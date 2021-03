'Xbox Game Pass krijgt binnenkort 6 nieuwe Square Enix games'

Mogelijk wordt Xbox Game Pass binnenkort versterkt met zes extra Square Enix-games. De abonneedienst heeft de afgelopen weken enkele titels van de Japanse uitgever bemachtigd. Het lijkt erop dat Microsoft de samenwerking aangaat met Square Enix om nog meer games naar de Xbox Series X en Xbox Series S te brengen.

In een tweet beweert IGN Korea dat "het een publiek geheim is in de branche dat er al meer dan zes Square Enix-games zijn bevestigd" voor Xbox Game Pass, maar ze maakten niet bekend om welke titels het zou gaan.

3월 25일 출시와 동시에 Xbox 게임 패스로 등록된 '옥토패스 트래블러'의 리뷰 영상입니다. 앞으로도 Xbox 게임 패스에 더 많은 스퀘어 에닉스 타이틀이 들어올 예정입니다. 이미 6개 이상의 스퀘어 에닉스 게임이 확정되어 발표 일정을 조율하고 있는 것은 업계에서 공공연한 비밀입니다. :) pic.twitter.com/CNssWVW75yMarch 25, 2021 See more

We weten al dat de aankomende co-op looter shooter Outriders vanaf dag één (1 april) op Xbox Game Pass verkrijgbaar is. Ook Octopath Traveler, een van de beste Nintendo Switch-games ooit, is zojuist op de dienst verschenen. Square Enix heeft daarnaast onhuld dat de rest van de Final Fantasy-catalogus naar Game Pass zal komen. Aangezien dit al publiekelijk bekend is, kunnen we deze titels uitsluiten.

Het is nog even afwachten welke 6 Square Enix-games er mogelijk naar Game Pass komen en wat er verder nog in het verschiet ligt voor de dienst. Xbox Game Pass is vaak een schot in de roos voor online games, veel mensen denken dan ook dat Marvel's Avengers de volgende grote aanwinst zal zijn. De game ontving recentelijk een gratis next-gen upgrade. De timing zou logisch zijn.