP frontcamera met een f/2.24 diafragma.

Xiaomi 12T software

De Xiaomi 12T wordt standaard geleverd met Android 12 en Xiaomi's eigen skin: de MIUI 13. Iedereen die in het afgelopen jaar een telefoon van Xiaomi, Redmi of Poco heeft gebruikt zal wel ongeveer weten wat ze kunnen verwachten van de interface van de 12T.

In tegenstelling tot Huawei-telefoons heeft de Xiaomi 12T wel meteen toegang tot de Google Play Store, dus het is een makkie om nieuwe apps te installeren. Het feit dat je gewoon een door Google goedgekeurde Android-versie draait, betekent dat je gewoon de standaard Google beveiligingsupdates mag verwachten voor een periode van waarschijnlijk twee tot drie jaar.

(Image credit: Basil Kronfli)

Xiaomi vult de Android-ervaring aan met een behoorlijk gevulde UI. Zo zijn er bepaalde elementen van iOS overgenomen, zoals het Control Center, en de skin voegt ook enkele functies toe waaronder een virusscanner die telkens in actie komt als je een app download.

Hoewel het duidelijk is dat Xiaomi zoveel mogelijk functionaliteit probeert te stoppen in de UI zullen er genoeg gebruikers zijn die meer waarde hechten aan een strakke, en eenvoudigere interface zoals die van Google of Motorola. De Xiaomi 12T draait momenteel op Android 12, terwijl sommige telefoons waaronder de Oppo Find X5 Pro al toegang hebben tot Android 13.

Xiaomi 12T prestaties

De telefoon wordt geleverd met 128GB of 256GB opslagruimte zodat je genoeg ruimte hebt voor bestanden, foto's, apps en games, maar er is geen mogelijkheid om de opslagruimte uit te breiden met een SD-kaart. Met 8GB RAM moet multitasking relatief goed gaan, hoewel Xiaomi bekend staat om apps die op de achtergrond draaien wel eens af te sluiten als je teveel applicaties open hebt staan.

De Xiaomi 12T mist de Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 chip van de 12T Pro, maar de MediaTek Dimensity 8100 Ultra is nog steeds een krachtige chip. Het is de eerste keer dat we de 8100 zien, maar het is een variant van de 8100 in de duurdere Realme GT Neo 3 en 8100 Max in de Oppo Reno 8 Pro. Deze chips gaan goed om oververhitting en leveren beter dan verwachte gaming prestaties. We zijn dan ook benieuwd om dit uit te proberen.

Xiaomi 12T batterij

(Image credit: Basil Kronfli)

Met een 5.000mAh batterij zou je gemakkelijk de dag door moeten komen, en als de telefoon alsnog leeg is, is dat geen probleem.

Xiaomi beweert dat je de 12T in slechts 19 minuten kunt opladen met 120W bekabeld opladen, en er zit ook een snellader in de doos. Het enige dat wat ons betreft ontbreekt is draadloos opladen.

Xiaomi 12T vroeg oordeel

Met zijn betaalbare startprijs en krachtige functies geeft de Xiaomi 12T een sterke, eerste indruk. De smartphone heeft een geweldig scherm, veel opslagruimte, kan zeer snel opladen, en prima prestaties dankzij de MediaTek Dimensity 8100 Ultra-chip. Dankzij de 5.000mAh batterij kan de telefoon ook gemakkelijk de hele dag door, maar niet alle specs zijn even hoogwaardig.

We weten nog niet hoe de 108MP camera van de 12T zich gaat verhouden tot andere smartphones met deze camera. Gezien de gemengde ervaringen die we hadden bij het testen van de Realme 9, die veel van dezelfde hardware heeft, kan het beide kanten op gaan. Het feit dat Xiaomi optische beeldstabilisatie heeft geïntroduceerd, zal de figuurlijke reddende engel zijn voor dit camerasysteem.

Dat gezegd hebbende, als je als gamer op zoek bent naar telefoon met een groot scherm, stereo speakers, veel opslagruimte en voldoende vermogen, dan is de kans groot dat de Xiaomi 12T de telefoon voor jou kan zijn. Hou deze pagina in de gaten voor de volledige review!