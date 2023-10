OnePlus Open releasedatum en verrassende prijs gelekt

Update: OnePlus heeft zojuist officieel bevestigd dat de OnePlus Open inderdaad, zoals hieronder al werd gesuggereerd, op 19 oktober 2023 (om 16:00 uur) zal worden onthuld en dat die onthulling zal plaatsvinden in Mumbai. Je kan je nu via de website van OnePlus aanmelden om kans te maken op een gratis OnePlus Open en om een herinnering voor het evenement te krijgen.

We hebben dit jaar al veel nieuwe vouwbare smartphones voorbij zien komen en er komt er lijkt er in ieder geval nog één aan te komen, want de OnePlus Open zal naar verwachting ook binnenkort al worden gelanceerd. Wanneer hij precies zal worden gelanceerd is nog niet officieel bevestigd, maar volgens deze nieuwste leak zien we hem misschien al op 19 oktober.

Deze leak komt vanuit Roland Quandt (een leaker die vaker betrouwbaar is gebleken) via een artikel voor WinFuture. We nemen die zogenaamde releasedatum nog even met een korreltje zout, maar OnePlus heeft recentelijk zelf al laten weten in een post op X (Twitter) dat de OnePlus Open "binnenkort wordt geopend", dus waarschijnlijk hoeven we hoe dan ook niet heel lang meer te wachten.

Deze nieuwe leak bevat echter meer dan alleen een releasedatum. Quandt claimt namelijk ook dat de OnePlus Open een adviesprijs vanaf 1.699 dollar krijgt. Dat is omgerekend ongeveer 1.600 euro, maar helaas betalen we vaak in Europa veel meer dan simpelweg de omgerekende dollarprijs. Toch is dit een opmerkelijke prijs, omdat de Google Pixel Fold en de Samsung Galaxy Z Fold 5 allebei minstens 1.799 dollar kosten. De grote rivalen van de aankomende OnePlus Open zouden dus 100 dollar duurder zijn als deze gelekte prijs blijkt te kloppen.

Competitieve specs en een stijlvol design

Image 1 of 2 (Image credit: WinFuture / Roland Quandt) (Image credit: WinFuture / Roland Quandt)

Die lagere prijs kan wel eens een van de grootste pluspunten zijn van de OnePlus Open, maar dat is misschien niet het enige indrukwekkende aspect van deze smartphone. Deze leak bevat namelijk ook zogenaamde officiële marketing-renders die een stijlvol en premium design tonen.

Aan de hand van die afbeeldingen kunnen we concluderen dat de OnePlus Open een groot cirkelvormig camerablok heeft op de achterkant en dat is eigenlijk ook het enige designelement waar we nog geen officiële beelden van hebben gezien tot nu toe, aangezien de OnePlus Open recentelijk al gedeeltelijk werd onthuld door Unbox Therapy.

Binnen dat camerablok vind je schijnbaar een 48MP-hoofdcamera, een 48MP-ultrawide en een 64MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Deze camera's zullen ook weer in samenwerking met Hasselblad zijn ontwikkeld. Verder lijkt de OnePlus Open een 7,8-inch vouwbaar OLED-scherm, een 6,31-inch coverscherm, een krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor en 16GB aan RAM krijgen.

Deze specs zijn vergelijkbaar met die van de beste vouwbare smartphones van andere merken, dus als de OnePlus Open inderdaad minder duur wordt, dan kan de strijd tussen de vouwbare smartphones aan het einde van het jaar wel heel interessant worden. We zullen hier naar verwachting snel achterkomen, of die releasedatum van 19 oktober nou klopt of niet. We zullen je in ieder geval op de hoogte houden van al het nieuws en alle aankondigingen over deze foldable van OnePlus.