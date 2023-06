OnePlus komt met eerste vouwbare smartphone in augustus

OnePlus werkt aan zijn eerste opvouwbare telefoon en volgens de laatste geruchten wordt het toestel in augustus gelanceerd. Het lanceringsevenement zou plaatsvinden in New York.

Er werd al in mei gesproken over een lancering van de 'OnePlus Fold' in augustus, toen tipgever Max Jambor dit meldde. Dit nieuwste bericht komt van Yogesh Brar via Pricebaba. Volgens Brar zal OnePlus ook proberen het toestel wereldwijd te lanceren in geselecteerde markten. Zowel Jambor als Brar zijn betrouwbare bronnen op vlak van OnePlus, dus we zijn geneigd om hen te geloven. Het is nog niet duidelijk of deze eerste opvouwbare OnePlus de 'OnePlus Fold' zal heten of dat ze voor een meer originele naam gaan.

De CEO van OnePlus, Pete Lau, bevestigde de komst van een vouwbare OnePlus eerder dit jaar: "Onze eerste vouwbare smartphone zal de kenmerkende fast & smooth OnePlus-ervaring bieden. Het moet een vlaggenschip-telefoon zijn zonder compromissen, op vlak van ontwerp, mechanische technologie en andere aspecten. We willen een toestel lanceren dat zich richt op de best mogelijke ervaring van de huidige foldables-markt."

Een keerpunt voor foldables?

De voorbije jaren hebben we meer mededingers gezien voor de titel van beste vouwbare smartphone. Die titel blijft duidelijk nog in handen van Samsung met de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4, maar ook Motorola, Google en Oppo zijn met foldables gekomen. Het "nadeel" voor de Benelux is dat je hier alleen die van Motorola kan kopen, zoals de nieuwe Razr 40 Ultra. Zowel de Google Pixel Fold als Oppo Find N2 Flip zijn hier niet beschikbaar.

Tegelijkertijd moeten foldables nog van de grond komen. De prijs wordt vaak genoemd als grootste pijnpunt, maar de best verkochte smartphones blijven dure, klassieke smartphones, waaronder de iPhone 14 Pro Max en Galaxy S23 Ultra. Natuurlijk is het de moeite om erop te wijzen dat de Galaxy Z Flip 4 wel voet aan wal heeft gekregen volgens cijfers van Canalys. Toch bestaat de smartphonemarkt slechts voor een fractie uit foldables en dat lijkt de komende jaren niet te veranderen.