Xiaomi 14 Ultra krijgt misschien ook titanium variant

Volgens een nieuw gerucht zal Xiaomi misschien een titanium variant introduceren van zijn aankomende flagship, de Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi heeft bevestigd dat de Xiaomi 14-serie wordt aangekondigd op 25 februari, net voor het Mobile World Congress (MWC) van 2024 in Barcelona, dat van start zal gaan op 26 februari. De Xiaomi 14-serie zal (waarschijnlijk) in Nederland en België bestaan uit de Xiaomi 14 en de Xiaomi 14 Ultra.

Een leaker op het Chinese sociale media platform Weibo gaf aan (via GSMarena ) dat Xiaomi naast de standaard aluminium versie van de 14 Ultra ook een titanium versie zal uitbrengen. Die titanium variant zal zogenaamd ook voorzien zijn van 16GB aan RAM en 1TB aan opslagruimte.

Join our #LensToLegend journey with the #Xiaomi14Series. 🟠📷🔴 pic.twitter.com/sxoqGg8cDIFebruary 6, 2024 See more

Dezelfde leaker zegt ook dat de standaard aluminium versie van de Xiaomi 14 Ultra 12GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte krijgt, maar dat er ook configuraties met 16GB/516GB en 16GB/1TB zullen zijn. Het is het wel waard om te vermelden dat deze specs waarschijnlijk voor de toestellen geldt die in China uitkomen. De modellen die in Nederland en België uitkomen, kunnen natuurlijk altijd net iets andere specs krijgen.

Een derde leak, via GizmoChina , claimt dat die mogelijke titanium versie van de Xiaomi 14 Ultra rond de 8.000 Chinese renminbi zal kosten. Omgerekend is dat ongeveer 1.040 euro. Natuurlijk wordt er nooit simpelweg een omgerekende prijs gehanteerd, dus we gokken dat de uiteindelijke prijs iets hoger zal uitvallen.

Naast de specs die we hierboven al noemden, zal de Xiaomi 14 Ultra naar verwachting ook beschikken over de nieuwste Snapdragon 8 Gen 3 -processor, plus LPDDR5x RAM en UFS 4.0-opslag. Met deze specs zou hij redelijk overeenkomen met andere flagships van 2024, zoals de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Volgens geruchten zal de telefoon verder nog voorzien zijn van een 6,73-inch (gebogen) AMOLED-display met een QHD+-resolutie en refresh rate van 120Hz, een 5.300mAh-batterij, 90W bedraad snelladen en 50W draadloos opladen. Naar verwachting zal het toestel draaien op Xiaomi's HyperOS, dat is gebaseerd op Android 14 , en hiermee wordt dus het oude MIUI OS vervangen.

(Image credit: Xiaomi)

Waarom is titanium nou zo interessant?

Als Xiaomi inderdaad titanium zal gebruiken voor zijn nieuwe flagship, dan zal het een van de weinige smartphonefabrikanten zijn die gebruikmaakt van het super stevige en hittebestendige metaal voor zijn premium smartphones. De Xiaomi 14 Ultra zou hiermee ook in de voetstappen treden van toestellen als de iPhone 15 Pro , de iPhone 15 Pro Max en de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Het komt niet echt compleet als een verrassing dat smartphonefabrikanten titanium overwegen als een materiaal voor de behuizing van hun toestellen. Het is namelijk een van de hardste metalen op de planeet en het wordt dan ook veel gebruikt bij de constructie van schepen en ruimteschepen. Ook voor het vervangen van bepaalde gewrichten in het menselijk lichaam wordt titanium gebruikt.

Tot nu toe zijn we redelijk onder de indruk van hoe titanium is gebruikt in sommige van de beste smartphones die redelijk recentelijk zijn uitgekomen. Titanium had zeker een gimmick kunnen zijn, maar het is een verrassend goede toevoeging geweest aan de iPhone 15 Pro Max en Galaxy S24 Ultra.