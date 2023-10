OnePlus Watch 2 komt wellicht in 2024 uit

Je herinnert je misschien de OnePlus Watch die in 2021 werd gelanceerd en de budget OnePlus Watch Nord die het jaar daarna in India verscheen. En alhoewel er dit jaar nog geen OnePlus wearable is geweest, lijkt het erop dat de OnePlus Watch 2 in 2024 zou kunnen arriveren.



Dit komt van de vaste tipgever Max Jambor (via 9to5Google), die zegt dat het horloge, net zoals zijn voorganger, een ronde wijzerplaat zal gebruiken, en dat het "beter" zal zijn dan het origineel. Dit mag je eigenlijk wel verwachten na een pauze van twee jaar.



Vorig jaar hoorden we al iets over de OnePlus Watch 2, maar toen werd er gesproken over een lancering ergens in 2022. Dat is duidelijk niet gebeurd, of misschien was er wat verwarring tussen de OnePlus Watch 2 en de OnePlus Watch Nord.



De OnePlus Watch Nord, die nooit buiten India is uitgebracht, had een vierkante wijzerplaat in de stijl van de Apple Watch, maar op basis van dit gerucht lijkt het erop dat OnePlus vasthoudt aan hetzelfde ronde ontwerp voor zijn belangrijkste smartwatchlijn.

Circles seem to be OnePlus new signature style: Round OnePlus 11 CameraRound OnePlus 12 Camera Round OnePlus Pad CameraRound OnePlus Open CameraRound… Watch! 😉 Coming 2024!October 6, 2023 See more

Nog maar weinig details

Afgezien van de voorspelling dat het horloge in 2024 zal verschijnen en dat het een ronde wijzerplaat zal hebben, weten we eigenlijk niet veel meer over de OnePlus Watch 2, noch over het ontwerp, noch over de specs.

Een vraag is of de wearable op OnePlus Watch OS zal draaien, zoals het origineel, of overstapt op Wear OS. De Oppo smartwatches draaien Wear OS, en Oppo en OnePlus zijn op dit moment vrijwel hetzelfde bedrijf.

We loofden het "slanke uiterlijk en de batterijduur van een week" en de lage prijs van de originele OnePlus Watch, maar we hadden ook onze frustraties over het feit dat er weinig apps van derden waren voor de smartwatch, voornamelijk vanwege OnePlus Watch OS.

Laten we hopen dat de OnePlus Watch 2, wanneer deze uiteindelijk het daglicht ziet, verbetert op alle gebieden waar verbetering nodig is. Misschien zien we hem zelfs wel verschijnen naast de OnePlus 12 aan het begin van het jaar.