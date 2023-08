Samsung toont hoe goed zijn nieuwe foldables werken bij extreme temperaturen

Samsung onthulde zijn langverwachte nieuwe vouwbare smartphones van 2023 precies een week geleden op 26 juli. De Samsung Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 werden vertoond tijdens het Samsung Unpacked-evenement en hoewel het ongetwijfeld enorm geavanceerde apparaten zijn op allerlei vlakken, heeft Samsung Display nu iets meer laten weten over hoe de vouwbare displays worden beïnvloed door extreme temperaturen.

De stevigheid van een vouwbare smartphone is een van de belangrijkste dingen waar je je misschien zorgen om maakt als je een foldable overweegt in plaats van een meer traditioneel toestel. De extra complexiteit van een apparaat dat door de helft kan worden gevouwen en alsnog alle onderdelen bevat die je verwacht op een moderne smartphone, zorgt ervoor dat veel mensen zich zorgen maken over of dit soort modellen wel stevig genoeg zijn voor alledaags gebruik. Die zorgen zijn ook zeker terecht, aangezien de prijzen van foldables nog erg hoog zijn vergeleken met de prijzen van "normale" smartphones met vergelijkbare specs en je wil natuurlijk niet dat zo'n duur apparaat het al vrij snel begeeft.

Om dit soort zorgen te verminderen voeren fabrikanten allerlei soorten tests uit om onder andere te testen hoe betrouwbaar het vouwmechanisme is (van de onderdelen van het scharnier tot het display-paneel), wat centraal staat bij elke foldable. De fabrikanten geven meestal vervolgens ook aan de hand van deze tests het aantal vouwen dat een apparaat aan zou moeten kunnen (één vouw telt meestal als het dichtvouwen én weer openvouwen van de smartphone).

Bij de laatste paar generaties van de Galaxy Z Fold en Z Flip heeft Samsung geclaimd dat zijn apparaten tot 200.000 vouwen aan zouden moeten kunnen (hoewel onafhankelijke tests aangeven dat ze eigenlijk veel meer aankunnen; zelfs meer dan 400.000), maar nieuwe info vanuit Samsung Display gaat iets dieper in op hoe dat aantal wordt beïnvloed door extreem hoge en lage temperaturen.

Hier zie je de belangrijkste info over de betrouwbaarheid van de displaytechnologie van de Z Fold 5 en Z Flip 5. (Image credit: Samsung Display)

Samsung Display benadrukt niet alleen de nieuwe 'compound curve' die het display vormt wanneer hij wordt dichtgevouwen (wat ervoor zorgt dat deze nieuwe apparaten eindelijk helemaal plat dichtvouwen), maar er wordt ook meer gedeeld over de stevigheid. Zo zien we weer die '200.000 vouwen' voorbij komen, naast andere aantallen voor de hoeveelheid vouwen die de Z Fold 5 en Z Flip 5 aan moeten kunnen onder extreme temperaturen zoals 60ºC of -20ºC. Bij de meest hete temperaturen daalt het aantal vouwen van de Fold 5 en Flip 5 blijkbaar met 25% naar 150.000 vouwen en bij de extreem lage temperaturen is het effect nog groter. Dan heb je namelijk nog maar te maken met 30.000 vouwen en dat is dus 85% lager dan de 200.000 vouwen die werden behaald bij het testen rond 25ºC.

Natuurlijk zijn dit echt extreme temperaturen die hier zijn getest door Samsung Display, maar er zijn wel echt regio's in de wereld waar de Z Fold 5 en Flip 5 worden verkocht en waar je misschien met temperaturen te maken hebt die vrij dicht bij deze extreme uitersten in de buurt komen. Dit is dus wel handige informatie om te weten voor fans van vouwbare smartphones die bijvoorbeeld wonen of werken in omgevingen met dit soort extreme temperaturen of bijvoorbeeld mensen die op reis gaan naar zulke omgevingen (al wordt je foldable dan natuurlijk minder lang blootgesteld aan de extreme hitte of kou).

De Samsung Galaxy Z Flip 5. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Hoe zit het met andere foldables?

Het enorme effect van deze extreme temperaturen zorgt misschien bij sommige potentiële kopers voor twijfels, maar deze aantallen zijn eigenlijk juist bedoeld om je wat meer vertrouwen te geven in de stevigheid van de toestellen.

Veel van de bestaande vouwbare smartphones komen inmiddels met een nummer voor het aantal vouwen om een idee te geven van de stevigheid van hun vouwmechanismes onder ideale omstandigheden. De Z Fold 5 en Flip 5 zijn dus klaar om (minimaal) 200.000 keer gevouwen te worden, maar de Honor Magic Vs belooft bijvoorbeeld 400.000 vouwen (dat toestel is in de Benelux echter niet officieel verkrijgbaar). Samsung (via zijn display-divisie) is echter wel de eerste smartphonefabrikant die ons ook meer informatie heeft gegeven over hoe stevig deze telefoons zijn onder minder ideale omstandigheden.

Vouwbare smartphones zoals de Google Pixel Fold of de Magic Vs kunnen dus misschien wel een vergelijkbaar of hoger aantal vouwen aan vergeleken met Samsung, maar we weten niet of deze apparaten misschien wel veel sneller problemen ondervinden bij de extreme temperaturen waar Samsung hier naar refereert.

Er wordt hierbij ook nog geen rekening gehouden met de IPX8-certificering voor waterbestendigheid die de Galaxy Z Fold 5 en de Z Flip 5 hebben. Dat is nog een belangrijk onderdeel van de stevigheid van deze toestellen (en eigenlijk allerlei soorten toestellen) en het is iets waar ook niet alle concurrerende foldables over beschikken.

We hebben inmiddels ook al een Samsung Galaxy Z Fold 5 hands-on review en een volledige Samsung Galaxy Z Flip 5 review online staan en over het algemeen merken we dat we dit jaar te maken hebben met vrij kleine, maar erg welkome upgrades. Voeg daar ook nog eens de indrukwekkende bouwkwaliteit en betrouwbaarheid aan toe die het bedrijf de laatste paar generaties heeft geleverd en het ziet ernaar uit dat de Z Fold 5 en Z Flip 5 een aantal van de beste foldables van dit jaar zullen zijn.