Samsung Galaxy AI biedt binnenkort realtime vertalingen in WhatsApp

De Galaxy S24 is een van de telefoons met AI-vertaling aan boord

Live Translate maakt deel uit van de Galaxy AI-suite van functies ontwikkeld door Samsung en biedt real-time vertaling tussen talen. De verwachting is dat Live Translate in de nabije toekomst wordt uitgebreid naar applicaties van derden, waarbij WhatsApp een van de eerste apps is die hiervan zal profiteren.

Volgens de betrouwbare tipgever @UniverseIce (via Neowin) is de integratie van WhatsApp onderweg, hoewel er geen tijdschema is gegeven. Samsung heeft eerder gezegd dat andere apps Live Translate zullen krijgen, zonder te specificeren welke apps dat zouden kunnen zijn.

Het valt nog te bezien hoe de functie precies zal werken, maar op compatibele Samsung-telefoons is het al geïntegreerd in de standaard berichtenapp en werkt het ook bij telefoongesprekken. Er is ook een standalone Interpreter tool voor directe audiovertalingen.

Volgens SamMobile kan de integratie ook worden uitgebreid naar audiogesprekken in WhatsApp. Je kunt dus vertalingen krijgen tussen talen terwijl je met iemand anders praat en je sms-berichten worden omgezet.

Telefoonfabrikanten proberen nu zoveel mogelijk AI in hun toestellen stoppen, waarbij Apple onlangs een reeks Apple Intelligence-functies liet zien die later dit jaar op de iPhone verschijnen.

Ook Google is druk bezig geweest met AI-functies. Zoals je zult ontdekken in onze Google Pixel 8a review, is de mid-ranger de nieuwste Pixel met opties voor AI-gegenereerde achtergronden, live taalvertaling voor telefoongesprekken, AI-gestuurde fotobewerking en nog veel meer.

Samsung wil zeker niet achterblijven op het gebied van AI, en door apps van derden de mogelijkheid te geven om toegang te krijgen tot AI zou dat een goede manier kunnen zijn om dat te doen.

Het is goed mogelijk dat we meer horen over nieuwe AI-innovaties tijdens het volgende Samsung Galaxy Unpacked evenement op woensdag 10 juli. Verwachte producten zijn onder andere de Galaxy Z Fold 6, de Galaxy Z Flip 6, de Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch Ultra.