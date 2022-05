Sony WH-1000XM5 batterijduur stelt teleur volgens nieuwe leak

De Sony WH-1000XM5 is de meest geanticipeerde koptelefoon van dit moment en wordt naar verwachting dit jaar uitgebracht. Daarbij wordt ervanuit gegaan dat deze in de voetsporen treedt van de veelgeprezen WH-1000XM4.

Een nieuwe leak heeft deze hoge verwachtingen echter wat gedempt. De leak geeft de suggestie dat de opvolger van de beste koptelefoon, die je vandaag de dag kunt aanschaffen, niet zo indrukwekkend is als gehoopt.

Foto's van de verkoopverpakking voor de Sony WH-1000XM5 zijn gelekt op Reddit (via The Verge). De afbeeldingen laten een beloofde batterijduur van 30 uur zien. Indien deze foto's legitiem zijn (en het is belangrijk om te melden dat Sony überhaupt nog niet bevestigd heeft dat het merk werkt aan een nieuwe koptelefoon) is dit tien uur minder dan de 40 uur batterijduur die eerder werd vermeld door TechnikNews.

Minder uithoudingsvermogen dan gehoopt

Een eerder leak laat zien dat de Sony WH-1000XM5 mogelijk een meer gestroomlijnd ontwerp heeft. (Image credit: TechnikNews)

De Sony WH-1000XM4 biedt al een batterijduur van 30 uur met active noise-cancelling. Het zou dan ook erg jammer zijn als het bedrijf geen verbeteringen op dat vlak doorvoert. Er zijn dan ook ondertussen over-ear-koptelefoons verkrijgbaar die 50 uur halen uit een volledige lading. Als die 30 uur klopt, riskeert Sony achter de concurrentie te komen staan.

Dat gezegd hebben is een batterijduur van 40 uur nog steeds mogelijk, zelfs als de foto's van de verpakking echt zijn. The Walkman Blog speculeert dat de langere batterijduur accuraat kan zijn als de Sony WH-1000XM5 wordt gebruikt met een energiezuinige codec. De WH-1000XM4 is in staat om de batterijduur naar 38 uur uit te breiden wanneer er wordt geluisterd met de SBC-codec en active noise-cancelling uitgeschakeld. Het kan goed zijn dat de XM5 hetzelfde kunstje gaat vertonen.

De verpakkingsafbeeldingen wijzen ook op de mogelijke aanwezigheid van Sony 360 Reality Audio-ondersteuning, Hi-Res Audio-ondersteuning, active noise-cancelling en Alexa en Google-assistent ingebouwd.

De genoemde functies komen grotendeels overeen met eerdere geruchten en leaks over de Sony WH-1000XM5. Er werd ook gehint op een ontwerp dat meer gestroomlijnd is, met royale padding in de oorschelpen. Gebaseerd op eerdere releasedata in de WH-1000X-lijn denken we dat de nieuwe koptelefoon in augustus wordt gelanceerd. We verwachten dat deze dan ook een vergelijkbaar prijskaartje krijgt als de voorganger (380 euro).

Zoals bij alle leaks en geruchten is het belangrijk om deze informatie met een korreltje zout te nemen. We hebben Sony gecontacteerd voor reactie en passen dit bericht aan als we meer weten.