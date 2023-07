iPhone 15 rivaal van Xiaomi krijgt waarschijnlijk Qualcomm's krachtigste chip

Na de release van de uitstekende Xiaomi 13 en 13 Pro eerder dit jaar, is het bedrijf zich momenteel alweer aan het voorbereiden voor de Xiaomi 14 en 14 Pro en een nieuw verslag geeft aan dat deze toestellen zullen beschikken over Qualcomm’s next-gen Snapdragon 8 Gen 3 -processor. Xiaomi zal deze smartphones naar verwachting in november aankondigen en vervolgens eerst in China uitbrengen, voordat ze later ook naar Europa komen. Dat is tenminste hoe het in voorgaande jaren ook is verlopen.

Dit verslag komt vanuit de bekende Chinese leaker Digital Chat Station op het Chinese sociale platform Weibo. Xiaomi is meestal een van de eerste Android-fabrikanten die de nieuwste chips van Qualcomm in zijn telefoons stopt. Zo waren de Xiaomi 13-modellen ook een aantal van de eerste smartphones die over de Snapdragon 8 Gen 2 beschikten en dat zorgde voor de indrukwekkende prestaties die we opmerkten in onze Xiaomi 13 review en onze Xiaomi 13 Pro review . Ook zorgde deze chip ervoor dat dit een aantal van de beste Xiaomi-smartphones ooit zijn geworden.

Als we ook even kijken naar wat andere geruchten, dan zien we dat de Xiaomi 14 waarschijnlijk meerdere opmerkelijke specs zal hebben, zeker als het gaat om de batterij. Het toestel zou namelijk een 4.860mAh-batterij kunnen krijgen met 90W-snelladen en 50W-draadloos opladen. De Xiaomi 14 Pro zou nog betere batterij-specs krijgen met een 5.000mAh-batterij, 120W-snelladen en hetzelfde 50W-draadloos opladen.

Hoewel Qualcomm de Snapdragon 8 Gen 3 nog niet eens officieel heeft aangekondigd, zal dat waarschijnlijk nog wel gebeuren voordat Xiaomi zijn nieuwe flagships zal onthullen. Het bedrijf heeft namelijk al een datum vastgelegd voor de volgende 'Snapdragon Summit' en deze vindt dit keer eerder plaats dan gebruikelijk. Meestal vindt het plaats in november of december, maar dit keer loopt het van 24 tot 26 oktober en dat is dus voor de verwachte aankondiging van de Xiaomi 14 in november.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Meer kracht en efficiëntie

We verwachten dat de Snapdragon 8 Gen 3 ook weer meer kracht en efficiëntie met zich mee zal brengen. De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 maakte de beste Android-smartphones ook al efficiënter, waardoor iPhones sterke concurrenten kregen in de vorm van onder andere de Samsung Galaxy S23 , OnePlus 11 , en natuurlijk ook de Xiaomi 13.