Google onthult Pixel 10-serie en maakt onverwachte keuzes

Prijs en beschikbaarheid De Google Pixel 10 heeft een adviesprijs van 899 euro (128GB), de Google Pixel 10 Pro heeft een adviesprijs van 1.099 euro (128GB) en de Pixel 10 Pro XL heeft een adviesprijs van 1.299 euro (256GB). De telefoons zijn vanaf woensdag 20 augustus beschikbaar voor pre-order en liggen vanaf 28 augustus in de winkel.

Google heeft vandaag de nieuwe Pixel 10-serie onthuld. Opnieuw bestaat die uit vier smartphones: de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold. Afgezien van de kleuren lijkt elke telefoon sprekend op zijn voorganger. Terwijl de drie Pro-versies slechts kleine verbeteringen hebben ontvangen, zijn er onverwachte keuzes gemaakt bij de standaard Pixel 10. Het goede nieuws is dat Google de prijzen dit jaar niet verhoogt.

De Pixel 10-serie legt de nadruk weer sterk op AI-fucnties, maar de vernieuwingen zijn niet zo ingrijpend als vorig jaar. Een van de redenen hiervoor is dat Google zijn AI-assistent Gemini voortdurend van updates voorziet en regelmatig nieuwe functies toevoegt in de vorm Pixel Drops.

Een grote stap naar voorwaarts, twee kleine achterwaarts

De standaard Google Pixel 10 heeft interessante aanpassingen gehad tegenover de Pixel 9. Dit is het eerste instapmodel met drie camera's achteraan en deze extra camera is een telefotocamera met 5x optische zoom.

Hoewel het nu lijkt alsof Pixel 10 dezelfde camera's heeft als de Pixel 10 Pro (XL), is dat niet zo. Sterker nog, de camera's zijn op sommige vlakken slechter dan die van de Pixel 9. De Pixel 10 heeft een 48MP-hoofdcamera met sensor van 1/2", 13MP-groothoekcamera met sensor van 1/3,1" en 10,8MP-telefotocamera met sensor van 1/3,2". De Pixel 9 miste de telefotocamera tegen de Pro-versies, maar de overige twee camera's waren identiek: een 50MP-hoofdcamera met sensor van 1/1,31" en 48MP-groothoekcamera met sensor van 1/2,55".

De Pixel 10 heeft meer camera's, maar ze zijn slechter dan die van de Pixel 9. Google heeft dus gekozen voor kwantiteit boven kwaliteit. De telefotocamera kan trouwens 20x digitaal inzoomen, terwijl de telefotocamera van de Pixel 10 Pro (XL) tot 100x digitaal kan inzoomen.

Andere verbeteringen zijn de nieuwe Tensor G5-chip, die weer een beetje sneller is dan de Tensor G4 en vooral focust op AI-taken, een ietsje grotere batterijcapaciteit en een helderder scherm. Ook nieuw is Pixelsnap, wat eigenlijk precies hetzelfde werkt als MagSafe op de iPhone. Er zijn ten slotte vier kleuren beschikbaar (wit, zwart, blauw en limoengroen) en twee opslagvarianten (128GB en 256GB).

Kleine verbeteringen aan de Pro-versies

Aan de Google Pixel 10 Pro en Google Pixel 10 Pro XL is weinig veranderd. Beide telefoons hebben weer grotendeels dezelfde specificaties met uitzondering van het formaat en de batterijcapaciteit.

De camera's zijn grotendeels hetzelfde als op de Google Pixel 9 Pro (XL). De telefotocamera is nu verbeterd zodat je tot 100x digitaal kan inzoomen (met behulp van AI) en de selfiecamera heeft een grotere kijkhoek zodat je makkelijker groepsfoto's kan nemen. Een nieuwe camerafunctie, die ook op de gewone Pixel 10 werkt, is Camera Coach. Die geeft je tips terwijl je een foto neemt om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.

Net zoals de gewone Pixel 10 heeft de Pixel 10 Pro (XL) de Tensor G5-chip, Pixelsnap, een ietsje grotere batterijcapaciteit en een iets helderder scherm. Een belangrijk verschil is dat de batterij van de Pixel 10 Pro XL nu 45W-snelladen ondersteunt, terwijl dit 30W is bij de kleinere Pixel 10 Pro. De Pixel 10 Pro XL is daarnaast het eerste Pro-model dat bij 256GB opslag begint, terwijl de Pixel 10 Pro de 128GB-versie wel behoudt. Je kan in beide gevallen ook nog kiezen voor 512GB en 1TB opslag. Er zijn ten slotte vier kleuren beschikbaar (wit, zwart, grijs en limoengroen).