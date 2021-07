Samsung Galaxy Z Fold 3 leak toont vreemde telefoonhoesjes

We hebben recent enorm veel geruchten over de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 3 en Samsung Galaxy Z Flip 3 opgevangen en verwachten dat de toestellen hun opwachting maken op het Samsung Unpacked-event op 11 augustus. We hebben weinig berichten opgevangen rond de telefoonhoesjes voor deze vouwbare smartphones, maar daar komt met een nieuw leak verandering in.

Om te beginnen heeft de Koreaanse handelaar Coupang vermeldingen van hoesjes van het bedrijf Goospery ontdekt. De telefooncovers zouden compatibel zijn met Samsung Galaxy Z Fold 3 (hier) en de Samsung Galaxy Z Flip 3 (hier). Ze tonen bovendien de foldables in hun hoesje. Het gaat trouwens niet enkel om foto's bij de vermeldingen, maar ook om afbeeldingen voor advertenties:

(Image credit: Coupang / Goospery)

En de case voor de Z Flip 3:

(Image credit: Coupang / Goospery)

Deze informatie komt bovenop een ander leak van de website 91Mobiles. Die toont de vermeende officiële hoesjes voor de Z Flip 3, net als enkele kleurrijke en vreemde ideeën rond hoe Samsung denkt dat de gebruikers hun clamshell-smartphone willen beschermen.

[Exclusive] Samsung Galaxy Z Flip 3 case renders revealed ahead of August 11th launch https://t.co/0E1XpzDsvpJuly 29, 2021 See more

Het leak suggereert dat Samsung siliconen, lederen en transparante hoesjes zal lanceren voor de Z Flip 3, met een punch-hole voor de flashlight achterop en een grote opening voor de dubbele camera's en het externe scherm. De hoesjes worden in drie verschillende kleuren getoond: een Samsung-achtig paars, mosterdgeel en blauw met oranje tinten.

Wat nog interessanter is, is dat twee van de hoesjes ringen hebben waarmee je de smartphone vermoedelijk aan een ketting of iets dergelijks kan vastmaken. Het paarse hoesje toont een ring die van het midden van de smartphone komt. Het blauwe hoesje heeft een bredere, plattere ring die aan de bovenkant van de smartphone uitsteekt.

Via SamMobile

Vouwbare hoesjes

Leaks rond hoesjes kunnen interessant zijn, omdat ze een weergave geven van de vorm van de smartphone. Ze zijn des te meer opvallend als het om foldables gaat. Deze informatie vormt namelijk een antwoord op de vraag hoe je dit soort smartphones de nodige bescherming geeft.

De meeste fabrikanten van hoesjes lossen dit eenvoudig op door het hoesje in tweeën te splitsen en zich geen zorgen te maken over het scharnier. Er zijn wel hoesjes voor foldables die ook proberen om het scharnier te beschermen, zoals dit voorbeeld van Ringke voor de Samsung Galaxy Z Flip. Dat zorgt er echter wel voor dat er allerlei materiaal samengedrukt wordt als de smartphone opengevouwen ligt.

De meeste foldables komen met verschillende vormfactoren, waardoor er meerdere manieren zijn hoe mensen ze bij zich dragen. Vanwege het clamshell-ontwerp van de Galaxy Z Flip-reeks vinden we het niet gek dat mensen het toestel rond hun hals zouden dragen. Het hoesje van Ringke of de gelekte beelden hierboven illustreren dat goed. Dit VRS Design-hoesje voor de Samsung Galaxy Z Fold 2 komt met een standaardje, wat beter past bij een smartphone met dit soort design.