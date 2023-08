Google forceert foldables misschien om net zo betrouwbaar te zijn als de Samsung Galaxy Z Flip 5

Google kan vouwbare smartphones binnenkort gaan dwingen om aan bepaalde stevigheids- en softwarevereisten te voldoen om zijn Android-besturingssysteem te mogen gebruiken.

Als deze verandering echt plaats zal vinden, dan zou het invloed hebben op vrijwel elke nieuwe foldable die uitkomt (in ieder geval totdat Apple deze markt betreedt). Dit zal dan dus gelden voor opvolgers van de Samsung Galaxy Z Fold 5, de Google Pixel Fold en de Motorola Razr 40 Ultra.

Dit nieuws komt vanuit de betaalde Patreon-feed van Mishaal Rahman, een Android-expert die stelt dat insiders hem hebben verteld dat deze veranderingen onderweg zijn (SamMobile heeft ook wat details gedeeld waar je niet voor hoeft te betalen). Ten eerste zal Google schijnbaar vereisen dat vouwbare smartphones met Android als besturingssysteem minstens 200.000 vouwen moeten kunnen weerstaan (waarbij het dichtvouwen en weer openvouwen als één vouw telt), voordat het scharnier faalt.

Samsung garandeert dit getal al bij zijn Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. Officieel voldoet Samsung echter misschien niet aan de vereiste dat de het scharnier van het apparaat minstens 80% van de oorspronkelijke frictie moet behouden. Een foldable komt er dus niet mee weg als het scharnier ongelofelijk los aan gaat voelen, maar technisch gezien nog wel werkt. Misschien voldoen Samsung's vouwbare telefoons echter wel aan deze eis, maar het bedrijf heeft publiekelijk in ieder geval nog geen garanties gegeven voor dit soort stevigheid.

Naast deze vereisten voor het scharnier, zegt Rahman dat Google ook zal eisen dat fabrikanten van vouwbare smartphones minstens ondersteuning moeten bieden voor twee grote Android OS-updates (een vouwbare telefoon die lanceert met Android 14 moet dan dus minstens ondersteuning krijgen voor Android 15 en 16) en drie jaar aan veiligheidsupdates. Natuurlijk mag er ook langer ondersteuning worden geboden voor updates, maar dit zijn de minimumaantallen.

De Motorola Razr 40 Ultra (links) en de Samsung Galaxy Z Flip 5 (rechts). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

We moeten dit soort leaks natuurlijk altijd maar met een korreltje zout nemen, maar het is niet ongekend dat Google eisen stelt aan mensen die hardware (en software) ontwikkelen voor Android. In de wereld van app-ontwikkeling moet nieuwe telefoonsoftware bijvoorbeeld ontwikkeld worden voor Android 13 of hoger als het op de Play Store wil komen te staan.

Telefoons waar je op kan vertrouwen

Vouwbare smartphones zijn nogal een grote investering. Recente releases zoals de Z Flip 5 kosten je al minstens 1.199 euro. Als je zo'n toestel niet los koopt, maar hem bij een abonnement van bijvoorbeeld twee jaar neemt en zijn scharnier na een jaar al niets meer waard is, dan zal je niet bepaald blij zijn met deze investering.

Dit kan niet alleen je mening over vouwbare smartphones in het algemeen beïnvloeden, maar Google is misschien ook bang dat je door deze slechte en frustrerende ervaring Android in het algemeen achter je laat, omdat het besturingssysteem dan gelinkt is aan deze slechte ervaring.

Als Google inderdaad minimale vereisten introduceert, dan kan dit vouwbare telefoons veel betrouwbaarder maken. Vrijwel elke bekende (en belangrijke) foldable draait momenteel namelijk op een versie van Android.

Het enige wat we ons nog afvragen, is hoe Google wil verifiëren hoe stevig de toestellen precies zijn. Hoe je een foldable test kan namelijk ook al invloed hebben op hoe lang hij meegaat. Zo zagen we in een recente test die werd gestreamd, dat een Motorola Razr 40 Ultra het begaf na 126.300 vouwen en dat is een stuk minder vouwen dan de 400.000 die het apparaat volgens Motorola zou moeten kunnen overleven.