Dit zijn de 7 grootste upgrades aan de camera van de iPhone 15 Pro Max

Het camerasysteem is ook op de iPhone 15 Pro Max weer een van de belangrijkste features. Op papier zou de nieuwe Pro Max eindelijk de strijd aan moeten kunnen gaan met de Samsung Galaxy S23 Ultra voor de titel van de smartphone met de beste camera.

Het heeft vrij lang geduurd, maar de 15 Pro Max heeft eindelijk een groter zoombereik. Daarnaast bevat hij net als de iPhone 15 Pro ook een aantal nieuwe features, waaronder geüpgradede sensoren, USB 3-connectiviteit voor snelle dataoverdracht en nog veel meer.

Maar wat zijn nu eigenlijk de nieuwe cameratrucjes van de iPhone 15 Pro Max en wat doen ze? We hebben al meer over de camera's geleerd tijdens Apple's Wonderlust-evenement. Zo lees je hier meer over de nieuwe iPhones. Hier zullen we echter dieper ingaan op de cameraspecs en de manieren waarop deze nieuwe camera's je dagelijkse ervaring zullen veranderen.

Hier zijn de zeven grote camera-upgrades die de iPhone 15 Pro Max misschien weer de nieuwe cameratopper maken:

1. Het is de eerste (en enige) iPhone met 5x zoom

(Image credit: Apple)

De iPhone 15 Pro Max is er zeker niet een van de eerste smartphones met 5x optische zoom en hij verslaat de concurrentie zeker niet. Zo heeft de Samsung Galaxy S23 Ultra twee telefotocamera's met respectievelijk 3x en 10x optische zoom. Toch is de eerste 5x optische zoom bij Apple erg belangrijk. Tot nu toe liep Apple enorm achter op met zijn magere 3x zoom. Het nieuwe "tetraprisma" in de camera van de iPhone 15 Pro Max moet dit gat dichten.

Wat kan je precies met deze nieuwe camera en de mysterieuze tetraprisma? Deze camera staat ongeveer gelijk aan een zoomlens van 120 mm op een systeemcamera. Het gaat hier dus eigenlijk nog steeds wel om een telefotocamera voor "korte" afstanden. Hij is niet optimaal voor het fotograferen van bijvoorbeeld dieren in het wild, maar wel voor portretten, productfoto's of foto's op evenementen.

Het goede nieuws is dat de telefotocamera op de 15 Pro Max ook een veel grotere sensor heeft gekregen dan degene op de iPhone 14 Pro Max (25% groter). Dat is goed nieuws voor de beeldkwaliteit voor de beeldkwaliteit. Daarnaast laat het diafragma van f/2.8 ook relatief veel licht binnen. Apple claimt verder nog dat deze zoom stabiel wordt gehouden dankzij zijn "meest geavanceerde stabilisatie tot nu toe" en een vernieuwde sensor shift die in drie richtingen kan bewegen.

Wat is het nadeel van deze upgrade? Er is nu geen 3x optische zoom meer aanwezig (equivalent aan 72 mm) zoals op de standaard 15 Pro en dat zoombereik was juist erg handig voor portretfoto's. Toch compenseert de iPhone 15 Pro Max hier wel voor met andere opties voor de brandpuntsafstand.

2. Je krijgt zeven verschillende brandpuntsafstanden

(Image credit: Apple)

Apple zegt dat de iPhone 15 Pro Max je eigenlijk toegang geeft tot "zeven cameralenzen" in je broekzak. Hoe werkt dat dan precies met maar drie verschillende camera's op de achterkant (een 24 mm 48MP-hoofdcamera, 13 mm 12MP-ultrawide en 120 mm 12MP-telefotocamera)?

Dit heeft allemaal te maken met hoe de 48MP-resolutie kan worden gebruikt om het beeld bij te snijden naar verschillende "virtuele" brandpuntsafstanden, zonder al te veel kwaliteitsverlies. Zoals je in de video hierboven kan zien, biedt de 13 mm ultrawide je een macromodus en kan je wisselen naar vijf andere brandpuntsafstanden: 24 mm (de standaard brandpuntsafstand van de hoofdcamera), 28 mm, 35 mm, 48 mm (2x ingezoomd op de hoofdcamera) en als laatste nog de 120 mm van de telefotocamera.

Wat ook erg handig is, is dat je een van deze lenzen als je standaard optie kan instellen. Als je dus vooral een fan bent van de klassieke 35 mm voor straatfotografie, dan kan instellen dat die standaard wordt gebruikt wanneer je de camera-app opent. Wat wel jammer is, is dat het verschil tussen 48 mm en 120 mm redelijk groot is en dat er dus eigenlijk 72 mm mist. Als je daar naar op zoek bent, dan is de iPhone 15 Pro misschien een betere keuze.

3. Je kan nu in 48MP HEIF schieten

(Image credit: Apple)

De iPhone 14 Pro was uitgerust met de eerste 48MP-camera van Apple, maar je kon alleen optimaal gebruikmaken van die resolutie als je Apple ProRaw gebruikte (of via apps van derden). Dat is gelukkig niet meer het geval op de iPhone 15 Pro Max en 15 Pro, want nu kan je ook schieten in 48MP HEIF. Dat is in principe een vernieuwde versie van JPEG.

Dit betekent dat je foto's in hoge resolutie kan maken met enorm veel details en met Apple's beeldverwerking, maar zonder enorm grote bestanden te creëren, zoals het geval is bij ProRaw. Het was voorheen al mogelijk om 'Opdrachten' te gebruiken om ProRaw-bestanden om te zetten naar HEIF-bestanden, maar dit maakt het hele proces veel gemakkelijker.

De standaardresolutie voor de hoofdcamera is nu 24MP en apps van derden kunnen nu misschien zelfs in 48MP RAW schieten. Apple is deze hoge resoluties over het algemeen dus toegankelijker aan het maken dan op de 14 Pro. Dat is vooral handig als je meer details wil behouden bij het fotograferen overdag.

4. De ultrawide heeft weer een boost gekregen

(Image credit: Apple)

De ultrawide van de iPhone is waarschijnlijk de camera die de afgelopen jaren het meest verbeterd is (in ieder geval totdat we nu op de 15 Pro Max de nieuwe 5x telefoto kregen). Hij verscheen voor het eerst in 2019 op de iPhone 11, maar er was nog geen echte Pro-versie tot de iPhone 13-serie. Toen kreeg de ultrawide namelijk een veel betere lens en sensor.

Vorig jaar kreeg de ultrawide ook weer een nieuw lensdesign en een grotere sensor op de iPhone 14 Pro (gedeeltelijk om te compenseren voor het langzamere maximale diafragma) en dit jaar zien we weer wat verbeteringen op de Pro-modellen.

De sensor is nogmaals geüpgraded (het is nog niet helemaal duidelijk hoe precies) en er schijnt ook een nieuwe anti-reflectieve coating aanwezig te zijn (om 'lens flares' tegen te werken). Daarnaast is er ook nog een verbeterde nachtmodus. We zullen eerst nog wat meer tijd met deze camera moeten doorbrengen, voordat we kunnen zeggen wat hij precies te bieden heeft. Het lijkt alleszins een betrouwbare optie voor landschapsportretten en macrofoto's.

5. USB 3 biedt erg hoge dataoverdracht

(Image credit: Apple)

De iPhone 15 Pro Max en 15 Pro zijn zeker niet de eerste telefoons met USB 3-connectiviteit, maar dit is zeker een positieve verandering voor mensen die veel video's maken of in ProRaw schieten met hun iPhones.

Als je de telefoon samen met een USB 3-kabel gebruikt (die je natuurlijk los moet aanschaffen), dan kan je genieten van dataoverdrachtssnelheden tot 10 Gbps. Dit zal dus veel sneller werken dan draadloze dataoverdrachten via bijvoorbeeld AirDrop.

Je kan nu niet alleen heel snel je 48MP ProRaw-foto's overzetten naar je Mac, maar je kan ook 4K/60fps-video's opnemen in ProRes en direct naar externe opslag laten opslaan. Dit is misschien niet echt een feature die iedereen zal gebruiken, maar het past wel bij de 'Pro'-benaming van de 15 Pro Max.

6. ProRes-videos gebruiken nu ook 'Log-encoding'

(Image credit: Apple)

Nog een feature die erg handig is voor beginnende filmmakers, is Log-encoding voor ProRes-bestanden die zijn opgenomen met de iPhone 15 Pro Max (en 15 Pro). Log-beelden zijn in principe beelden die er nogal "flets" uitzien, maar wel veel meer details en een groter dynamisch bereik opslaan. Op deze beelden moet echter wel achteraf nog kleurcorrectie worden toegepast.

Dit betekent ook dat iPhone 15 Pro (Max) als eerste in de wereld ondersteuning biedt voor 'ACES' (de 'Academy Color Encoding System'). Dat is de wereldwijde standaard voor kleurcorrecties bij film- en tv-productie.

Ook dit is niet iets dat veel mensen dagelijks zullen gebruiken voor alledaagse doeleinden, maar het kan wel enorm handig zijn voor amateur filmmakers of professionals die een iPhone als extra camera willen gebruiken voor een wat grootschaligere productie.

7. Hij kan (later dit jaar) ruimtelijke video's opnemen

(Image credit: Apple)

Apple had tegen het einde van zijn presentatie ook nog een laatste grote aankondiging voor de camera's van de iPhone 15 Pro en Pro Max. Ze kunnen namelijk (waarschijnlijk vanaf later dit jaar) "ruimtelijke video's" opnemen om af te spelen op de Apple Vision Pro.

Hiervoor gebruiken de Pro-modellen hun hoofdcamera én ultrawide. Op die manier wordt een 3D-effect gecreëerd. Helaas kan je de video's alleen terugkijken op Apple's headset van 3.499 dollar. Die zal nog steeds ergens in 2024 verschijnen in de VS en natuurlijk hebben we geen enkel idee wat de plannen voor Nederland en België zijn.

Dit is misschien dus ook de minst goede reden voor het aanschaffen van een iPhone 15 Pro Max, maar we zijn wel benieuwd hoe deze feature er precies uit zal gaan zien wanneer hij eindelijk verschijnt. We hadden eigenlijk verwacht dat we wel meer zouden horen over 3D-fotografie tijdens het Apple-evenement van september, maar ruimtelijke video is in ieder geval een goed begin. Misschien wordt er ook meer gebruikgemaakt van deze mogelijkheid en wordt het verder ontwikkeld wanneer iOS 17 officieel uit is.