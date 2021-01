Samsung Galaxy S21 Ultra-lek toont waar de S Pen past

Nu CES 2021 verder blijft lopen, zijn we slechts enkele dagen van de onthulling van de Samsung Galaxy S21-reeks verwijderd. Er blijven echter nog wel steeds leaks binnenkomen, waaronder een nieuw voor de S21 Ultra dat toont waar de S Pen wordt opgeborgen.

We hebben reeds meerdere geruchten gehoord dat de S21 Ultra de S Pen zal ondersteunen, maar aangezien er niet wordt verwacht dat er een fysieke opening is om de stylus in op te bergen zoals bij de Note 20-reeks, wisten we niet waar ze deze pen gingen opbergen. Een recent gerucht suggereerde echter dat het in een foliohoesje met een cover kon worden opgeslagen. Nieuwe beelden van WinFuture tonen een gewoon hoesje met dezelfde functionele S Pen-opening aan de zijkant:

The new official Silicone Cover w/ S Pen for the Samsung #GalaxyS21Ultra will let you carry your stylus wherever you go https://t.co/G3mOl4JljGJanuary 11, 2021

We hoeven hier niet veel uit te wijden over de populariteit van een standaard hoesje ten opzichte van een folio. Niet iedereen wil een grote flap over zijn nieuwe vlaggenschip, zeker niet bij een toestel zoals de S21 Ultra dat van zichzelf al groot genoeg is met een 6,8 inch scherm. Het toont ook een in het algemeen dunnere case, met net genoeg ruimte om een stylus in op te bergen.

En ja, deze beelden (die renders kunnen zijn in plaats van persmateriaal) tonen een S Pen die lijkt op degene die we bij de Tab-reeks van Samsung tablets zien, in tegenstelling tot de stylus-ontwerpen met pop-up knoppen aan het einde om te ze makkelijker uit Note-smartphones te krijgen.

We hebben nu al een boel geruchten gehoord over het ontwerp, de prijzen en releasedata van de Samsung S21-reeks. Als we ons kunnen baseren op meerdere berichten, dan zal de S21 een 6,2 inch scherm hebben, de S21 Plus eentje van 6,7 inch, en beide met een maximale resolutie van Full HD om de prijs te drukken. Volgens een ander gerucht zal de Koreaanse prijs rond de 990.000 won (ongeveer 740 euro) liggen voor de S21, en de S21 Plus kost 1.199.000 won (rond de 895 euro). Zelfs met de nodige conversies blijft dat lager dan de lanceerprijzen van de Samsung Galaxy S20-reeks van vorig jaar.

Volgens hetzelfde gerucht krijgt de S21 Ultra een prijskaartje van 1.450.000 won (1.140 euro), wat een daling is ten opzichte van de prijs van vorig jaar van 1.595.000 won (1.349 euro) voor de S20 Ultra. Naast het grotere scherm van 6,8 inch en de integratie van de S Pen heeft de S21 Ultra naar verluidt top specificaties. Als we de andere geruchten mogen geloven, dan zal het eindelijk in staat zijn om zowel een beeldverversing van 120Hz en WQHD Plus-resolutie te ondersteunen.