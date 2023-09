Sony presenteert Xperia 5 V nieuwe premium smartphone

Sony heeft eindelijk de nieuwste smartphone in de Xperia-serie gepresenteerd: de Sony Xperia 5 V. Deze nieuwe smartphone moet een overbrugging zijn tussen de midranger in de Xperia 10 V en de ultra premium Xperia 1 V.

De Xperia 5 V heeft een overvloed aan krachtige functies in zijn compacte vormfactor. Een van de grootste toevoegingen is de indrukwekkende Exmor T for Mobile-camerasensor die het bedrijf introduceerde op de Xperia 1 V. Deze is nu dus te vinden in een smartphone met een compacter 6,1-inch OLED-scherm. Het display heeft geen 4K zoals bij zijn duurdere, grotere broer maar heeft wel een 21:9 aspect ratio en 120Hz refresh rate.



De Xperia 5 V wordt echt neergezet als een smartphone voor jonge creatievelingen die veel foto's en video's willen schieten, actief is met social media en natuurlijk graag de nodige film of serie kijkt. Wij verwachten dan ook dat deze smartphone het op gaat nemen tegen alles van de Samsung Galaxy A54 tot de iPhone 14 en nog meer.

Camera-upgrades

De komst van de nieuwste 'Exmor T for Mobile'-camerasensor gaat er een wereld open voor bestaande en nieuwe Xperia-gebruikers. De Xperia 5 V beschikt over een 48MP primaire en een 12MP groothoekcamera. De opvallende afwezige is de telefotolens. Het 2x croppen van de foto's van de 48mm lens moet dienen als een vervangingen van de telefotolens. Behalve de camera's op de achterkant is er natuurlijk ook nog een 12MP selfiecamera.

Met de dubbele lens aan de achterkant van de Xperia 5 V kun je opnamen maken met brandpuntsafstanden van 16 mm, 24 mm en 48 mm. 48 mm komt overeen met 2x de optische brandpuntsafstand, wat betekent dat je onderwerpen in een groter formaat kunt vastleggen zonder je zorgen te hoeven maken over de afname van de beeldkwaliteit. Wat wel ontbreekt van de Xperia 1 V is de telefotolens.



Daarnaast kan je video schieten in 4K tot 120fps. Net zoals in de Xperia 1 V heb je binnen de camera app toegang tot zogenaamde Creative Looks waardoor je filters hebt op het cameraniveau. Tevens beschikt de Xperia 5 V over andere AI-snufjes om je foto's beter te maken.



Sony heeft daarnaast ook een nieuwe 'Video Creator'-app standaard op de smartphone gezet waarmee je zelf video's en muziek kan selecteren en dan maakt de applicatie hier een passend filmpje van. Sony's ethos is duidelijk: 'Iedereen kan een videograaf worden.'

Xperia door en door

Het design is typisch Xperia met zijn blokkerige vorm en minimalistische elementen. De Sony Xperia 5 V maakt gebruik van de indrukwekkende Snapdragon 8 Gen 2 Mobile-platform, momenteel de snelste chip voor de smartphone-markt. Hiermee hoef je niet bang te zijn dat de chip de camera of het scherm niet kan bijhouden.



De batterij heeft ook een boost gekregen. We weten natuurlijk niet hoe de batterij zich in het dagelijkse leven zal gedragen, maar met een 5.000mAh batterij moet het wel goed komen. De Xperia 5 V ondersteunt ook draadloos opladen en snelladen waarbij de smartphone tot 50% kan worden opgeladen binnen 30 minuten.



De Xperia 5 V is verkrijgbaar vanaf september 2023 voor ongeveer 999 euro.