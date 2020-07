Samsung Galaxy Note 20 prijs leak: zware dobber

Vanaf het eerste gerucht rondom de Samsung Galaxy Note 20 wisten we al zo goed als zeker dat het geen goedkope smartphone zou worden. Er rees wel wat hoop de afgelopen maanden dat het standaard model een beetje betaalbaar zou worden, gezien de wat mid-range aspecten. Mochten de recent gelekte prijzen kloppen, dan kan die hoop definitief de prullenbak in.

Volgens Ishan Agarwal (een leaker met een zeer redelijke reputatie) gaat de reguliere Samsung Galaxy Note 20 over de toonbank voor niet minder dan 999 euro. Daarvoor krijg je de 4G-versie. De 5G-variant kost naar verluidt 1099 euro. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S20 4G-versie kreeg een adviesprijs mee van 899 euro, terwijl het 5G-model 999 euro kostte.

Voor de Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G mag je maar liefst 1349 euro neerleggen. Daarmee bevindt de Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G zich in ongeveer hetzelfde vaarwater als de Samsung Galaxy S20 Ultra. Dat toestel kostte namelijk ook 1349 euro bij de release.

Exclusive for MSP: Here are the prices of upcoming Samsung Galaxy products in Europe.Note20 4G: €999Note20 5G: €1,099Note20 Ultra 5G starts at €1,349256GB Base Storage.Buds Live: ~€189Note: May differ a bit due to VATLink for full info: https://t.co/ndWIMBVVU6 pic.twitter.com/MmDcGqshsKJuly 27, 2020