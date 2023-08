OnePlus Open krijgt misschien nog beter scherm dan Samsung Galaxy Z Fold 5

De OnePlus Open lijkt er binnenkort aan te komen en we verwachten dat het apparaat een sterke concurrent zal worden voor de Samsung Galaxy Z Fold 5 en andere vouwbare smartphones (met een "boekstijl"). Het laatste gerucht dat we hebben meegekregen, geeft aan dat het display van de aankomende smartphone een van zijn beste features zal zijn.

Volgens de bekende leaker Digital Chat Station (via Notebookcheck) zou de OnePlus Open misschien zelfs beschikken over het beste scherm op een foldable tot nu toe. Hij zal in zijn opengevouwen staat waarschijnlijk 7,82 inch meten en een resolutie van 2.440 x 2.268 pixels krijgen (dat betekent een pixeldichtheid van 426 PPI).

De Z Fold 5 heeft daarentegen een 7,6-inch display met een resolutie van 2.176 x 1.812 pixels (en een PPI van "maar" 373). Dit verschil zal met het blote oog niet zo gemakkelijk te zien zijn, maar het geeft OnePlus wel iets om over op te scheppen en iets om meer interesse mee te wekken voor zijn eerste vouwbare smartphone.

Dezelfde bron zegt overigens ook nog dat het coverscherm op de OnePlus Open 6,31 inch zal zijn en een resolutie van 1.116 x 2.484 pixels zal hebben (432 PPI). Het coverscherm op de Samsung Galaxy Z Fold 5 is 6,2 inch en heeft een resolutie van 904 x 2.316 pixels (401 PPI). Ook op dit voorste scherm zal het display van OnePlus volgens dit gerucht dus scherper zijn.

Twee kleurvarianten en een 'collector's edition'

We horen ook geruchten over een mogelijke "collector's edition" van de OnePlus Open vanuit Digital Chat Station. Het zou om een model met 16GB aan RAM en 1TB aan opslagruimte gaan. Blijkbaar wordt er echter ook nog overwogen om een model met 24GB aan RAM te releasen.

De andere informatie die we hebben ontvangen over de OnePlus Open gaat over de verschillende kleurvarianten van de vouwbare smartphone. Max Jambor (via Android Authority), een meestal betrouwbare leaker, zegt dat de foldable beschikbaar zal zijn in de kleuren 'Voyage Black' en 'Emerald Eclipse', oftewel in het zwart en in het groen.

We hebben helaas nog geen (nieuwe) beelden van deze kleuren ontvangen, maar de onofficiële renders die we tot nu toe hebben gezien, lijken de zwarte variant te tonen. Die renders komen ook vanuit een betrouwbare bron, dus ze zijn waarschijnlijk ook (redelijk) accuraat.

Natuurlijk is er nog niets echt zeker totdat de OnePlus Open ook echt officieel wordt onthuld. Het bedrijf heeft zelf al wel aangegeven dat de foldable dit jaar nog zal verschijnen, maar zoals het er nu uitziet, lijkt het erop dat de verwachte lanceringsperiode in augustus misschien niet heel realistisch meer is en dat de release dus nog iets kan worden uitgesteld.