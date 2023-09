Nieuwe iPhone 15 leak onthult de batterijcapaciteit van de vier modellen

De iPhone 15-toestellen zijn inmiddels officieel onthuld. We weten nu dus al vrij veel over de aankomende smartphones, maar zoals gewoonlijk heeft Apple niet alle specs voor zijn telefoons gedeeld. We moeten meestal dus ook vertrouwen op andere bronnen en op 'teardowns' om een volledig beeld te krijgen van wat deze toestellen ons te bieden hebben.

Zo hebben we nu eindelijk een idee van de specifieke batterijcapaciteit van alle vier de iPhone 15-modellen. Deze informatie werd namelijk gespot door MySmartPrice (via Android Authority) in een officiële database waar deze informatie moest worden aangegeven. Het goede nieuws is dat we een kleine upgrade krijgen ten opzichte van vorig jaar.

De capaciteiten die zijn vermeld, zijn 3.349mAh voor de iPhone 15, 4.383mAh voor de iPhone 15 Plus, 3.274mAh voor de iPhone 15 Pro en 4.422mAh voor de iPhone 15 Pro Max. Apple claimt zelf dat deze toestellen respectievelijk tot 20, 26, 23 en 29 uur aan batterijduur hebben.

In vergelijking hadden we te maken met 3.279mAh op de iPhone 14, 4.325mAh op de iPhone 14 Plus, 3.200mAh op de iPhone 14 Pro en 4.323mAh op de iPhone 14 Pro Max. Het zijn dus ook niet bepaald gigantische verbeteringen.

Hogere capaciteit, maar dezelfde batterijduur?

Het is wel opvallend dat de getallen die Apple noemt voor de batterijduur van de iPhone 15-modellen (gebaseerd op de batterijduur bij het bekijken van video's op de telefoons) precies hetzelfde zijn als de getallen die Apple noemde bij de iPhone 14-toestellen.

Dat suggereert dat de extra capaciteit misschien ook nodig is geweest voor een bepaald onderdeel (of meerdere onderdelen), maar het is niet zo gemakkelijk om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Eerdere leaks hadden gesuggereerd dat we echt een grote upgrade zouden krijgen op het gebied van de batterijcapaciteit, maar dat is dus nu niet het geval.

De batterijduur van een smartphone hangt natuurlijk van vele verschillende factoren af en niet alleen van de capaciteit van de batterij, maar bijvoorbeeld ook van de grootte en helderheid van het display, de snelheid van de chip in de telefoon en de efficiëntie van het interne modem.

Je kan in ieder geval alvast onze iPhone 15 hands-on review, iPhone 15 Plus hands-on review, iPhone 15 Pro hands-on review en iPhone 15 Pro Max hands-on review bekijken voor meer informatie en voor onze eerste indrukken. Apple's nieuwe telefoons zijn momenteel al online te bestellen en ze zullen naar verwachting vanaf vrijdag 22 september in de winkel verschijnen (en verstuurd worden).