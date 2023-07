iPhone 15 brengt populaire kleurenoptie van iPhone 12 terug

De lancering van de iPhone 15 komt steeds dichterbij en we beginnen nu een duidelijker beeld te krijgen van de kleuren van de iPhone 15.

We hebben al lang gehoord dat de exclusieve kleur voor de Pro-versies donkerrood zal zijn en een nieuw bericht op Weibo, gespot door 9to5Mac, bevestigt dit gerucht door te beweren dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max inderdaad beschikbaar zullen zijn in een donkerrode tint. Deze tint "is misschien wat lichter" dan de Deep Purple iPhone 14 Pro, merkt de Weibo-leaker op, "maar nog steeds warm".

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus krijgen naar verluidt ook hun eigen exclusieve kleur. Dezelfde Weibo-leaker claimt dat Apple beide telefoons zal uitbrengen in een mintgroene kleur die vergelijkbaar zou zijn met het groen van de iPhone 12 en iPhone 11.

Apple had geen groene optie in de iPhone 14, dus het is fijn om te horen dat het bedrijf zich mogelijk voorbereidt om zijn volgende basismodellen in deze frisse kleur aan te bieden.

(Image credit: Future / Apple)

Dit is niet de eerste keer dat we geruchten horen over de terugkeer van een groene iPhone. Dezelfde Weibo-gebruiker die correct het bestaan van de gele iPhone 14 lekte, suggereerde in juni ook dat de iPhone 15 in het cyaan zal verschijnen.

Natuurlijk is cyaan meer turkoois dan mintgroen, maar de leakers zijn het er toch over eens dat we de iPhone 15 in een groenige kleur zullen zien, zoals bij de iPhone 12. Het ziet er ook naar uit dat de iPhone 15 een handvol andere functies zal overnemen van eerdere iPhones. Volgens de geruchten krijgen alle vier de iPhone 15 licht gebogen randen, een ontwerp dat Apple sinds de iPhone 11 niet meer heeft toegepast.

Wat de standaard iPhone 15 betreft, zijn we er tot slot vrijwel zeker van dat die een matglazen achterkant zoals de iPhone 14 Pro krijgt, evenals een 48MP-hoofdcamera.