Teleurstellende info over camera's Samsung Galaxy S26 Ultra uitgelekt

We hebben misschien onze beste blik tot nu toe op de Samsung Galaxy S26 Ultra gehad, want er zijn nieuwe renders opgedoken, gedeeld door Android Headlines. Ze tonen een zwarte versie van de telefoon die één belangrijk verschil duidelijk maakt tegenover de Galaxy S25 Ultra.

Het ontwerp van de camera's is aangepast en sluit nu beter aan bij het ontwerp dat werd geïntroduceerd op de Galaxy A36. Drie van de vier camera's zijn nu ondergebracht in een verticale camerabalk. De vierde camera en het hoopje sensoren staan wel nog los van elkaar. Daarnaast zijn de hoeken iets meer afgerond, wat al te zien was in andere gelekte renders.

De rest van het ontwerp is vergelijkbaar met dat van de Galaxy S25 Ultra, hoewel de nieuwe telefoon iets dunner zou kunnen zijn. Volgens dit rapport is hij 7,9 mm dik, tegenover 8,2 mm voor de Galaxy S25 Ultra. Het camerablok op de Galaxy S26 Ultra steekt naar verluidt 4,5 mm uit, wat voor een groot contrast kan zorgen.

Geen verbeteringen aan de camera's?

Het teleurstellende nieuws is dat dit nieuwe camera-ontwerp mogelijk precies dezelfde camera's bevat. ETNews (via GSMArena) beweert dat de Samsung Galaxy S26 Ultra opnieuw een 200MP-hoofdcamera, een 50MP-groothoekcamera, een 10MP-telefotocamera (3x zoom) en 50MP-telefotocamera (5x zoom) zal hebben. Ook de 12MP-selfiecamera vooraan zou hetzelfde zijn.

Het is mogelijk dat sommige camera's zullen verschillen van hun voorgangers, omdat de bron alleen de hoeveelheid megapixels deelt. Informatie over de sensor, pixelgrootte en meer ontbreekt nog. Er wordt wel expliciet vermeld dat de 50MP-telefotocamera exact hetzelfde zou zijn.

De Samsung Galaxy S26 Pro, die het nieuwe basismodel zou worden, zou ook dezelfde camera's hebben. Dat is geen grote verrassing, omdat het basismodel al enkele jaren precies dezelfde camera's heeft. Dit zouden dan opnieuw een 50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera, 10MP-telefotocamera (3x zoom) en 12MP-selfiecamera worden.

Het enige model dat blijkbaar camera-upgrades krijgt, is de Samsung Galaxy S26 Edge. Die zou een nieuwe 50MP-groothoekcamera krijgen, die wellicht overgenomen wordt van de Galaxy S25 Ultra. De 200MP-hoofdcamera en 12MP-selfiecamera blijven daarnaast behouden.

De geruchten over de camera's van de Galaxy S26-serie spreken elkaar momenteel sterk tegen, dus we staan kritisch tegenover deze informatie. Er werd bijvoorbeeld al gesproken over een 50MP-groothoekcamera voor de Galaxy S26 Pro. Naarmate de verwachte lancering in januari 2026 nadert, verwachten we meer duidelijkheid hierover.