'Sony WF-1000XM4 krijgen betere batterijduur en audio upscaling'

De Sony WF-1000XM4 zijn de langverwachte opvolgers voor een van de beste draadloze oortjes van het moment. Het lijkt erop dat de oortjes met twee grote upgrades komen.

Een prototype van de nieuwe noise-cancelling oortjes van Sony met modelnummer YY2948 zijn door FCC en Bluetooth SIG gecertificeerd. Naar verluidt zou het gaan om een codenaam voor de Sony WF-1000XM4.

Onder de vermeende upgrades valt het gebruik van Bluetooth 5.2, wat de draadloze oortjes een betere batterijduur moet geven dankzij een lager verbruik en wijdere bandbreedte om data over te brengen. Mogelijk zou dit ook voor betere audio kunnen zorgen.

De FCC-aanvraag onthult een nieuwe MediaTek MT2822S-chip aan de binnenkant, wat moet zorgen voor een verbeterde digital signal processor (DSP), ANC en stembediening.

De documenten bevatten ook een render van het oplaaddoosje van de oortjes. Er valt niet veel te onthullen, behalve dat het om een iets rondere vorm lijkt te gaan. Dit is ook het geval bij andere recente producten van Sony, zoals de Sony WF-SP800N.

(Image credit: FCC)

Betere batterijduur, beter geluid, maar geen aptX

De keuze om voor MediaTek te gaan in plaats van Qualcomm voor de processor houdt mogelijk in dat de Sony WF-1000XM4 geen ondersteuning zullen hebben voor aptX en aptX HD. The Walkman Blog denkt echter dat er mogelijk wel LDAC-ondersteuning zal komen.

De Sony WF-1000XM3 zagen in juli 2019 het daglicht en werden geprezen voor hun geweldige geluid en effectieve ruisonderdrukking. We verwachten dat de Sony WF-1000XM4 een waardige opvolger zullen worden, al moeten we nog even afwachten hoe goed ze daadwerkelijk zullen zijn.