De Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim zou een supergroot scherm kunnen hebben

De Samsung Galaxy Z Fold 6 is op grote schaal uitgelekt en zal naar verwachting volgende week worden onthuld, maar er zijn ook geruchten geweest over een 'slanke' versie van de foldable die later zal verschijnen, en mogelijk zijn we daar nu iets meer over te weten gekomen.

Volgens een bericht van The Elec (via Android Authority) is het productieschema voor dit mysterieuze model nu afgerond en zal de telefoon dus in het vierde kwartaal van het jaar verschijnen (vanaf oktober).

Dit model zou niet alleen dunner zijn, vandaar de 'slanke' naam, maar volgens de geruchten ook een 8-inch hoofdscherm en een 6,5-inch coverscherm hebben. Naar verluidt komt de ondersteuning voor de S Pen te vervallen, wat helpt bij het formaat.

Zoals je in onze Samsung Galaxy Z Fold 5 review kunt lezen, heeft die opvouwbare telefoon een 7,6-inch hoofdscherm en een 6,2-inch buitenscherm. De Galaxy Z Fold 6, die naar verwachting volgende week wordt onthuld, zal zich blijkbaar ook aan deze afmetingen houden.

Is dit de Ultra?

De Z Fold 5 en Z Flip 5 (Image credit: Future)

Dit is meer bewijs dat de Galaxy Z Fold 6 Slim inderdaad onderweg is, maar of je hem kunt kopen is een andere zaak. The Elec zegt dat de 400.000-500.000 exemplaren alleen beschikbaar zullen zijn in bepaalde geselecteerde markten, waarbij China als enige specifiek wordt genoemd.

Andere foldables op de markt, zoals de Honor Magic V2, hebben primaire schermen die dichter bij de 8-inch grootte liggen, dus deze stap zou kunnen worden gezien als Samsung die mee wil gaan met de trend. Naar verluidt wordt er al een tijdje gewerkt aan een vouwbaar toestel van dit formaat.

The Elec vermeldt wel dat bepaalde onderdelen van het slanke model betere specs hebben dan de Galaxy Z Fold 6, maar zegt niet welke dat zijn. Het is mogelijk dat dit toestel eigenlijk wat eerder de Galaxy Z Fold 6 Ultra werd genoemd.

Later dit jaar moeten we zeker weten wat dit toestel te bieden heeft, maar eerst zijn er nog de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6, die op woensdag 10 juli worden gelanceerd (samen met een heleboel andere gadgets). We doen live verslag van het evenement en jij kunt ook met ons meekijken.