OnePlus 12 krijgt misschien gigantisch scherm en 24GB aan RAM

De OnePlus 12 kan wel eens een grote upgrade zijn ten opzichte van de OnePlus 11 op meerdere vlakken. De nieuwste leak over het aankomende toestel geeft aan dat onder andere het scherm, de RAM en de opslagruimte flinke upgrades krijgen.

Dit nieuws komt vanuit de leaker Digital Chat Station op de Chinese sociale media-website Weibo (via GSMArena). Deze leaker claimt dat de OnePlus 12 een scherm van 6,82 inch krijgt. Dat is toch weer een stuk groter dan het 6,7-inch scherm van de OnePlus 11.

Met dat formaat zou zijn scherm ook groter zijn dan die van de iPhone 15 Pro Max (6,7 inch) en de Samsung Galaxy S23 Ultra (6,8 inch).

Het scherm wordt volgens deze leak echter niet alleen groter, maar ook feller. Zo zou het een maximale helderheid van 2.600 nits krijgen. Dat is dubbel zo fel als de OnePlus 11 en deze voorspelling komt ook overeen met een claim uit een eerdere leak die suggereerde dat de OnePlus 12 een piekhelderheid van meer dan 2.000 nits zou krijgen.

Dat zou een erg indrukwekkende verbetering zijn, maar het maakt de OnePlus 12 maar net iets helderder dan de Google Pixel 8 Pro met zijn helderheid van 2.400 nits.

Andere gelekte details over het display zijn een refresh rate van 120Hz en een resolutie van 1.440 x 3.168 pixels. Die resolutie is vrij vergelijkbaar met de resolutie van de OnePlus 11 (1.440 x 3.216 pixels).

Twee keer zoveel opslagruimte en meer dan genoeg RAM

Naast specs over het scherm van de OnePlus 12, hebben we van deze leaker ook informatie gekregen over de hoeveelheden opslagruimte en RAM. Zo zou de OnePlus 12 24GB aan RAM krijgen en 1TB aan opslagruimte. De OnePlus 11 beschikt in de meeste regio's maar over maximaal 16GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte.

Het gaat hier dus om een flinke upgrade voor het wekgeheugen en de opslagruimte. Deze informatie komt overigens vanuit een Chinese leaker en het zou niet de eerste keer zijn dat China een exclusieve versie van een OnePlus-toestel krijgt, dus we weten nog niet of deze variant van de OnePlus 12 eventueel alleen in China uit zal komen.

Een OnePlus 12 met een groter, feller scherm en veel meer RAM en opslagruimte zou misschien wel eens goed kunnen gaan concurreren met de iPhone 15 Pro Max, de Samsung Galaxy S23 Ultra, en de aankomende Samsung Galaxy S24 Ultra. We hopen dus dat dit model wereldwijd beschikbaar zal worden gemaakt.

Natuurlijk is dit allemaal nog niet officieel bevestigd, dus neem deze informatie vooral met een korreltje zout. Eerdere leaks suggereerden bijvoorbeeld juist dat de OnePlus 12 weer een 6,7-inch scherm zou krijgen.

We zullen waarschijnlijk binnenkort te weten komen wat de juiste informatie is, want verschillende leaks geven aan dat de OnePlus 12 in december 2023 in China wordt gelanceerd en vervolgens in januari of februari een wereldwijde release krijgt. Wanneer het toestel officieel wordt gelanceerd, vind je hier natuurlijk alle nieuwe informatie terug.