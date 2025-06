Let op: Google Pixel 6a kan vlam vatten tijdens het opladen

The Google Pixel 6a launched in 2022

Je hebt de afgelopen weken misschien verschillende meldingen gezien van de Google Pixel 6a die vlam vat. Google neemt nu maatregelen om toekomstige incidenten te voorkomen door de batterijcapaciteit en oplaadsnelheid van de smartphones te beperken.

In een verklaring aan Android Authority zei een woordvoerder van Google dat een deel van Pixel 6a-telefoons binnenkort een verplichte software-update krijgt. Die update zal de batterijcapaciteit en oplaadsnelheid verminderen zodra er meer dan 400 laadcycli gebeurd zijn.

Dit zou volgens Google het risico op oververhitting van de batterij moeten verminderen, maar het betekent wel dat je een telefoon krijgt die langzamer oplaadt en minder lang meegaat.

Google zegt dat gebruikers met getroffen telefoons volgende maand worden gecontacteerd met informatie over wat ze moeten doen. Inmiddels heeft het Android Authority-team een waarschuwing gezien over een mogelijk probleem met oververhitting van de batterij op de Pixel 6a in de nieuwste Android 16 bèta.

Hou je telefoon in de gaten

Verbrande Google Pixel 6a (Image credit: Ariella / Android Authority)

Het is moeilijk in te schatten hoe wijdverspreid dit probleem is, maar Android Authority heeft het al twee keer gespot en er zijn foto's als bewijs. Het is een verontrustende gedachte dat je telefoon plotseling in brand kan vliegen terwijl hij opgeladen wordt.

Aangezien Google spreekt over een “deel” van Pixel 6a-modellen, is het mogelijk dat niet elke telefoon het risico loopt om in brand te vliegen. Het is daarom ook mogelijk dat de software-update niet voor elke Pixel 6a zal zijn.

Als je een Google Pixel 6a hebt, is het een goed idee om het toestel tijdens het opladen in de gaten te houden: let op vervormingen en controleer of hij niet te heet aanvoelt. Als je merkt dat de batterijduur plots veel korter is, kan dat ook een slecht voorteken zijn.

Elke lithium-ion-batterij kan opzwellen en oververhitten als die fysiek beschadigd raakt of op de een of andere manier niet goed werkt. Google Pixel-telefoons lijken hier wel iets te frequent last van te hebben, want Pixel 7a-gebruikers meldden een tijdje terug een gelijkaardig probleem.