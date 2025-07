Samsung is behoorlijk trots op enkele antidiefstalfuncties die het onlangs heeft geïntroduceerd met One UI 7 (hun versie van Android 15). Het heeft zelfs een persbericht gestuurd waarin het gebruikers sterk aanraadt om deze nieuwe functies in te schakelen.

“Samsung roept Galaxy-gebruikers op om de nieuwste antidiefstalfuncties die nu beschikbaar zijn op hun apparaten te activeren”, luidt de boodschap (via Android Authority). “Deze updates weerspiegelen het streven van Samsung om slimmere, sterkere bescherming te bieden, zodat gebruikers hun gegevens kunnen beveiligen en de controle kunnen behouden, zelfs in risicovolle situaties.”

Er worden vijf functies genoemd, hoewel ze niet allemaal gloednieuw zijn. De eerste is Theft Detection Lock, die de sensoren op je telefoon gebruikt om te detecteren wanneer deze mogelijk is gestolen en het scherm automatisch vergrendelt.

Er zijn ook Offline Device Lock, die de telefoon vergrendelt nadat deze gedurende langere tijd offline is geweest, en Remote Lock, de mogelijkheid voor gebruikers om een telefoon op afstand te vergrendelen vanaf een ander apparaat.

Hoe zet je de functies aan?

One UI 7 bevat daarnaast nog Identity Check, wat betekent dat biometrische authenticatie nodig is voor het wijzigen van beveiligingsinstellingen, en Security Delay, een wachttijd van een uur die wordt opgelegd als de biometrische gegevens op een telefoon worden gereset.

Als je telefoon is gestolen, geeft die wachttijd je de tijd om hem op afstand te vergrendelen en andere noodzakelijke maatregelen te nemen, voordat de persoon die hem probeert te resetten volledige toegang krijgt.

Al deze functies zijn te vinden en in te schakelen via het instellingenmenu in One UI 7: tik op Beveiliging en privacy > Beveiliging bij verloren apparaat en je vindt opties voor het registreren van je toestel bij de Find My Device-dienst en voor het gebruik van de andere beveiligingsfuncties.

Deze functies zijn ten slotte niet exclusief zijn voor Samsung. Je kunt ze ook vinden op andere telefoons met Android 15, waaronder natuurlijk de Pixel-smartphones van Google zelf.