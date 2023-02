Xiaomi 13-serie internationaal gelanceerd: Toonaangevende camera's in samenwerking met Leica

In Barcelona presenteerde Xiaomi vandaag de Xiaomi 13-serie voor de internationale markt. De Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro genieten van de nieuwe camerasamenwerking met Leica, terwijl de Xiaomi 13 Lite een aantrekkelijke optie in de middenklasse moet vormen.

Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro: specs en prijzen

Elk aspect van het camerasysteem van Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro is gemaakt in samenwerking met Leica om een "professionele fotografie-ervaring" te bieden. Beide smartphones zijn uitgerust met drie camera's achteraan met Leica optische lenzen.

Het Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH-camerasysteem op Xiaomi 13 Pro heeft een brandpuntsafstand van 14 mm tot 75 mm en bestaat uit een 50MP-hoofdcamera met een 1-inch IMX989-sensor, een zwevende 50MP-telefotocamera en een 50MP-groothoekcamera. De IMX989-sensor is daarnaast de grootste sensor die ooit in een smartphone is ingebouwd en zorgt hij voor kleurrijke beelden met een duidelijk contrast en gedefinieerde texturen. De nieuwe 75 mm-telelens maakt gebruik van een zwevend ontwerp, geïnspireerd door DSLR-techniek, en heeft een brandpuntbereik van 10 cm tot oneindig.

De reguliere Xiaomi 13 krijgt gelijkaardige camera's en heeft een 50MP-hoofdcamera met Sony IMX800-sensor, 10MP-telefotocamera met 3,2x optische zoom en 12MP-groothoekcamera. Beide smartphones hebben een 32MP-selfiecamera in een punch-hole centraal bovenaan het display.

De Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi)

De Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro worden aangedreven door de Snapdragon️ 8 Gen 2, die we kennen van de OnePlus 11. Dit is de snelste chip die je momenteel kan vinden in Android-smartphones met uitzondering van de aangepaste versie in de Samsung Galaxy S23-serie.

De Xiaomi 13 is daarnaast uitgerust met een 4.500mAh batterij die 67W bedraad en 50W draadloos opladen ondersteunt. De Xiaomi 13 Pro doet daar een schepje bovenop met een capaciteit van 4.820mAh en maar liefst 120W bedraad opladen. In tegenstelling tot sommige andere merken geeft Xiaomi je ook de bijbehorende snelladers in de de doos.

De Xiaomi 13 is uitgerust met een plat 6,36-inch FHD+ AMOLED display met 120Hz refresh rate, terwijl de Xiaomi 13 Pro een 6,73-inch WQHD+ AMOLED-scherm heeft met 1.900 piekhelderheid. Wederom komt dit in de buurt van de iPhone 14 Pro, die toch de eerste plaats weet te behouden met 2.000 nits piekhelderheid. Ook kan de Xiaomi 13 Pro het refresh rate laten zakken tot 1Hz om stroom te besparen, net zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra. Tot slot zijn beide smartphones IP68 stof- en waterafstotend.

De Xiaomi 13 (Image credit: Xiaomi)

De Xiaomi 13 Pro en Xiaomi 13 krijgen drie Android-systeemupdates, samen met 5 jaar beveiligingsupdates. Hierdoor zitten ze nét niet op het niveau van Samsung en OnePlus, die beide vier Android-systeemupdates aanbieden. Het aantal beveiligingsupdates ligt wel gelijk bij deze drie producenten.

De Xiaomi 13 serie is vanaf 13 maart te koop via de officiële kanalen van Xiaomi. De Xiaomi 13 Pro heeft één opslagconfiguratie van 12 GB RAM + 256 GB interne opslag met een adviesprijs van 1.299 euro. De Xiaomi 13 kan je krijgen met 8 GB RAM + 256 GB interne opslag voor 999 euro.

De Xiaomi 13 Lite (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 13 Lite: specificaties en prijzen

De Xiaomi 13 Lite is op maat gemaakt voor smartphonegebruikers die een passie hebben voor het vastleggen van selfies. De smartphone valt op door zijn dubbele frontcamera's: een gewone 32MP-camera en 8MP-dieptesensor voor betere bokeh. Hij is daarnaast uitgerust met de Snapdragon 7 Gen 1 en een 4.500mAh-batterij met 67W-snelladen.

Achteraan krijg je daarnaast een 50MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera en 2MP-macrocamera. Het display zit tussen de andere twee telefoons in met een formaat van 6,55 inch en heeft hetzelfde 120Hz refresh rate voor vloeiende animaties.

Wat opvalt is dat de softwarebelofte van de duurdere twee telefoons niet opgaat voor de Xiaomi 13 Lite. Net als de Xiaomi 12X van vorig jaar moet hij het doen met het oudere Android 12 en valt hij niet binnen hetzelfde updatebeleid.

De Xiaomi 13 Lite is eveneens verkrijgbaar vanaf 13 maart. Je krijg hier één configuratie met 8 GB RAM + 128 GB opslag voor 499 euro.