Samsung Galaxy Z Flip 3 laadt mogelijk sneller dan zijn voorganger

De Samsung Galaxy Z Flip 3 verschijnt naar alle verwachtingen op 11 augustus tijdens het Samsung Unpacked-event. We hebben al veel geruchten opgevangen, maar er is nog veel wat we niet weten. Een van die dingen is de laadsnelheid, maar daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen.

Techsite MySmartPrice merkte een vermelding op bij het Chinese 3C-certificeringsagentschap. Een modelnummer (SM-FZ110) wordt genoemd die geassocieerd wordt met de Galaxy Z Flip 3. Die zou zowel een 15W als 25W oplader ondersteunen.

Het is niet duidelijk of deze bij de Samsung Galaxy Z Flip 3 geleverd worden, aangezien de Samsung Galaxy S21-reeks zonder oplader komt, maar dit bevestigt mogelijk wel dat de Z Flip 3 met 25W snelladen komt.

We moeten dit nieuws vooralsnog met een korrel zout nemen, maar de vermelding is afkomstig van een officiële Chinees certificeringsagentschap dat smartphones beoordeelt alvorens ze in het land worden vrijgegeven. De data zou dus wel eens kunnen kloppen. De Samsung Galaxy S21-reeks ondersteunt bovendien 25W snelladen, dus de kans groot dat dit ook bij de Galaxy Z Flip 3 zo is.

Dat gezegd hebbende zou het een upgrade zijn ten opzichte van de 15W van de originele Samsung Galaxy Z Flip en Z Flip 5G. Het spreekt wel een eerder bericht tegen dat naar een laadsnelheid van 15W wijst, dus ook dit is nog steeds een optie.

De OnePlus Nord 2 laadt twee keer zo snel op (Image credit: Srivatsa Ramesh)

25W is niet zo indrukwekkend

De overschakeling van 15W naar 25W is een leuke upgrade, maar nog steeds ondermaats in vergelijking met de laadsnelheden van andere toestellen. De OnePlus 9 komt bijvoorbeeld met 65W snelladen, en de Xiaomi Mi 10 Ultra gaat zelfs tot 120W. De kans bestaat dat Xiaomi volgend jaar zelfs een smartphone met 200W snelladen op de markt brengt.

Het ziet ernaar uit dat de Samsung Galaxy Z Flip 3 geen goedkoop toestel wordt, en zelfs duurder uit zal vallen dan veel andere conventionele vlaggenschepen. Voor deze hoge prijs hadden we stiekem toch op een snellere laadtijd gehoopt. Samsung kiest er waarschijnlijk voor om dit zo laag mogelijk te houden, zodat de prijs lager ligt dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold 3.

We zijn echter inmiddels bij een punt aangekomen dat 25W bijna traag te noemen valt. De meeste middenmoters komen al met 30W, en de relatief betaalbare OnePlus Nord 2 biedt zelfs al 65W laden aan.

Snelladen brengt ook enkele nadelen met zich mee, omdat de batterij het mogelijk sneller begeeft. Xiaomi beweert dat zijn 200W laadtechnologie dit probleem niet heeft, dus ook Samsung zou in staat moeten zijn om dit te voorkomen.

Via GSMArena