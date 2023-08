OnePlus 12 krijgt misschien belangrijke feature die de OnePlus 11 mist

De OnePlus 11 is over het algemeen een erg goed toestel, maar op sommige vlakken stelt hij wel teleur. Hij mist namelijk een aantal belangrijke features die we eigenlijk wel verwachten op een telefoon van deze prijs en dit niveau. Dit probleem lijkt echter te worden opgelost op de OnePlus 12, als we de nieuwste gelekte specs mogen geloven.

Deze leak komt vanuit Yogesh Brar, een leaker die vaak te vertrouwen is. Hij claimde op X (Twitter) dat de OnePlus 12 onder andere een IP-certificering zal hebben. Technisch gezien heeft de OnePlus 11 ook al een IP-certificering, maar zijn IP64-certificering laat zien dat zijn waterbestendigheid ver onder het niveau van de veel andere high-end toestellen ligt.

Brar noemt de IP-certificering rating als een van de belangrijke upgrades die de OnePlus zal krijgen ten opzichte van de OnePlus 11, dus dat betekent waarschijnlijk dat hij een betere score zal krijgen dan zijn voorganger. Veel van de beste smartphones hebben inmiddels een IP68-score. Ze hebben dus dezelfde bescherming tegen stof als de OnePlus 11, maar ze zijn ook beschermd tegen (zoet)water tot 1,5 meter diep voor 30 minuten. Hopelijk zal de OnePlus 12 nu dus ook eindelijk diezelfde certificering krijgen.

OnePlus 12 key upgrades- Better cameras (50+50+64MP)- Bigger battery (5,400mAh)- IP rating- Premium build- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3- 100W fast wired, 50W wireless chargingOnePlus 12 is the upgrade that should have been launched 2 years back..August 21, 2023 See more

In Brar’s post worden ook nog andere "belangrijke upgrades" vermeld en veel van die upgrades zijn ook al eerder benoemd, maar toch zijn ze het waard om nogmaals te benoemen. Het zou onder andere gaan om een 5.400mAh-batterij (wat een hogere capaciteit is dan op veel andere smartphones), betere camera's (twee 50MP-sensors en één 64MP-sensor), een premium bouwkwaliteit, een Snapdragon 8 Gen 3-processor (wat waarschijnlijk de beste Android-processor zal zijn voor in ieder geval de eerste helft van 2024), plus 100W bedraad en 50W draadloos opladen.

Brar claimde eerder ook al dat een prototype van de OnePlus 12 een 5.000mAh-batterij had, dus deze nieuwe claim van een 5.400mAh-batterij verschilt dan wel iets met dat getal, maar komt wel overeen met een andere leak over de batterij van de OnePlus 12. Er is dus een redelijke kans dat deze nieuwe voorspelling uiteindelijk zal kloppen.

Die andere leak vermeldde ook al veel van de specs die je hierboven ziet staan. Vooral die zogenaamde camera-upgrade zou erg mooi zijn, want in onze OnePlus 11 review gaven we namelijk aan dat het camerasysteem niet heel veelzijdig is.

Een premium smartphone voor een premium prijs

Een ander interessant detail is de vermelding van een premium bouwkwaliteit. Dat is misschien niet heel erg specifiek, maar in onze review van de OnePlus 11 gaven we wel aan dat we het design niet zo verfijnd vonden als dat van bijvoorbeeld een iPhone of Samsung Galaxy-toestel. Het lijkt er dus op dat de OnePlus 12 de telefoon wordt die de OnePlus 11 eigenlijk al had moeten zijn.

Dat was echter nog niet alle informatie, want in de reacties bij zijn post deelde Brar nog meer details. Zo zei hij onder andere dat het scherm van de OnePlus 12 schijnbaar een piekhelderheid van meer dan 2.000 nits krijgt. Dat zou het een van de meest heldere telefoonschermen ooit maken. Hij zou daarmee namelijk zelfs helderder zijn dan de beste iPhones en we waren al enorm onder de indruk van de helderheid van 2.000 nits op de iPhone 14 Pro Max.

Andere details die werden genoemd, waren onder andere omgekeerd draadloos opladen voor op de OnePlus 12 (een feature die de OnePlus 11 mist) en het feit dat hij dezelfde 16MP-selfiecamera zal gebruiken als het huidige model. Het enige slechte nieuws is dat deze upgrades (natuurlijk) voor een prijsverhoging zullen zorgen. Er is niet gedeeld hoeveel hoger de prijs zal zijn, maar de OnePlus 11 had in ieder geval een startprijs van 829 euro, dus je zal in ieder geval naar verwachting meer dan dat moeten neerleggen.

Als al deze leaks uiteindelijk blijken te kloppen, dan kan dit wel eens een van de beste OnePlus-smartphones ooit worden en misschien zelfs een van de beste smartphones in het algemeen. In dat geval is een prijsverhoging ook wel enigszins te verantwoorden. Als het goed is, komen we er binnen een paar maanden achter hoe goed de OnePlus 12 nou echt zal zijn. Volgens leaks zal hij namelijk in december in China worden gelanceerd en vervolgens in januari wereldwijd beschikbaar worden gemaakt.