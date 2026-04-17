Nieuwe 'Pixel Glow'-feature wordt misschien het geheime wapen van de Google Pixel 11

Het lijkt steeds lastiger te worden voor moderne smartphones om zichzelf van elkaar te onderscheiden, maar Google heeft misschien een nieuwe manier gevonden om de Pixel 11-serie toch iets enigszins unieks te geven ten opzichte van de concurrentie.

Het geheime wapen krijgt mogelijk de naam 'Pixel Glow'. Android Authority heeft die naam gespot in de nieuwste Android 17-bètaversie. De outlet vond een bepaald scherm, hieronder te zien, waaruit blijkt dat Pixel Glow "subtiele verlichting en kleuren achterop je apparaat gebruikt om je te informeren over belangrijke activiteiten wanneer [je apparaat] met het scherm naar beneden ligt."

Het lijkt er dus op dat deze feature speciale gekleurde verlichting gebruikt om je op de hoogte te houden van notificaties. Als we ook een beetje tussen de regels door lezen, zou het misschien ook mogelijk kunnen zijn om verschillende kleuren of patronen te gebruiken om verschillende soorten notificaties aan te duiden. Zo zie je dus meteen wat voor soort notificatie je binnen hebt gekregen, zonder dat je daar je telefoon voor hoeft om te draaien.

(Image credit: Android Authority)

Je kan momenteel al de 'Meldingen met flits'-feature gebruiken om de flitser van je camerasysteem te gebruiken om aan te geven wanneer er een notificatie binnenkomt, maar Pixel Glow klinkt alsof het iets geavanceerder zal zijn.

De code die Android Authority heeft bekeken, suggereert verder ook nog dat deze feature op de een of andere manier zal samenwerken met Gemini. Ook stond er ergens: “het apparaat moet hardwarematige verlichting hebben", dus bestaande Pixel-telefoons krijgen waarschijnlijk geen toegang tot de functie. Er moeten echt nieuwe lampjes aanwezig zijn.

Geïnspireerd door Nothing?

Hoeveel verlichting we nou precies achterop de Pixel 11-modellen moeten verwachten, is niet duidelijk. Ook weten we nog niet hoe effectief die lampjes in de praktijk zullen zijn. We gokken dat de volgende Pixels er niet ineens als gaming-telefoons uit zullen zien. Misschien heeft Pixel Glow in de praktijk meer weg van het Glyph-verlichtingssysteem achterop veel van Nothings telefoons.

Hoe dan ook, dit klinkt wel als een manier om Pixels te onderscheiden van grote rivalen zoals Samsung en Apple (ook al lijkt het dus wel een beetje overgenomen te zijn van Nothing). Vroege reacties lijken overigens vrij positief. Mensen op Reddit hadden reacties zoals "RIP Nothing Phone" en "Dit is cool".

Hoe 'cool' Pixel Glow in de praktijk ook echt zal zijn, valt natuurlijk nog te bezien. Het klinkt in ieder geval wel als een interessante feature die mensen kan helpen om niet continu hun telefoon erbij te pakken (door belangrijke meldingen te onderscheiden van onbelangrijke meldingen).