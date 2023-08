Xiaomi’s nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 5 rivaal heeft strakker design en interessanter camera-aanbod

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is nog maar net in de handen van de eerste gebruikers en nu heeft Xiaomi alweer een nieuwe vouwbare smartphone aangekondigd die Samsung-fans misschien een beetje zal laten twijfelen over hun nieuwe aankoop. De nieuwe Xiaomi Mix Fold 3 kan de Z Fold 5 namelijk op een paar vlakken gaan verslaan.

Ten eerste ziet de Mix Fold 3 er gewoon geweldig uit. We zien niet de grootste fans van het design van het camerasysteem, maar de rest van de telefoon ziet er echt uit zoals we al lang gehoopt hebben dat een premium foldable eruit zou zien. Interessant genoeg kan je kiezen tussen een achterkant van glas of van een aramidevezelcomposiet en die tweede optie is toch wel redelijk ongebruikelijk. Verder is het toestel ook ongelofelijk dun. Hij is maar 5,3 mm dik wanneer hij is opengevouwen (in vergelijking met de 6,1 mm van de Z Fold 5 en de 5,8 mm van de Google Pixel Fold).

Het klinkt ook alsof de Xiaomi Mix Fold 3 erg stevig zal zijn. Hij zou namelijk tot 500.000 vouwen moeten kunnen weerstaan, vergeleken met de 200.000 vouwen die de Samsung Galaxy Z Fold 5 en Pixel Fold officieel zouden kunnen weerstaan. Dit toestel van Xiaomi heeft echter geen IP-certificering en dat betekent waarschijnlijk dat hij niet zo waterbestendig zal zijn als de twee bovengenoemde rivalen.

Image 1 of 3 (Image credit: Xiaomi) (Image credit: Xiaomi) (Image credit: Xiaomi)

Er is echter nog veel meer om enthousiast van te worden op de Mix Fold 3, zoals bijvoorbeeld de vier cameralenzen op de achterkant. Dat is één cameralens meer dan op de beste foldables die momenteel beschikbaar zijn. De Xiaomi Mix Fold 3 beschikt over een 50MP-hoofdcamera, een 12MP-ultrawidecamera met een gezichtsveld van 120 graden, een 10MP-telefotocamera met 3,2x optische zoom en een 10MP-periscoopcamera met 5x optische zoom.

Dit is een vrij belangrijk verschil met de andere bestaande vouwbare toestellen, want één kritiek dat we bij de meeste foldables hebben gehad, is dat hun camerasystemen niet net zo goed zijn als die van hun beste "normale" (niet vouwbare) toestellen. Dit belichten we bijvoorbeeld ook in onze Samsung Galaxy Z Fold 5 review.

Grote displays en een flinke batterij

We hebben het tot nu toe nog niet eens over de displays van deze vouwbare smartphone gehad. De Xiaomi Mix Fold 3 heeft een groot 8,03-inch 1.916 x 2.160 vouwbaar OLED-display met een refresh rate van 120Hz en een 6,56-inch 1.080 x 2.520 OLED-coverscherm met een refresh rate van 120Hz. Beide schermen zijn groter dan de displays op Samsung's en Google's foldables.

De Xiaomi Mix Fold 3 beschikt ook over een high-end Snapdragon 8 Gen 2-processor, tot 1TB aan opslagruimte, tot 16GB aan RAM, een 4.800mAh-batterij, 67W bedraad opladen en 50W draadloos opladen.

Deze telefoon heeft dus op vrijwel elk vlak indrukwekkende specs en features, maar helaas was de onthulling alleen bedoeld voor de Chinese markt en er lijkt niet veel kans te zijn dat de Mix Fold 3 (binnenkort) ook in andere regio's zal verschijnen. Dat is extra jammer vanwege het feit dat hij in China ook veel goedkoper is dan veel van zijn grootste concurrente. Hij heeft namelijk een startprijs van 8.999 Chinese renminbi (omgerekend ongeveer 1.129 euro).

Als de Xiaomi Mix Fold 3 ooit toch een wereldwijde lancering krijgt, dan zullen we je zeker op de hoogte houden. Hoe dan ook, we hopen in ieder geval dat Samsung en Google aantekeningen aan het maken zijn.