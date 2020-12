WhatsApp werkt vanaf januari niet meer op oudere smartphones

Als jij nog een oudere iPhone of Android-smartphone hebt, kun je mogelijk toegang tot (enkel chatfuncties van) WhatsApp verliezen vanaf 1 januari 2021.

De makers van WhatsApp hebben bevestigd dat de ondersteuning voor oudere apparaten in het nieuwe jaar stopt. Voor sommigen kan dat betekenen dat de app helemaal niet meer werkt. Het stoppen van ondersteuning voor oudere apparaten is van toepassing als je niet over een smartphone met iOS 9/Android 4.0.3 of hoger beschikt.

Dat betekent concreet dat mensen met een iPhone 4 of lager niet kunnen upgraden naar de nieuwste software. Ook sommige oudere Android-telefoons worden getroffen, zoals de Samsung Galaxy S2 die in 2011 werd uitgebracht.

Sommige WhatsApp-gebruikers kunnen de software op hun smartphone upgraden naar een versie die hoger is dan iOS 9 of Android 4.0.3 om er zeker van te zijn dat ze kunnen blijven WhatsAppen. We raden je aan om te controleren welke software er op je telefoon staat, als je bang bent dat je de toegang tot de berichtenapp verliest.

Op een iPhone doe je dat door naar Instellingen > Algemeen > Software-update te gaan. Als je een Android-telefoon hebt, kun je dit doen in je instellingen, waarschijnlijk onder een sectie met de naam Over de telefoon.

Als je over een hogere versie beschikt dan iOS 9 of Android 4.0.3, heb je in het nieuwe jaar geen problemen met WhatsApp. Mensen met oudere apparaten zullen hun software niet kunnen upgraden. Als jij een van die mensen bent, kan dit betekenen dat je op 1 januari geen toegang meer hebt tot bepaalde WhatsApp-functies.

Als dit het geval is - of als jij de toegang tot de app helemaal kwijtraakt - moet je mogelijk jouw telefoon upgraden om weer optimaal van de app gebruik te kunnen maken.

Via News 18