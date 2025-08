Google Pixel 10 kan populaire functie van iPhones overnemen

We zijn helemaal klaar voor de grote onthulling van de Google Pixel 10-serie op woensdag 20 augustus. De lekken blijven ondertussen maar komen. De nieuwste reeks onofficiële afbeeldingen bevestigen een eerder gerucht: MagSafe voor Android komt eraan.

Deze afbeeldingen zijn afkomstig van de bekende leaker Evan Blass en laten niet alleen de Pixel 10 vanuit verschillende hoeken zien, maar ook een oplaadstation dat aan de achterkant van een van de telefoons is bevestigd, alsof het magnetisch op die plaats is geklikt.

Dat bevestigt mogelijk dat de Pixel 10-toestellen de Qi2-standaard voor draadloos opladen gaan ondersteunen, inclusief ondersteuning voor magneten die de oplader op zijn plaats houden. Sommige eerdere Android-telefoons, zoals de Samsung Galaxy S25, hebben Qi2 overgenomen, maar zonder het magnetische deel.

Natuurlijk heeft Apple's eigen MagSafe-technologie hier het voortouw genomen, door dat magnetische extraatje aan draadloos opladen toe te voegen, waardoor opladers op hun plaats kunnen worden geklikt. We kunnen nu ook een verscheidenheid aan Android-accessoires van derden verwachten.

"Pixelsnap"

Dit is niet de eerste keer dat we dit horen. In juni waren er al geruchten over. Blijkbaar is Google bezig met het ontwikkelen van accessoires onder de naam ‘Pixelsnap’, die waarschijnlijk op dezelfde manier zullen werken als MagSafe-accessoires voor de iPhone.

Of deze technologie ook naar andere Android-telefoons zal komen, valt nog te bezien, maar het lijkt mogelijk. We weten dat Samsung het overweegt, maar hebben het nog op geen enkele telefoon gezien. Hoewel opladen in MagSafe-stijl zeker handig is, betekent dit wel dat er magneten in de telefoons zelf moeten worden ingebouwd, wat ze zwaarder (en duurder) kan maken.