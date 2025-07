Qi2 update: iPhone 16 en belangrijke Android smartphones krijgen sneller draadloos laden

Draadloos opladen wordt mogelijk sneller en efficiënter dankzij een update van de Qi-standaard, zo heeft het Wireless Power Consortium (WPC) aangekondigd. Volgens de brancheorganisatie moet het nieuwe Qi2 25W-platform ervoor zorgen dat je smartphone “nog sneller en efficiënter” kan worden opgeladen.

In de aankondiging staat dat Qi2 25W het maximale laadvermogen van de Qi-standaard verhoogt van 15W naar 25W. Dit is een flinke toename van net geen 70%. Het platform is ontworpen om te werken met verschillende apparaten en ecosystemen, en is dus niet beperkt tot specifieke producten of ontwerpen.

Volgens het Consortium zal de nieuwe standaard worden ondersteund door “belangrijke Android-smartphones”, naast Apple’s iPhones (waarbij momenteel enkel de iPhone 16-serie draadloos opladen met 25W ondersteunt). Tot nu toe zijn veertien “apparaten, ontvangers en zenders” gecertificeerd, met nog “honderden” andere in de wachtrij.

Qi2 werd in november 2023 gelanceerd, maar bood aanvankelijk enkel draadloos opladen aan met 15W. Een van de opvallendste kenmerken van Qi2 is magnetische uitlijning, gebaseerd op Apple’s MagSafe-concept, nadat het bedrijf uit Cupertino zijn technologie beschikbaar stelde aan het WPC.

Sneller en efficiënter opladen

(Image credit: Moshi)

Het voordeel van iets als Qi2 25W is dat het platformonafhankelijk is. Verschillende fabrikanten hebben door de jaren heen hun eigen exclusieve oplaadoplossingen gelanceerd, maar liepen daarbij vaak tegen het probleem aan dat niet alle apparaten daar evenveel baat bij hadden.

Zo kon de iPhone 16 sinds de lancering in 2024 al opladen met 25W, maar alleen met een MagSafe-oplaadpad dat door Apple gecertificeerd was. Qi2-alternatieven zaten tot nu toe vast aan 15W. Dankzij de update kunnen iPhone-gebruikers nu ook 25W laadsnelheden halen met elke Qi2 25W-oplader, en dus niet alleen met MagSafe.

Bij Android ging het gebruik van 25W wat trager. De meeste toestellen die op Google’s besturingssysteem draaien, waren tot nu toe beperkt tot de 15W van de oude Qi2-standaard. Dat betekent dat iedereen buiten het Apple-ecosysteem binnenkort ook kan genieten van veel snellere draadloze laadsnelheden. De voorwaarde is wel dat hun toestel gecertificeerd wordt door het WPC.

Om de volledige 25W-oplaadcapaciteit te benutten, heb je wel een USB-C-adapter van minstens 30W nodig en jouw smartphone moet ook compatibel zijn. Het WPC heeft nog niet bekendgemaakt welke apparaten precies al gecertificeerd zijn en welke in de wachtrij staan.