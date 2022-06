Android 13 brengt derde bèta uit met verborgen functionaliteiten

Google heeft de derde publieke bèta voor Android 13 uitgebracht terwijl de ontwikkeling van het nieuwe besturingssysteem vooruitgang boekt.

Android 13 Bèta 3 (opens in new tab) is een gedenkwaardige gelegenheid. Het mobiele besturingssysteem heeft namelijk platformstabiliteit behaald, wat betekent dat al het systeemgedrag en de API's worden afgerond. De enige taak die nog overblijft voor Google is het wegwerken van de overgebleven bugs, waar app-ontwikkelaars de laatste hand leggen aan de apps voordat de lancering plaatsvindt.

Laatste testen

Google heeft ontwikkelaars ervan verzekerd dat ze hun apps kunnen afwerken zonder dat Android 13 nog verandert. Ook raadt het bedrijf ze aan om de laatste tests uit te voeren. De Android 13-lanceerdatum is nog niet bekendgemaakt. Volgens Google's grafiek wordt het nieuwe besturingssysteem in juli uitgebracht. Natuurlijk is dat nog steeds redelijk vaag.

Op het eerste gezicht lijken de Android 13 Bèta 3-updates vooral gericht op ontwikkelaars. Er zijn nieuwe typen toestemmingen die ontwikkelaars tegenkomen tijdens het testen die ze moeten ondersteunen in de applicaties. Zo zijn er bijvoorbeeld aanpassingen gedaan voor de toestemming om notificaties te sturen en lichaamssensoren te mogen gebruiken.

De nieuwste Bèta 3-update is volgens Google voor het ondersteunen van tablets en grote schermen.

Toch lijkt Google een aantal zaken niet te hebben gemeld. Mishaal Rahman, senior technisch redacteur Android voor Esperdev (opens in new tab) ging door Bèta 3 heen en vond verschillende functies de Google niet bekendmaakte.

Verborgen functies

Volgens Rahman (opens in new tab) verschijnen de nieuwe notificatie-instellingen zodra je Android-telefoon klaar is met het installeren van de bèta. Het besturingssysteem geeft je een lijst van je recent gebruikte apps en laat je notificaties aan- of uitzetten. De Pixel Launcher laat nu webresultaten zien naast je apps op het home-scherm. Als de resultaten te opdringerig zijn, kan je deze uitschakelen.

Verder verschijnen er nieuwe app-snelkoppelingen in Google Zoeken. Rahman liet bijvoorbeeld zien dat wanneer hij naar ''taco'' zoekt (opens in new tab), de resultaten informatie laten zien over ''taco'' maar ook je ernaar laten zoeken op YouTube, Maps en de Play Store.

Ook zijn er veranderingen aan de gebruikersomgeving aangebracht. Gebaren worden duidelijker naar voren gebracht, kleuren zijn in het Vibrant-thema nog kleurrijker en het game-dashboard is weg volgens Rahman.

In vergelijking met de voorganger lijkt Android 13 goed op weg te zijn. Je kan Bèta 3 vanaf het Android Developer-blog downloaden (opens in new tab). De pagina bevat een lijst met alle apparaten die ervoor in aanmerking komen. Als je telefoonmerk er niet tussen staat, moet je helaas wachten tot de volledige versie voor het publiek wordt uitgebracht.

Op zoek naar meer informatie rondom Android 13? Check ons Android 13-artikel voor alles rondom het nieuwe mobiele besturingssysteem.