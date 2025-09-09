Waarom ik eerder de Google Pixel 9 Pro zou kopen in plaats van de Google Pixel 10 Pro

Nadat ik bijna een jaar de Google Pixel 9 Pro heb gebruikt als mijn eigen telefoon, was ik enigszins teleurgesteld toen ik de Google Pixel 10 Pro gebruikte. Google had de lat voor zichzelf erg hoog gelegd met de Pixel 9 Pro. Hij was dan ook niet voor niets mijn favoriete telefoon van 2024.

Het probleem is dat de Pixel 9 Pro zo goed uitgebalanceerd was dat het altijd moeilijk zou worden om deze te verbeteren. Nu lijkt het er inderdaad op dat Google ook niet goed wist wat er nog beter moest. Afgezien van verbeteringen aan het draadloos opladen, scherm en andere (niet per se betere) camera's op het basismodel, is er niet veel verschil.

Is verfijning voldoende?

Google Pixel 9 en Pixel 9 Pro XL. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Over het ontwerp kan het een en ander gezegd worden. Google koos voor een volledig nieuw ontwerp voor de Pixel 9-serie en heeft dat ontwerp bijna letterlijk overgenomen voor de Pixel 10-serie. Als je de twee telefoons in dezelfde kleur naast elkaar legt, zie je haast geen verschil. Dat is op zich prima, want zowel Samsung als Apple hebben al vaker telefoons met precies dezelfde ontwerpen uitgebracht.

Andere merken maken hun telefoons soms iets steviger terwijl ze hetzelfde ontwerp behouden, maar dat heeft Google niet gedaan. De Google Pixel 9 Pro is net zo stevig als de Pixel 10 Pro. Het frame, het display en de achterkant zijn van precies dezelfde materialen gemaakt.

Pixels waren waren altijd al goed uitgebalanceerd en redelijk geprijsd, hoewel de stijging van 799 euro naar 899 euro voor het basismodel wel pijn deed. De Pixel 9 Pro was daarnaast uniek in het Android-landschap, omdat telefoons met sterke camera's altijd heel erg groot zijn, terwijl Google hier bewust voor een kleiner formaat heeft gekozen met camera's van topniveau. Klein probleem: de Pixel 10 Pro heeft identiek dezelfde camera's als de Pixel 9 Pro, dus als je de beste camera's wil, blijft de Pixel 9 Pro de juiste keuze.

Dan stel je je natuurlijk de vraag of de Pixel 10 Pro zijn geld wel waard is? De adviesprijs is hetzelfde gebleven (1.099 euro), maar omdat de Pixel 9 Pro een jaar oud is, zijn de verkoopprijzen nu gedaald en vind je hem al voor 800 euro.

Er zijn een paar kleine upgrades om rekening mee te houden. Het meest opvallende is de toevoeging van Qi 2-opladen. Dit is het echte magnetische draadloze opladen dat hogere snelheden biedt dan het originele Qi-opladen. Samsung stelde teleur toen het aankondigde dat de Galaxy S25-serie "Qi 2-compatibel" was, maar niet beschikte over de ingebouwde magneten.

Hier zitten we met twee problemen. Als je wil genieten van de verhoogde draadloze oplaadsnelheid van 25W, heb je de Pixel 10 Pro XL nodig. De Pixel 10 en Pixel 10 Pro kunnen slechts met 15W draadloos laden. Dat is slechts 3W sneller dan de Pixel 9 en Pixel 9 Pro. Dat is een verwaarloosbare upgrade waarvan je in de praktijk niets zal merken. Het tweede probleem is dat de Pixel 10-serie niet meer omgekeerd draadloos kan opladen. Ik heb die functie al talloze keren gebruikt om telefoons van vrienden of mijn eigen draadloze oortjes op te laden.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Afgezien daarvan hebben de Pixel 9 Pro en Pixel 10 Pro veel gemeen. Ze bieden vergelijkbare prestaties en een gelijkaardige batterijduur, hun besturingssystemen zijn overzichtelijk en de telefoons zelf zien er goed uit. Beide telefoons krijgen dezelfde software-ondersteuning van zeven jaar en zelfs nu de Pixel 9 Pro nog maar zes jaar updates te gaan heeft, blijft dat erg goed voor zijn lagere prijs.

Tenzij je echt per se dat extra jaar software-updates wil, zie ik bijna geen redenen waarom je Google Pixel 10 Pro zou kopen in plaats van de Pixel 9 Pro. De enige uitzondering is als je een deal kan scoren voor de Pixel 10 Pro waardoor hij minder kost dan de Pixel 9 Pro.