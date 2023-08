OnePlus Open kan volgende maand al worden gelanceerd

De OnePlus Open zal volgens een nieuw verslag waarschijnlijk in september worden gelanceerd. Naast de Open lijkt het moederbedrijf Oppo ook nog van plan te zijn om in China de Oppo Find N3 Flip uit te brengen.

Laten we eerst met de OnePlus Open beginnen. Dit verslag komt vanuit Yogesh Brar en volgt op eerdere geruchten die aangaven dat de OnePlus-foldable een aantal maanden uitgesteld was. De zogenaamde OnePlus Open zal nu naar verwachting worden gelanceerd tussen september en oktober en de vertraging zou het gevolg zijn van een patentrechtszaak tussen Oppo en Nokia in Duitsland. Deze rechtszaak heeft er ook gedeeltelijk voor gezorgd dat Oppo zich heeft teruggetrokken uit sommige landen in Europa. Dit kan ook een rol spelen bij het tegenhouden van lanceringen van bepaalde producten zoals de Oppo Find X6 Pro in sommige landen. OnePlus wordt hier ook (enigszins) door beïnvloed vanwege zijn relatie met Oppo.

OnePlus heeft de naam van zijn foldable dan wel al bekendgemaakt, maar verder heeft het bedrijf nog geen details gedeeld, naast het feit dat het toestel ergens dit jaar uit zal komen.

OPPO Find N3 Flip China launch is scheduled for end of August.OnePlus Open Global launch is expected to happen by late September - early October.Apparently the delay is not just due to display switch but also due to the Nokia - OPPO royalty case.August 16, 2023 See more

De Oppo Find N3 Flip zal daarentegen volgens geruchten op 29 augustus al worden gelanceerd in China. We hebben het eerder al gehad over leaks met renders en tekeningen van deze aankomende foldable. In die renders was te zien dat het apparaat meerdere camera's zou krijgen, waaronder een telefotocamera. Als deze renders accuraat blijken te zijn, dan zou dit de allereerste klaptelefoon zijn met een telefotocamera.

Dit is echt de zomer van de foldables

Na de releases van de Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 en Google Pixel Fold, zetten Oppo's aankomende vouwbare toestellen het fenomeen verder dat inmiddels 'Hot Foldable Summer' is genoemd door een aantal tech-journalisten.

Deze apparaten voegen zich bij het aanbod waar ook Motorola's nieuwe toestellen, de Razr 40 en Razr 40 Ultra, recentelijk aan zijn toegevoegd. In China is het aanbod nog groter, want daar is ook de ongelofelijk dunne Honor Magic V2 beschikbaar en ook nog eens meerdere Galaxy Z Fold 5-rivalen van onder andere Xiaomi.

Als we het weer even specifiek op OnePlus ingaan, dan kunnen we wel stellen dat het bedrijf dit jaar een aantal goede apparaten heeft uitgebracht. We waren erg onder de indruk van de OnePlus 11 en de OnePlus Pad, dus als de OnePlus Open net zo goed in elkaar zit, dan kan het apparaat wel eens een grote invloed hebben op de markt van vouwbare smartphones.