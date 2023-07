OnePlus 12 krijgt monsterlijk grote batterij

Volgens een nieuw lek kan de OnePlus 12 elke andere topklasse Android-smartphone verslaan op vlak van batterij. De informatie komt deze keer van bekend leaker @OnLeaks, in samenwerking met SmartPrix. Er zou namelijk een enorme 5.400mAh-batterij aanwezig zijn tegenover de 5.000mAh-batterij in de OnePlus 11 en OnePlus 10 Pro.

De meeste mainstream smartphones houden momenteel 5.000mAh als absolute bovengrens aan. Alleen enkele gaming smartphones, zoals de Asus ROG Phone 7, en oudere budget smartphones, zoals de Motorola moto g9 power, gaan soms tot capaciteiten van 6.000mAh.

We weten natuurlijk niet of dit nog altijd zo zal zijn wanneer de OnePlus 12 wordt aangekondigd. Volgens een ander recent gerucht zal die in december 2023 verschijnen in China en twee maanden later, in februari 2024, vindt de wereldwijde lancering plaats. Rond die periode verwachten we ook de Samsung Galaxy S24 Ultra, maar voorlopig is er erg weinig informatie over die telefoon en hebben we geen zicht op zijn batterijcapaciteit.

Een grotere batterijcapaciteit betekent trouwens niet altijd een langere levensduur. Het kan dat de OnePlus 12 krachtige hardware bevat die meer energie verbruikt, waardoor de uiteindelijke batterijduur niet noodzakelijk beter is dan bij de OnePlus 11. Zo maakt de iPhone 14 Pro Max gebruik van een 4.323mAh-batterij maar gaat die wel langer mee dan sommige Android-smartphones met een 5.000mAh-batterij.

Meer upgrades op alle fronten

De batterijcapaciteit is niet alles wat @OnLeaks heeft prijsgegeven. Zo zou de OnePlus 12 opnieuw met 100W kunnen opladen en keert het 50W draadloos opladen van de OnePlus 10 Pro terug. En nee, je kan niet de kabel gebruiken en hem tegelijkertijd op de draadloze oplader plaatsen om 150W snelladen te krijgen. In dat geval krijg je hoogstens brandgevaar.

Naar verluidt krijgt de smartphone ook een 6,7-inch AMOLED-scherm met een refresh rate van 120Hz en een 2K-resolutie, een Snapdragon 8 Gen 3-chipset, 16 GB RAM, 256 GB opslagruimte en drie camera's. Die set-up ziet er als volgt uit: een 50MP-hoofdcamera, 50MP-ultrawide en 64MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

Net als bij de OnePlus 11 zijn deze camera's naar verluidt ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad. De telefoon zou daarnaast dezelfde 32MP-selfiecamera gebruiken, Android 14 draaien, een under-screen vingerafdrukscanner hebben en natuurlijk de fysieke notificatieslider aan de zijkant.

Het meeste hiervan hebben we al gehoord in een ander lek, dus de kans is groot dat deze specs kloppen. Als dat zo is, dan zijn de belangrijkste upgrades ten opzichte van de OnePlus 11 de batterij, chipset, camera's en de toevoeging/terugkeer van draadloos opladen.