'Sony Xperia 5 IV is nog steeds in ontwikkeling'

Het Japanse nieuwsplatform Sumahodigest (opens in new tab) is een gedeeltelijke lijst van Sony Xperia 5 IV-onderdelen tegengekomen op Weibo, de Chinese versie van Facebook. Deze lijst betekent dat de telefoon naar alle waarschijnlijkheid nog steeds in ontwikkeling is, en de genoemde onderdelen beloven veel goeds.

De Xperia 5 IV heeft volgens de lijst dezelfde camera’s als de Sony Xperia 1 IV: een 12MP hoofdcamera, een 12MP groothoekcamera en een 12MP camera die naadloos kan wisselen tussen 85mm en 125mm optische zoom. Dit komt neer op een 3,5x en 5,2x zoom ten opzichte van de hoofdcamera.

Daarnaast komt de Sony Xperia 5 IV in zowel 8GB en 12GB aan RAM. Met 12GB heeft de Xperia 5 IV evenveel werkgeheugen als de Xperia 1 IV en 4GB meer dan de Xperia 5 III.

De batterij is met 5,000mAh ook gelijk aan de Xperia 1 IV, en beschikt over draadloos opladen. Deze functie ontbreekt bij zijn voorganger.

De lijst toont daarnaast een Snapdragon 8 Gen 1-chipset, een 6,1 inch scherm en de keuze tussen 128GB en 256GB opslag. Android 13 wordt tevens genoemd met een vraagteken ernaast, dus het is mogelijk dat dit nog niet zeker is.

We nemen dit nieuws tot nu toe nog met een korreltje zout. De bron heeft nog niets eerder gelekt en het bericht op Weibo is inmiddels verwijderd. Volgens een ander bericht bestaat de Sony Xperia 5 IV wel, maar wordt er eerst een andere Sony-telefoon op de markt gebracht.

Analysis: het lange wachten kan het waard zijn

Als wij het bericht van deze bron geloven, dan kunnen we nog lang wachten op de komst van de Xperia 5 IV.

Het feit dat Android 13 genoemd wordt, is nog een reden waarom het waarschijnlijk lang duurt voordat deze smartphone op de markt ligt. Android 13 wordt namelijk niet voor oktober van dit jaar verwacht. In de lijst wordt overigens wel vermeld dat het niet meer lang duurt voordat de Xperia 5 IV in productie gaat.

De Sony Xperia 5 III verscheen pas afgelopen januari in de Amerikaanse winkels, dus een releasedatum in het begin van 2023 zou ons niets verbazen. En vergeet niet: het blijft allemaal speculatie.

De Sony Xperia 5 IV zou wel eens het wachten waard kunnen zijn. De specs lijken namelijk erg veel op die van de Xperia 1 IV, maar de smartphone zal waarschijnlijk een stuk goedkoper zijn. Als het Sony lukt om veel Xperia 1 IV-snufjes in de nieuwe smartphone te stoppen, dan kan de Xperia 5 IV nog wel eens veel hoge ogen gooien.

