Google onthult Pixel 10a met bijzonder weinig upgrades

Google laat er geen gras over groeien en heeft zonet de Pixel 10a gelanceerd. De nieuwe telefoon verschijnt vroeger dan verwacht, aangezien de Pixel 9a vorig jaar in het midden van maart werd gelanceerd. Op het eerste gezicht is er ook niet heel veel veranderd en wanneer je de specificaties van dichterbij bekijkt, zie je dat er weinig nieuws onder de zon is. Het goede nieuws is dat de adviesprijs van 549 euro ook hetzelfde blijft.

Kleine verbeteringen

De vier kleuren van de Pixel 4a (Fog, Obsidian, Berry en Lavender) (Image credit: Google)

Google heeft gekozen voor hetzelfde, relatief compacte ontwerp als vorig jaar en heeft dit voornamelijk duurzamer gemaakt. Het glas op de voorkant is steviger en de Pixel 10a is nu IP68-gecertificeerd, wat wil zeggen dat hij bestand is tegen een duik in het water. Een subtiele wijziging is dat de camera's achteraan nu volledig "in" de behuizing zitten, waardoor de Pixel 10a plat op tafel kan liggen. Het scherm is verder even groot gebleven, maar wel iets helderder. Ook de batterijcapaciteit is hetzelfde, terwijl de oplaadsnelheid ietsje hoger is. Google zegt daarnaast dat de schermranden dunner zijn, hoewel dat niet heel duidelijk te zien is op de productfoto's.

Al het andere is grotendeels hetzelfde als bij de Pixel 9a. Zo heeft de Pixel 10a precies dezelfde chip, hoeveelheid RAM en opslag: een Tensor G4 met 8GB RAM en 128GB of 256GB opslag. Dit is ook de eerste keer dat de Pixel a-serie geen upgrade heeft gekregen op vlak van prestaties. De camera's zijn eveneens hetzelfde, zowel vooraan (13MP-selfiecamera) als achteraan (48MP-hoofdcamera + 13MP-groothoekcamera). Toch heeft de Pixel 10a, volgens een onafhankelijke test van DxOMark, nog steeds de beste camera's van alle smartphones onder de 499 dollar.

Er zijn vervolgens enkele camerafuncties van de Pixel 10-serie die naar de Pixel 10a komen, waaronder de Camera Coach, dat je helpt bij het framen van je foto, en Auto Best Take, dat ervoor zorgt dat iedereen in een groepsfoto goed op de foto staat. Google wilde echter niet verduidelijken of deze functies op een later moment naar de Pixel 9a komen via een software-update. Aangezien zowel de chip als camera's van beide telefoons identiek zijn, vermoeden we dat dit wel zo is.

Ten slotte kan je de Pixel 10a in de winkelrekken vinden vanaf 5 maart 2026 met pre-orders vanaf vandaag, 18 februari. Het basismodel met 128GB opslag kost 549 euro en de versie met 256GB opslag kost 649 euro. Wie graag wil dat hun draadloze oortjes matchen met hun Pixel 10a, kan nu de Pixel Buds 2a kopen in twee nieuwe, bijpassende kleuren: Berry (roze) en Fog (grijsgroen).