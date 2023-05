Sony's Project Q is de nieuwe PlayStation handheld

We zitten alweer even in een nieuw decennium, dus het was ook dan ook weer tijd voor een nieuwe PlayStation-handheld van Sony. Dit keer gaat het om de Project Q, een accessoire voor bij je PS5, die je kan gebruiken via de 'Remote Play'-feature van de console.

Project Q werd tegen het einde van de PlayStation Showcase van 24 mei aangekondigd. De baas van SIE, Jim Ryan, presenteerde de onthulling van het apparaat en zei dat je ermee “elke game vanaf je PS5-console kan streamen via Remote Play over Wi-Fi.”

Verder is er momenteel nog maar weinig bekend over het apparaat. Ryan onthulde wel nog dat Project Q zal beschikken over een “8-inch HD-scherm en alle knoppen en features van de DualSense-draadloze controller.” Volgens een persbericht dat gedeeld werd door Business Wire zou dat 8-inch display een LCD zijn en heeft het een maximale output van 1080p/60fps. Het zou knap zijn als dat in de praktijk ook echt lukt via Remote Play, maar dat wordt dus nog even afwachten.

Eén groot pluspunt van Project Q is dus at het over alle knoppen en features van de DualSense beschikt. Dat betekent namelijk als het goed is ook dat Project Q ondersteuning zal hebben voor haptische feedback en adaptieve triggers. Dat is goed nieuws, want veel van de beste PS5-games zouden inmiddels toch wel vreemd aanvoelen zonder deze features (denk bijvoorbeeld aan Returnal).

Take a sneak peek at new accessories revealed at today's Showcase — the Project Q device for playing games installed on your PS5 and streamed over WiFi, plus our first official wireless earbuds offering lossless audio on PS5 and PC.More details to come in the months ahead.

Laten we het toch ook maar even hebben over het design, ook al is het lastig om het niet een beetje belachelijk te maken. Project Q ziet er namelijk wel een beetje vreemd uit met het tablet-achtige display dat eruitziet alsof het tussen een doormidden gebroken DualSense is gelijmd. Project Q lijkt door dit design niet te beschikken over de touchpad van de DualSense en aangezien hij volgens Jim Ryan wel over alle knoppen en features van de normale controller zal beschikken, hebben we hier straks misschien te maken met een touchscreen.

De grootste vraag die we onszelf nu stellen als het gaat om Project Q is: voor wie is dit apparaat nou eigenlijk bedoeld? In tegenstelling tot de Steam Deck en de Nintendo Switch kan deze handheld zelf geen games spelen. Je bent hierbij volledig afhankelijk van de PS5 Remote Play-feature. Er is ook nog niets gezegd over ondersteuning voor cloud streaming en dat zou toch in ieder geval wel een handige toevoeging zijn voor een handheld die afhankelijk is van Wi-Fi voor het streamen van games.

We weten nu dus nog eigenlijk maar heel weinig over Project Q. We weten nog niet hoeveel het gaat kosten, hoe lang de batterij mee zal gaan, of je er games op kan spelen die je hebt geïnstalleerd vanuit de PS Plus 'Classics'-catalogus en of je PS5 bijvoorbeeld aan moet staan om gebruik te kunnen maken van Remote Play op Project Q.

We zullen waarschijnlijk in de komende maanden meer nieuws krijgen over dit apparaat, maar voor nu was de aankondiging van Project Q niet echt een hoogtepunt van een PlayStation Showcase die eigenlijk juist wat meer hoogtepunten kon gebruiken. We hopen dat we straks toch blij verrast zullen zijn wanneer dit apparaat wordt gelanceerd, maar geloven we dat Sony hiermee echt een grote terugkeer gaat maken naar de wereld van handhelds en handheld-games? Waarschijnlijk niet.