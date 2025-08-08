Google stopt met de verkoop van de Pixel 6a na meldingen van batterijproblemen en toestellen die vlam vatten

Google heeft de Google Pixel 6a uit zijn online refurbished-winkel gehaald. Dat betekent dat je de goedkoopste refurbished Pixel-telefoon niet langer rechtstreeks bij Google kunt kopen.

Hoewel Google geen officiële reden of verklaring heeft gegeven voor het verwijderen van de Pixel 6a, volgt deze stap op verschillende meldingen van oververhitting en zelfs brand bij Pixel 6a-toestellen.

We meldden onlangs nog dat Google een update heeft uitgebracht voor de Pixel 6a om oververhitting tegen te gaan, door bewust de laadsnelheid en batterijprestaties te beperken.

Toch meldt Android Authority dat minstens één Google Pixel 6a vlam heeft gevat na de update. Het is dus mogelijk (maar nog volledig onbevestigd) dat Google de Pixel 6a om die reden uit de verkoop heeft gehaald.

Hoewel we niet kunnen bevestigen dat Google de Pixel 6a om deze meldingen heeft teruggetrokken, raden we toch aan om dit toestel te vermijden bij externe partijen of op de tweedehandsmarkt. Er zijn relatief weinig meldingen van brand, maar er zijn genoeg andere goede smartphones te vinden waarbij dit risico überhaupt niet speelt.

De Google Pixel 6a werd gelanceerd in juli 2022 als het goedkopere alternatief voor de vlaggenschip-Pixel 6. In onze Pixel 6a-review wezen we destijds al op de matige batterijduur als zwakke plek van dit mid-range toestel, al weten we niet of dat verband houdt met de huidige problemen.

Daarnaast is het aannemelijk dat Google elk mogelijk controverse wil vermijden in de aanloop naar de lancering van de Pixel 10-serie. Die verwachten we volledig uit de doeken te zien tijdens het Made by Google-evenement op 20 augustus. Nieuws over drie jaar oude toestellen die vlam vatten zou de feestvreugde behoorlijk kunnen verpesten.