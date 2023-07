Is dit de definitieve lanceringsdatum van de OnePlus 12?

De OnePlus 12 wordt volgens een betrouwbare leaker eind 2023 verwacht. Hij volgt hiermee hetzelfde patroon als de OnePlus 11, die in december 2022 in China verscheen en internationaal gelanceerd werd in februari 2023.

Nieuwe geruchten over een releasedatum voor de OnePlus 12 zijn afkomstig van Yogesh Brar, die vrij bekend is in de Android-wereld. In deze laatste tweet deelde Brar nieuws over een overvloed aan andere OnePlus-telefoons, waaronder de OnePlus Nord CE 3, OnePlus Ace 2 Pro en de langverwachte vouwbare OnePlus, waarvan onlangs werd beweerd dat hij "OnePlus Open" zou heten. Daarnaast zou die al in augustus van dit jaar onthuld worden.

OnePlus Nord CE 3 : AugustOnePlus Ace2 Pro : AugustOnePlus Foldable : AugustOnePlus 12 : Dec (China), Feb (Global)They might fit a new R model in-betweenJuly 18, 2023 See more

Brar had eerder al de specificaties van de OnePlus 12 gedeeld en beweerde dat die een 6,7-inch QHD+ beeldscherm met een refresh rate van 120 Hz zou hebben, een Snapdragon 8 Gen 3 chipset en verbeterde camera's (50MP hoofdcamera, 50MP ultrawide en 64MP periscoop). De 5.000mAh-batterij en 100W-snellader van de OnePlus 11 zouden behouden blijven.

Betrouwbare informatie

Hoewel de specificaties van de OnePlus 12 en de OnePlus 11 op papier op elkaar lijken (als Brar correcte info heeft), dan heeft OnePlus een duidelijke basis. Zowel de OnePlus 11 als hun eerste tablet, de OnePlus Pad, behoren respectievelijk tot de beste Android-smartphones en beste Android-tablets. Ze missen enkele features om de allerbeste in elke categorie te zijn, maar hun prijzen zijn dan ook lager dan die van hun grootste concurrent Samsung.

Met de lancering van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, die naar verwachting nog meer kracht en efficiëntie zal geven aan Android-toestellen, hoeft OnePlus niet veel gestoorde plannen uit te voeren. Zolang ze dezelfde solide en betrouwbare producten ontwikkelen aan lagere adviesprijzen en daar af en toe een nieuwe twist aan toevoegen, zoals de opvouwbare OnePlus Open, zien we weinig problemen voor het merk.